La calidad del aire mejora y se reanudan las clases presenciales en los municipios del oeste de La Palma

La Palma/ La mejora en la calidad ha permitido reanudar hoy de la actividad lectiva presencial en los cinco municipios de la zona oeste de La Palma, donde en el día de ayer no se superó el umbral diario de partículas en suspensión PM10 en ninguna estación de la isla.

El Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA) del Gobierno de Canarias fue dirigido hoy por el director general de Emergencias y Seguridad, Gustavo Armas, ante la ausencia del consejero del Plan, Julio Pérez, que tuvo que comparecer hoy en el Parlamento de Canarias.

En cuanto a la evolución de las coladas, se informó que la colada de lava número 2 alcanzó el mar en la Playa de Los Guirres esta madrugada, a las 00:44 horas, dando comienzo a un nuevo delta lávico, que se superpone por el norte al anterior. Al respecto se añadió que la colada 2 ha rellenado superficie interior entre las coladas 1 y 9 y sigue recibiendo aporte de lava, mientras que las otras coladas se mantienen estables y sus frentes no experimentan movimientos desde hace días.

Debido al avance de la colada 2, la superficie afectada ha aumentado más de 10 hectáreas y se calcula que ronda ya las mil hectáreas (998,34) manteniendo la anchura máxima entre coladas en 3.100 metros, ya que el incremento se registra en 'islas interiores'..

Sobre las conclusiones del Comité Director, Francisco Prieto, representante del Comité Técnico que sustituyó también hoy circunstancialmente al Director Técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, explicó que ya dispone de los dos emplazamientos para albergar las centrales complementarias de generación de electricidad a ambos lados de la colada, una en Los Llanos de Aridane y otra en Las Manchas y que en los próximos días llegarán los primeros equipos. Estas estaciones permitirán paliar las caídas de tensión y dar mayor estabilidad al sistema, garantizando el suministro y la potencia.

También se informó de la actividad desarrollada por los equipos de emergencia en la retirada de cenizas, con especial reconocimiento al trabajo desarrollado por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la limpieza de imbornales de los municipios más afectados, labor que se verá reforzada en los próximos días por maquinaria específica y por contratación de personal por parte del Gobierno de Canarias.

Por su parte, la portavoz del Comité Científico y directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, María José Blanco, explicó que la sismicidad a profundidades superiores a 20 kilómetros muestra un incremento en las últimas horas, tanto en número como magnitud. Al respecto recordó que los informes del Comité reflejan desde hace semanas la probabilidad de ocurrencia de sismos sentidos que pueden llegar a intensidad V e incluso VI y que, dentro de la estabilidad del proceso eruptivo, el sistema tiene capacidad de reajuste para generar terremotos de esas magnitudes. En cuanto a la sismicidad a profundidades intermedias, se mantiene baja respecto a las semanas anteriores.

El informe también recoge que el tremor en las últimas 24 horas se mantiene en niveles bajos y que continúa la tendencia general a la deflación a largo plazo en todas las estaciones en la componente vertical.

Sobre las condiciones meteorológicas, el comité científico indicó que la nube de cenizas se desplazará al oeste, manteniéndose el escenario favorable para la operatividad aeronáutica.

Permanecen un total de 467 personas albergadas en centros hoteleros, cuatro menos que ayer. Del total, 400 se hospedan en el hotel de Fuencaliente y 67 en Los Llanos de Aridane. Además, hay 43 personas dependientes atendidas en centros sociosanitarios insulares.

Según los últimos datos aportados por el satélite Copernicus, el número de construcciones destruidas asciende a 2.724, de las cuales 2.605 lo están en su totalidad y 119 dañadas parcialmente.

Respecto a los cultivos, el total de hectáreas afectadas se calcula que alcanza las 290,45, lo que supone 6,8 más que en la última actualización. De ellas, 164,38 son plataneras, 59,84 viñas y 24,75 aguacates.

