La Palma/ La Plataforma por un Precio Justo y Auténtico del Plátano llama a secundar la manifestación que ha convocado en Santa Cruz de La Palma para el sábado 16 a las 11 h contra los bajos ingresos que reciben por la fruta y los altos costes de producción.

La Plataforma por un Precio Justo y Auténtico para el Plátano, que ha convocado para el próximo sábado una manifestación en Santa Cruz de La Palma, asegura que "muchos comercializadores del plátano canario aprovecharon la publicidad que le dio la erupción volcánica por el drama que pasaba el sector platanero de la isla para especular con los precios vendiendo a precios desorbitados, y pretenden continuar en ese camino indecente mientras los agricultores nos arruinamos por altos costes de producción y bajos ingresos de retorno".



Así lo afirma el portavoz de la plataforma, Juan Carlos Rodríguez, quien hace un nuevo llamamiento a participar en el acto de protesta convocado para las 11 horas del próximo día 16 en Santa Cruz de La Palma frente al Cabildo, para reclamar la aplicación al plátano canario de la Ley de Cadena Alimentaria, cuya finalidad es que al productor de fruta no se le pague por debajo del coste de producción.

"Se les ha ido de las manos el mercado a esos especuladores a raíz del volcán, que nos ha jugado una mala pasada a los productores de plátano de toda Canarias", añade el portavoz, "porque eso ha facilitado que buena parte del mercado lo invada la banana, más barata, y que, para nuestra desgracia, la importan también los mismos comercializadores de plátano canario que forman parte de organizaciones del sector en el Archipiélago".

A esta "invasión" de la banana se suma un aumento de costes de producción -agua, abonos, combustible...- que está haciendo que los plataneros isleños tengan que sobrevivir con unos miserables 10 céntimos por kilo de plátano en la categoría mayor, o incluso nada, lo que nos va a llevar a la ruina".

De ahí que Juan Carlos Rodríguez advierta que "esta dramática situación económica no se va a arreglar si no visibilizamos nuestro malestar tan grande saliendo a la calle a protestar pacífica pero contundentemente, con la firmeza y la convicción de un cultivo que es la base de la economía palmera y sustento también de muchos miles de familias en toda Canarias".

En cuanto a la estatal Ley de Cadena Alimentaria, la Plataforma reitera que fue un error excluir al plátano canario, como siempre ha mantenido, "porque nos han condenado a seguir vendiendo a pérdidas, ya que en esa normativa se contempla las cooperativas como si fueran una extensión real de los agricultores, cuando en realidad las cooperativas obtienen beneficios también por la venta de abonos y de agua, y lo que se ha conseguido con todo ello es sangrar aún más el ya empobrecido bolsillo de los productores locales".

Por último, enfatiza que Canarias "no puede seguir matando a su sector agrario, no puede permitir que siga perdiendo peso en su PIB regional, una sangría irresponsable que nos aleja de la tan cacareada soberanía alimentaria en una tierra donde algunos pretenden importar todo, hasta el aire que respiramos".

