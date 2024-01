La Palma/ La asociación palmera remite a cientos de medios de comunicación, así como a investigadores y docentes de universidades, su publicación 'En busca de la verdad' para que dispongan de una versión alternativa a la oficial y que considera más ajustada a la realidad de lo ocurrido. La asociación Tierra Bonita está haciendo llegar su publicación En busca de la verdad a cientos de medios de comunicación, incluidas revistas científicas, así como a investigadores y profesorado de universidades, con el fin de conozcan esta investigación independiente sobre la controvertida gestión de la catástrofe volcánica ocurrida en La Palma en 2021.



De este modo, este trabajo, publicado en formato periódico gratuito con una tirada inicial de 20.000 ejemplares, también se distribuye en pdf vía email a la prensa especializada así como a facultades universitarias e institutos de investigación científica.

Los envíos se están realizando concretamente a revistas de geología y ciencias naturales en general, de emergencias y protección civil así como a profesorado universitario de Derecho, Geografía, Física, Medicina, Sociología, Psicología, Arquitectura u Ordenación del Territorio, entre otras disciplinas que tocan aspectos relacionados con esta emergencia.

El propósito de Tierra Bonita con esta investigación es contribuir a que la opinión pública, en general, así como el mundo académico y científico en particular, tenga nuevos elementos de juicios y no prevalezca la versión oficial, que, a juicio de esta asociación, adolece de falta de autocrítica, al dar por hecho que fue un éxito la aplicación de la planificación de la emergencia. Una conclusión que en En busca de la verdad se pone en tela de juicio.

Esta investigación, realizada desde una asociación ciudadana con rigor documental y metodológico, muestra cómo diferentes científicos e instituciones científicas reconocieron después de la erupción, en intervenciones públicas, que la erupción era "inminente", lo que implicaba en el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) la elevación del semáforo de riesgo a naranja y la evacuación general de la población.

Unas decisiones que nunca se tomaron, con lo cual se expuso a los habitantes de la zona afectada a un riesgo mortal para sus vidas y se les impidió que pudieran salvar más enseres, objetos personales de incalculable valor emocional, así como animales de granja y de compañía (sobre la que los animalistas refieren que hubo una gran mortandad).

La revista, elaborada por el equipo de la web ELVALLEDEARIDANE.COM, editada por Tierra Bonita con fondos del libro benéfico Las otras historias del volcán, se puede descargar en pdf en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1kzAprRlF6Iije2v-0_W2tQ7x5MnUslmP/view?usp=sharing

A lo largo de sus 16 páginas y 14 capítulos, se ofrece un relato cronológico de los hechos analizados antes, durante y después de la erupción, a partir de fuentes documentales que se detallan en la penúltima página a modo de bibliografía y a las que también se puede acceder de manera digital a través de códigos QR.

En sus páginas se documenta y analizan las advertencias de tomar medidas frente el riesgo volcánico en planes oficiales años antes de la erupción, el plan específico para este riesgo que no estaba aprobado, la petición del IGN de elevar el semáforo a naranja días antes de la catástrofe, las declaraciones posteriores de científicos que admitieron que era inminente, las increíbles contradicciones del IGN y del IGME y los sobrecogedores testimonios de la huida -que no evacuación- de los afectados.

También se aborda la mortandad de animales por la falta de planificación, el secretismo oficial con las grabaciones y actas de las reuniones del PEVOLCA, la insuficiente protección de la población frente a la mala calidad del aire, el anómalo aumento de mortalidad en La Palma durante erupción, las denuncias de afectados en vía penal y sus reclamación de retirar los premios a los responsables de gestionar esta emergencia, además de una reflexión sobre las enseñanzas que nos da esta catástrofe.

Tierra Bonita continuará con la difusión de En busca de la verdad en las próximas semanas, de manera que no solo las universidades canarias, sino los principales centros académicos y científicos de Europa, Latinoamérica y el resto del mundo estén al corriente de lo que realmente sucedió en la Isla Bonita, para que se puedan extraer la enseñanzas y mejorar los protocolos de actuación en futuras erupciones.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)