Dictamen diario del Comité Científico

Previamente a la reunión del Comité Director del PEVOLCA se reunió el Comité Científico del Plan, en el que sus integrantes expusieron sus conclusiones sobre la evolución del fenómeno eruptivo desde el día de ayer. Este Comité Científico está coordinado por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias y lo integran representantes del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Instituto Español de Oceanografía (IEO), Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Tales conclusiones fueron:

"La erupción fisural continúa mostrando mecanismo estromboliano, esto es, un mecanismo de carácter mixto, con fases de explosividad que producen depósitos piroclásticos y fases efusivas que producen las coladas de lava, de forma simultánea. El proceso eruptivo muestra episodios de incremento y disminución de la actividad estromboliana, así como pulsos con actividad freatomagmática.

Esta madrugada, a las 00:44, la colada de lava de la zona 2 alcanzó el mar en la Playa de Los Guirres, dando comienzo a un nuevo delta lávico, que se superpone por el norte al anterior.

Actualmente siguen activos varios centros de emisión con actividad variable (tanto de piroclastos, como de lava) según se modifica la configuración de la zona eruptiva. No se descarta la aparición de nuevos centros de emisión en el entorno del cono principal, dentro de la zona de exclusión.

La altura de la nube de dispersión de cenizas medida hoy a las 08:45 es de 1800 m, dirigiéndose hacia el O.

Predominio del viento de componente N a componente E en la baja y media troposfera (desde superficie hasta los 5000 m). Hoy las rachas pueden alcanzar los 40-50 km/h. Se prevé que la nube de cenizas y SO2 continúe dispuesta hacia el O. Por lo tanto, continúa el escenario favorable para la operatividad aeronáutica. Probabilidad de precipitaciones de carácter débil, para el viernes y sábado, que afectarán principalmente a vertientes N y E de La Palma, así como en zonas de interior de la vertiente oeste. La próxima semana podría afectar al archipiélago un sistema de baja presión (aún existe una alta incertidumbre).

La sismicidad a profundidades intermedias se mantiene baja respecto a las semanas anteriores. Continúa localizándose en las mismas zonas, a profundidades entre 10 y 15 km. La sismicidad a profundidades superiores a 20 km muestra un incremento en las últimas horas. La magnitud máxima ha sido 4.6 mbLg de un evento hoy a las 11:10 a profundidad de 22 km, sentido con intensidad máxima IV (EMS). El tremor en las últimas 24 h se mantiene en niveles bajos. El nivel de sismicidad actual sigue indicando que es posible que se produzcan más sismos sentidos, pudiendo alcanzarse intensidades V (EMS) y originar pequeños derrumbes en zonas de pendiente.

En cuanto a la deformación, la estación más cercana al centro sigue mostrando deformaciones que reflejan la dinámica del proceso eruptivo. En el resto de las estaciones se muestra una tendencia a la deflación regional.

La emisión de dióxido de azufre (SO2), asociada al penacho volcánico del actual proceso eruptivo en marcha (emanaciones visibles de gases volcánicos), registrada durante el día de ayer (9/10) continúa siendo alta, registrándose un pulso de emisión de dióxido de azufre (SO2) con un rango de valores entre 31000 y 43000 toneladas diarias mediante el uso de sensores ópticos remotos tipo miniDOAS en posición móvil marítima. Por otro lado, el análisis de imágenes satelitales refleja una tendencia descendente desde el pasado 23/9 cuando se registraron máximos superiores a las 50000 toneladas diarias de emisión de dióxido de azufre (SO2). En el caso de la emisión difusa de dióxido de carbono (CO2), asociada a los 220 km2 de la dorsal volcánica de Cumbre Vieja (emanaciones no visibles de gases volcánicos), no refleja variaciones significativas durante los últimos días, registrándose durante el día de ayer (9/10) un rango entre las 1800 y las 2000 toneladas diarias. Estas emanaciones difusas no representan un peligro para las personas. En la estación de Los Llanos de Aridane (LP10) se continúa registrando una ligera fracción magmática-hidrotermal en el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera del suelo, mientras que esta es prácticamente nula en la estación de Fuencaliente (LP08). Todas estas observaciones geoquímicas son coherentes con el actual proceso eruptivo.

