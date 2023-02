El Cabildo subvenciona con 270.000 euros la implantación de la administración electrónica en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes

Las Palmas de Gran Canaria/ Los ayuntamientos grancanarios de menos de 20.000 habitantes se beneficiarán de los 270.000 euros en subvenciones que concede el Cabildo de Gran Canaria, para sufragar los proyectos que emprendan con el fin de implantar en sus municipios la administración electrónica, para así desarrollar servicios públicos digitales con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El Consejo de Gobierno Insular, a propuesta de la Consejería de Función Pública y Nuevas Tecnologías, que dirige Margarita González Cubas, dio luz verde este lunes a la convocatoria de estas ayudas, con las que la Corporación insular colaborará en los gastos en que se incurra para llevar a cabo iniciativas que contribuyan a la puesta en marcha, implantación y mejora de los servicios digitales y de administración electrónica en cada uno de los gobiernos municipales.



Las ayudas se otorgarán mediante concesión directa y cada ayuntamiento o entidad pública dependiente de ellos recibirá una única subvención, hasta agotar la dotación presupuestaria. Y para ello, se han establecido los importes a los que optarán los consistorios interesados, en función de la población que aparece en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al año 2022.

De acuerdo con esos registros, los municipios con población menor o igual a 5.000 habitantes podrán recibir una ayuda de 20.000 euros, mientras que los que cuenten con entre 5.001 y 10.000 se les concederán 22.000, y a los que registren entre 10.001 y 19.999, se les asignarán 26.000.

Con esa base, la distribución por municipios asigna 20.000 euros a Artenara, Tejeda y Valleseco; 22.000 a Agaete, Firgas, La Aldea de San Nicolás, Moya, Valsequillo y Vega de San Mateo, y 26.000 a Santa Brígida, Santa María de Guía y Teror.

Las bases reguladoras especifican que, en el caso de que existiera algún importe sobrante, bien por la no presentación de solicitud por parte de alguno de los ayuntamientos o porque las presentadas no reúnan los requisitos establecidos, esa cantidad incrementará linealmente el importe de las restantes subvenciones, en primer lugar, entre las corporaciones del mismo grupo poblacional, y en su defecto, entre las restantes, con independencia de su grupo.

Los ayuntamientos podrán pedir una única ayuda y deberán formalizar su solicitud con el modelo recogido en las Bases de esta convocatoria, para lo que cuentan con un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Cabildo de Gran Canaria https://sede.grancanaria.com.

Cabe remarcar que no se tramitará una solicitud por consistorio y, si se hubiera presentado más de una y el solicitante no renunciara a alguna o algunas, se tomará en consideración y se tramitará solo la registrada en último lugar, dentro del plazo habilitado al efecto.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)