Valle Gran Rey aprueba el presupuesto y la deuda extrajudicial

La Gomera/ Ambos puntos fueron aprobados por el grupo de gobierno en un pleno ordinario con la ausencia de todos los concejales de la oposición. El grupo de gobierno de Valle Gran Rey aprobó, en la mañana de hoy, la deuda extrajudicial del municipio de los años 2019 y 2020 y el presupuesto municipal para este año 2021. Al pleno ordinario convocado por parte del grupo de gobierno no asistieron los cuatro concejales de la oposición siendo uno de los plenos más importantes del año y donde se votaba el pago a proveedores de una etapa donde esos concejales formaban parte del grupo de gobierno del Ayuntamiento por un montante de 614.284,14€. Este pleno estaba pendiente de convocatoria desde el mes de enero al no contar el Ayuntamiento, desde ese mes, de secretario-interventor.



Asimismo, en el mismo pleno se aprobó el presupuesto para el año 2021 que supondrá un impulso para realizar obras y mejorar infraestructuras básicas para el municipio, además de ayudar y colaborar con diferentes colectivos afectados por la pandemia. Del mismo modo, en el pleno también se dio cuenta de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento durante el 2020 y con un porcentaje de cumplimiento superior al 98%.

Actualmente, el Ayuntamiento de Valle Gran Rey cuenta con un remanente superior a los 8 millones de euros que se habilitará una vez el consistorio cumpla el periodo medio de pago de facturas a proveedores. El grupo de gobierno se centra en las próximas semanas en comenzar a realizar las labores administrativas oportunas para licitar, a acorde a la Ley, los servicios recurrentes. El presupuesto para este año 2021 recoge mejoras en el capítulo de mantenimiento de infraestructuras y ayudas a los diferentes colectivos, empresarios y autónomos que se han visto perjudicados por la COVID-19. En este mismo pleno también se aprobó la participación del municipio en el DFECAN y en PICOS.

Desde el grupo de gobierno se manifiesta la extrañeza ante la actitud de los concejales de la oposición que no participaron ni en las comisiones previas ni en el propio pleno, siendo uno de los más importantes de este año. "No puedes mostrar preocupación ante los vecinos y proveedores y luego no aparecer por el Ayuntamiento en el momento que hay que votar para que estos puedan cobrar sus facturas, habiendo sido, además, generadas cuando ellos estaban en el gobierno", afirma el grupo de gobierno.