En el día de ayer la calidad del aire debida al dióxido de azufre (SO2), se registraron niveles buenos o razonablemente buenos en todas las estaciones de la isla salvo en Puntagorda, donde se mantuvieron en niveles regulares de la calidad del aire, produciéndose una superación del umbral diario (establecido en 125 µg/m³) en esta estación. Durante la mañana de hoy los valores se están manteniendo bajos en el conjunto de estaciones, en niveles buenos o razonablemente buenos, con algún momento puntual de calidad del aire regular en Puntagorda.

Con respecto a las partículas menores de 10 micras (PM10), en el día de ayer se observó una reducción significativa de los valores registrados en la estación de Los Llanos de Aridane, hasta situarse en niveles de calidad del aire regular, se mantiene la dinámica que venimos viendo en días anteriores, con ascenso de los valores a primeras horas de la mañana y posterior reducción, pero con niveles máximos de menor intensidad. En el resto de estaciones los niveles de calidad del aire se mantuvieron en niveles buenos o razonablemente buenos. Ayer no se produjeron superaciones del valor límite diario (establecido en 50 µg/m³ ) en ninguna estación. Durante la mañana de hoy se observa un ligero aumento en los valores observados pero de baja intensidad con valores buenos o razonablemente buenos en el conjunto de estaciones, salvo en Los Llanos de Aridane donde se mantienen como regulares.

Por lo tanto, y como medida de precaución, en la zona de Tijarafe, Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte y Puntagorda, la población vulnerable debe considerar reducir las actividades enérgicas y/o prolongadas en el exterior, y realizarlas en el interior o cuando mejore la calidad del aire, consultando la web del Gobierno de Canarias de Calidad del Aire.

(https://www3.gobiernodecanarias.org/medioambiente/calidaddelaire/ica.do)

OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES

PENACHO MARINO:

• Se sugiere prestar mucha atención al pronóstico del viento para la monitorización de los posibles cambios de dirección del penacho y actuar en consecuencia, especialmente aquellas personas con el sistema respiratorio debilitado (por ejemplo, asmáticos) ya que son más vulnerables a concentraciones más bajas.

• También se recomienda el lavado de los ojos después de cualquier exposición, ya que los síntomas, a menudo, no se perciben hasta más tarde.

• Estos penachos marinos se pueden percibir hasta varios kilómetros de distancia de la fuente, aunque más diluidos. En el caso de que el penacho marino llegue a núcleos poblacionales, se recomienda permanecer en el interior de las viviendas siempre que sea posible y cerrar todas las puertas y ventanas.

• Para la seguridad de la navegación de embarcaciones científicas que realizan labores científicas en esta área, se recomienda mantener una distancia de al menos 500 m para las zonas activas de los deltas de lava (con aporte de lava y manifestaciones visibles), reduciendo dicha distancia a 200 m para las zonas más estables. La navegación con fines científicos para la gestión de la emergencia, se puede realizar a distancias menores, bajo la responsabilidad del armador y el capitán o patrón de la embarcación, siempre y cuando se cuente con el visto bueno de la Dirección Técnica de PEVOLCA y Capitanía Marítima.

COLADAS LÁVICAS:

• También se recomienda no aproximarse a las coladas de lava por el riesgo de exponerse a los gases emitidos, posibles desprendimientos y las altas temperaturas.

• Ante los grandes espesores de colada de lava observados en algunos puntos, se pueden producir colapsos de su frente que, en zonas de mayor pendiente, pueden conllevar la formación de grandes fragmentos de colada, que pueden desprenderse del frente de la colada y que de forma repentina alcanzando distancias de varios metros desde el frente de colada, dependiendo de la topografía. También en zonas de gran pendiente, se puede producir pequeños flujos piroclásticos.

CAIDA DE PIROCLASTOS:

• Se recuerda que está establecido un radio de exclusión de 2.5 km en torno a los centros de emisión para minimizar el riesgo de impacto de piroclastos y la exposición a los gases.

