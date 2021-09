Fred. Olsen Express refuerza sus conexiones con La Palma durante esta semana

La Palma/ Fred. Olsen Express incrementa las conexiones con La Palma para seguir atendiendo a la demanda de transporte que ha generado la situación de emergencia provocada por la erupción volcánica y por las consecuencias de la nube de cenizas.

A partir del lunes 27 de septiembre, y por el momento hasta el miércoles 29, la naviera realizará un trayecto adicional de ida y vuelta entre la Isla Bonita y Tenerife, con el fin de cubrir las necesidades de transporte de cuerpos de emergencias, autoridades, donaciones y voluntarios.

Con esta decisión la compañía refuerza las conexiones con La Palma, ante la incertidumbre sobre la reanudación del transporte aéreo, y permanece muy atenta a la situación para extender estos refuerzos durante el tiempo que sea necesario.

El trayecto extraordinario saldrá a las 11:00 de la mañana desde Santa Cruz de La Palma hacia Los Cristianos y regresará desde Tenerife a las 14:00 horas. Además, la naviera contará con los 4 trayectos habituales que opera los sábados, por lo que ofrecerá 6 conexiones diarias:

Salidas desde La Palma: 6:30, 11:00 y 17:00

Salidas desde Tenerife: 8:30, 14:00 y 19:00

La compañía no descarta programar nuevos trayectos, en función de las necesidades que se detecten en los próximos días, y recuerda que el refuerzo de los viajes adicionales a La Palma tiene como prioridad atender a la situación de emergencia, por lo que pide a la población que trate de no colapsar el transporte hacia La Palma si no es estrictamente necesario acudir a la Isla.