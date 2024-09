La Asociación Vecinos de La Laguna llama a los afectados del volcán a reencontrarse y hacer oír su voz el día 19 en la plaza del barrio

Con motivo de este tercer aniversario del comienzo de la erupción, la Asociación de Vecinos La Laguna de Tajuya ha convocado a los afectados para este jueves 19 a las 19 horas en la plaza de este barrio de Los Llanos de Aridane. Un vecindario con el corazón roto, pues quedó mitad destruido por la lava y mitad a salvo.El objetivo de este acto público, según explica el presidente de esta entidad vecinal, Marcelino Rodríguez, es que las personas damnificadas "puedan reencontrarse y compartir con los demás sus vivencias, sentimientos, preocupaciones y anhelos sobre el proceso de reconstrucción, que sigue lleno de incertidumbres"."Invito a participar en este encuentro para expresar cómo nos sentimos, cuál es la situación de cada uno tres años después y cuáles son nuestras reivindicaciones y esperanzas", afirma el representante vecinal, quien observa con inquietud cómo desde hace más de un año las principales plataformas de afectados no muestran mucha actividad pública.Por eso cree importante que los afectados que siguen teniendo dificultades para recuperar su proyecto de vida intervengan en este acto y así poder conocer cuáles son ahora las necesidades más perentorias, "ya que el silencio puede en estos casos malinterpretarse como que ya todos los problemas los tiene resueltos todo el mundo, lo cual no es cierto".Marcelino Rodríguez confiesa que se decidió a convocar este encuentro porque se acercaba la fecha del tercer aniversario y para su sorpresa solo se había anunciado una concentración en Tenerife, pero ninguna en La Palma. Posteriormente, a su iniciativa, se anunció otro acto en la Isla Bonita, aunque no se sabe qué colectivo la convoca: una concentración de protesta que tendrá lugar el día 19 a las 12 horas en la plaza de España de Los Llanos de Aridane.LOS PROBLEMAS DE LA RECONSTRUCCIÓNEl presidente de la asociación lagunera expone, a título personal, que observa problemas como la toma de decisiones por parte de las Administraciones públicas con poca o ninguna participación de las personas afectadas. Persisten incertidumbres sobre el modelo territorial, los plazos y la financiación de la reconstrucción; y la ausencia de un cronograma de abono de las ayudas con el que el Gobierno canario ha prometido indemnizar por el valor de lo perdido.Y todo ello, afirma, enlentecido por los trámites burocráticos ante las diferentes casuísticas en muchas familias con serias dificultades económicas y emocionales que les impiden salir adelante.Asimismo, Marcelino Rodríguez quiere dejar claro que, para que la asociación pueda hacerse eco de las necesidades de la población afectada, hace falta que los damnificados que lo deseen den el paso de expresarlo este jueves a partir de las 19 horas en la plaza del barrio con total libertad y en un ambiente en el que promoverá que impere la empatía y el respeto mutuo.Su deseo es que acudan a este acto no solo los afectados del volcán que residían en el barrio, sino todo aquel que lo desee, viva en el municipio que viva. Extiende su invitación a los medios de comunicación. "En la prensa, la radio y la televisión hemos visto cómo también se ha apagado la voz de los afectados", señala el dirigente vecinal, "por eso esta es también una oportunidad de que volvamos a estar presentes en los medios".Enfatiza el presidente de la asociación convocante que este barrio "tiene el corazón roto" porque, si bien en su caso salvó su vivienda por muy poco, otros residentes en el barrio la perdieron bajo la lava, por lo que se tienen "sentimientos encontrados".

DÉCIMAS CUBANAS PARA ANUNCIAR EL ACTO

Marcelino Rodríguez ha movido esta convocatoria por las redes sociales de un modo muy original, mediante décimas cubanas, de las que ha escrito cientos a modo de crónica de lo que ha sucedido a los afectados del volcán en estos tres complicados años. Estos son algunos de esos poemas:

I

En septiembre, el diecinueve,

sin pena debes hablar

y sin miedo así contarlo

que en ti hoy se remueve.

Nuestra fuerza se renueve

y el alma se fortalezca.

Que Aridane firme crezca

demostrando que a este valle

no hay volcán que lo calle,

aunque hoy nos lo parezca.

II

Saquemos el sentimiento

que a todos el alma pisa

y compartiendo una risa

borremos el sufrimiento.

Ese día es el momento

de hablar con el corazón.

Esta es la única razón

de vernos en La Laguna,

donde la fuerza nos una

llenándonos de ilusión.

III

A unos días del encuentro

yo sigo escuchando penas,

ya para muchos ajenas

y algo se me agita dentro.

Vivamos este reencuentro

como un gran punto y seguido.

Que sólo lo conseguido

no sea ya el punto final,

que el jueves demos señal

de que el valle sigue unido.

IV

El día se está acercando

y quisiera percibir

que Aridane va a cumplir

con los que estamos luchando.

La Laguna está esperando

al afectado palmero.

Este encuentro considero

de muy vital importancia

y por dicha circunstancia

esta cita es lo primero.