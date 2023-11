Para empezar sucedió que ya en el aeropuerto de Tenerife para volar a La Palma el ingeniero recibe el aviso de que no se cuenta con proyector, por lo que se intentan buscar alternativas para no cancelar el encuentro; finalmente aparece, pero no en su ubicación habitual pues dejaron cerrado el acceso a la zona de control para las proyecciones, con lo que tampoco se pudo bajar la pantalla.

Además, denuncia Agua para La Palma, "los organizadores no tuvieron acceso al Centro Cultural por la puerta principal, sino desde el interior del campo de lucha de Fuencaliente, y aunque llamaron durante toda la tarde al alcalde y a distintos concejales, no respondieron; y finalmente se pudo abrir una puerta lateral, con lo cual mucha gente, al no ver la principal abierta, pudo pensar que el acto se había cancelado".

Sin pantalla en la que proyectar tampoco pudieron hacerlo en la pared de fondo del escenario porque estaba sucia y no dejaba ver adecuadamente las diapositivas, por lo que se optó por utilizar el estor de una ventana a modo de pantalla. El proyector hubo que colocarlo encaramado a un pupitre escolar con 6 steps de los que se usan en aerobic apilados, y calzarlo con trozos de zócalo.

Finalmente sobre las 18:15h, 15 minutos después de lo previsto, pudo comenzar la exposición de Carlos Soler a los agricultores presentes, más de medio centenar.

Sumado a esto hubo problemas con la falta de luz indirecta en el local para no tener que interactuar con los asistentes casi a oscuras.

Tanto Carlos Soler como la propia Asociación aseguran que "intuían que no sería un camino de rosas realizar un encuentro en Fuencaliente, por las represalias que el alcalde podría llegar a tomar" debido a sus abiertas diferencias con este colectivo ciudadano y con Soler acerca de diversos asuntos, como la solución para garantizar el suministro de agua al municipio y el proyecto de balneario en la Fuente Santa.

Pero, pese a todos estos inconvenientes, pudo celebrarse la charla, en la que se informó a los agricultores de que las actuaciones que tanto desde el Ayuntamiento como desde el Consejo Insular de Aguas se pretenden realizar para dar respuesta a sus problemas "no les van a dar solución, sino a generarles nuevos problemas tanto para la salud medioambiental de su costa, que es además Reserva Marina, como a sus bolsillos y economías".