Tierra Bonita llegará hasta el Tribunal Europeo si es preciso para reclamar las actas y grabaciones del PEVOLCA en la erupción de 2021

Así lo ha anunciado su presidente, Francisco Rodríguez Pulido, quien asegura que la asociación, caso de que la Justicia en España no falle a favor de los damnificados, llevará este asunto al Tribunal Europeo.

El representante de Tierra Bonita se expresó de esta manera en el reciente Foro de Participación Ciudadana para la Reconstrucción de La Palma, donde impartió varias ponencias, y subrayó el compromiso de este colectivo ciudadano con la exigencia de que se esclarezcan los motivos por los que no se elevó el semáforo volcánico de amarillo a naranja y se evacuó a la población en riesgo antes de la erupción volcánica, pese a los evidentísimos indicios científicos de que el comienzo del proceso eruptivo era inminente.

Hay que recordar que hasta ahora las reclamaciones en este sentido ante el Gobierno canario y ante la Comisionado de Transparencia de Canarias han sido denegadas con el argumento de que las deliberaciones de los órganos del PEVOLCA son confidenciales y no de relevancia pública, criterio con el que discrepa Tierra Bonita.

«Es un trabajo arduo, pero vamos a hacer todo lo posible desde la asociación para reclamar esta documentación, que debe ser pública por transparencia de la gestión pública, y si hay que llegar al Tribunal Europeo, lo haremos», subrayó Rodríguez Pulido.

A punto de cumplirse el tercer aniversario de la erupción, que comenzó el 19 de septiembre de 2021, el presidente de Tierra Bonita diagnosticó la necesidad de mejorar el PEVOLCA, pues es un plan «caduco» que reveló sus fallos al no evacuar a la población antes de la erupción, al tiempo que criticó que para esta catástrofe no estuviera – ni aún está- vigente el Plan Insular de Actuación frente al Riesgo Volcánico.

La falta de evacuación preventiva antes de erupcionar el Tajogaite implicó mayores pérdidas materiales, al no poder muchas familias poner a salvo enseres, objetos personales y animales, al tiempo que les expuso a un grave riesgo para sus vidas y aumentó su sufrimiento psicológico.

Sin autocritica política y científica

Rodríguez Pulido, que es profesor de Física y Química jubilado, consideró que «es el momento de aprender de lo que pasó y eso no se está haciendo para que en el futuro la gestión de estas emergencias mejore».

De ahí que lamente que ni en los científicos ni en los políticos se haya producido una autocrítica, una «falta de humildad» con la que se ha tratado de imponer el relato oficial de que el PEVOLCA se aplicó bien, cuando en realidad los miles de afectados tuvieron que salir huyendo con la erupción ya iniciada, y solo la suerte quiso que no se produjeran víctimas mortales al explotar el volcán.

El Marco Sendai de la ONU

En su conferencia, defendió el Marco Sendai de la ONU, una referencia internacional para la reducción del riesgo de desastres firmado por 193 países y que, según remarcó en el foro, no se ha aplicado en La Palma.

Según ese marco , «los desastres no son naturales sino el resultado de la falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza», por lo que un objetivo esencial es la alerta temprana a la población, cosa que no ocurrió en esta catástrofe, exponiendo a la población a un grave riesgo, «y duele que a día de hoy eso no lo reconozcan las Administraciones públicas».