• En caso de intensificación de la actividad explosiva es posible que algunas detonaciones violentas puedan producir rotura del vidrio de las ventanas. Se recomienda alejarse de las ventanas hasta un radio de 5 km desde el cono.

• En las zonas afectadas por una intensa caída de cenizas (que se observe una clara deposición sobre el suelo) y más aún si se observa bruma, se recomienda mantenerse en espacios interiores. Al aire libre, se recomienda así mismo el uso de mascarillas FFP2 y de sistemas de protección de ojos.

• Ante la llegada de cenizas a otras islas, se recomienda en las afectadas, el uso de mascarillas quirúrgicas. Se recomienda la limpieza de azoteas en las que se acumulen espesores de cenizas de varios centímetros. Se insiste en que se sigan de manera precisa el procedimiento de retirada de cenizas de azoteas y suelo indicado por Protección Civil (humedecer ceniza, protección de ojos, llevar mascarilla, proteger la piel, véase documentación anexa). Para la retirada, se deben usar mascarillas FFP2, guantes, humedecer ligeramente para su barrido y evitando el uso de sopladores, salvo para la limpieza de las instalaciones aeroportuaria por personal especializado con sus EPIs correspondientes. El uso de los sopladores aumenta la re-suspensión de las partículas más perjudiciales para la salud.

Para la seguridad de científicos en tierra dentro de la zona de exclusión se recomienda mantener una distancia de al menos 1000 m respecto al centro principal de emisión. La aproximación a distancias menores puede realizarse, con fines de observación científica para la gestión de la emergencia, con el visto bueno de la Dirección Técnica de PEVOLCA.

Desde el centro emisor actual en el sector sur, a distancias menores de 3 km y dentro de la zona de exclusión, se ha de extremar la atención a cualquier fenómeno observable, minimizando la exposición.

MOVIMIENTOS SÍSMICOS:

- El comité científico del PEVOLCA realiza un seguimiento continuo de la actividad volcánica.

- Tanto en casa, como en el centro de trabajo, toma medidas preventivas: refuerza las estanterías, fija lámparas y retira objetos grandes del mobiliario.

En el exterior:

Si te encuentras en el exterior y se registra un sismo, busca un lugar abierto y aléjate de estructuras que puedan caer a la vía y de las zonas con riesgo de derrumbe.

Por tu seguridad, recuerda estos consejos de autoprotección:

- Dirígete a espacios abiertos.

- Aléjate de edificios, balcones, semáforos, farolas, tendidos eléctricos o árboles.

- No te acerques a zonas con peligro de desprendimientos.

- Sigue las recomendaciones de las autoridades e infórmate por canales oficiales y medios de comunicación.

- Si te encuentras en un vehículo, disminuye la velocidad y para el motor cuando sea posible, lejos de edificaciones y zonas escarpadas. Pon los indicadores de emergencia y permanece en el vehículo hasta que finalice el terremoto.

En el interior:

Si te sorprende un temblor en el interior de tu vivienda, mantén la calma y sigue estos consejos de autoprotección:

- Mientras dure el temblor, no salgas al exterior.

- Protégete bajo el marco de una puerta o de algún mueble sólido, como una mesa.

- No te sitúes cerca de ventanas.

- Si tienes que abandonar tu casa, desconecta agua, luz y gas.

- En caso de evacuación, baja por las escaleras y no utilices el ascensor.

- Sigue las recomendaciones de las autoridades e infórmate por canales oficiales y medios de comunicación.

Se recomienda a la población en la isla de La Palma el uso de mascarillas FFP2 al aire libre.

Sigue siendo imperativo el respeto de las zonas de exclusión terrestre y marítima para mantener la integridad física de las personas.

Se ha reforzado el seguimiento continuo de la actividad y se comunicará cualquier cambio significativo que se observe. Manténganse atentos a la información que proporcionen las correspondientes autoridades de Protección Civil."