Franquis: "Hemos puesto las bases para empezar la reconstrucción de las infraestructuras afectadas por la erupción"

"Hemos puesto las bases para empezar a caminar en la reconstrucción de las infraestructuras de La Palma que se han visto seriamente afectadas por la erupción", aseguró el consejero Sebastián Franquis, quien también informó que esta planificación se realiza de forma coordinada con todas las administraciones, "pensando y escuchando especialmente a los ciudadanos, para diseñar lo que debe ser el futuro de las infraestructuras y mirando el planeamiento, haciendo las modificaciones oportunas para, cuando técnicamente nos permitan, cuando los científicos nos digan que es el momento de actuar, tenerlo todo preparado para impulsar esas obras e infraestructuras".

El consejero Sebastián Franquis, participó en la reunión junto al presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, acompañado del vicepresidente del Cabildo de La Palma y consejero de Obras Públicas, Borja Perdomo, el viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, el director general de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Javier Herrero, y el director general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado. Además, también participaron personal técnico representantes del PEVOLCA, el IGN, el IGME y de Involcan, que participaron en calidad de comité científico.

El consejero informó que se trabaja en planificar en el tiempo las infraestructuras que hay que desarrollar, algunas como actuaciones de emergencia, y otras dentro del plan de reconstrucción de la isla. En este plan de reconstrucción se incluirán también obras que ya contempla el Convenio de Carreteras como la Circunvalación de El Paso y el tramo de la LP-2 entre El Remo-La Zamora, cuya redacción de proyectos se están agilizando desde la Consejería para favorecer la recuperación de la conectividad de la isla.

"Hay que tener claro que todas las infraestructuras dañadas no se van a poder recuperar de la noche a la mañana, pero estoy convencido que si no recuperamos las infraestructuras no se recuperará la normalidad en La Palma, por eso es de vital importancia reuniones como esta de hoy ya que los plazos para actuar serán los que nos digan los técnicos y científicos", afirmó Sebastián Franquis.

Otra de las obras que ya se está planteando acometer próximamente es el proyecto del corredor de la Costa desde Puerto Naos hasta Tazacorte, una obra que el Gobierno de Canarias quiere incorporar al Plan de Reconstrucción que ya se ha puesto en marcha con el apoyo del Estado.

También señaló el consejero Franquis la importancia de recuperar el trazado de la LP-2, carretera de interés regional que recorre toda la vertiente sur de la isla y que se quedó partida en dos a causa de las coladas volcánicas. "Para nosotros esta es la carretera más importante en este momento, porque si la recuperamos reestableceremos la comunicación y la movilidad entre el norte, el sur y el centro de la Isla. Y para nosotros es fundamental", afirmó.

Por su parte, el director general de Carreteras del Gobierno de España, Javier Herrero, ha asegurado que hay "absoluta" disponibilidad por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para poner a disposición de la reconstrucción viaria de La Palma todos los recursos técnicos de los que dispone el Estado, así como el compromiso de financiar buena parte de estas actuaciones.

"Le he insistido al Cabildo y a los ayuntamientos en la reunión de hoy que el Gobierno de Canarias, junto con el Gobierno de España, tiene el compromiso de, desde que se pueda empezar a reconstruir las infraestructuras, ponerlas en marcha en el mínimo tiempo que sea necesario", señaló el consejero, "actuaremos, lógicamente, en consonancia con ese plan de reconstrucción que hay que hacer entre todos, escuchando, pensando y definiendo el futuro de la Isla de La Palma, consensuadamente, de acuerdo con las familias afectadas y poniendo las bases de esa recuperación en la que, confiamos todos, se va a producir lo antes posible porque es el objetivo que perseguimos todos".

Además de esta reunión de trabajo con técnicos y científicos, el consejero Franquis ha supervisado esta mañana la puesta en servicio de la nueva vía que su departamento ha ejecutado en los últimos dos meses para conectar de manera más rápida y segura la zona costera de Puerto Naos y La Bombilla con Las Manchas de Abajo y de ahí con el resto de la isla a través de la LP-2. La Consejería ha ejecutado esta obra de manera urgente en 27 jornadas de trabajo y con un presupuesto superior a los 1,7 millones de euros.