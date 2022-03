El Ayuntamiento de Puntagorda pone en servicio el único Centro Colaborativo de la comarca para empresas, pymes, autónomos y emprendedores

La Palma/ 'Puntagorda Coemprende' permite compartir espacio físico o virtual, reducir gastos, potenciar otras iniciativas, alianzas empresariales y relaciones comerciales.

El Ayuntamiento de Puntagorda, a través de la Concejalía de Desarrollo Local, Formación y Empleo, pone en servicio el espacio 'Puntagorda Coemprende', un proyecto financiado con fondos europeos a través del programa Leader, y la colaboración del Gobierno de Canarias, que se consolida como una iniciativa de interés general y desarrollo transversal, con un área de trabajo colaborativo para el uso de profesionales o emprendedores, de asociaciones y de agentes productivos de distintos sectores económicos.



El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Puntagorda, que preside Vicente Rodríguez, considera de vital importancia "intentar prevenir las tendencias negativas relacionadas con el aislamiento geográfico de la comarca noroeste de La Palma y las consecuencias directas e indirectas del envejecimiento de la población común al resto del territorio insular. Podemos generar nuevas oportunidades de empleo, ofertando políticas públicas para facilitar trabajar en espacios compartidos y con los mecanismos de innovación necesarios, para varios subsectores", explicó el acalde.

La teniente alcalde y concejal de Desarrollo Local, Formación y Empleo, Silvia Martín Mederos, quiso subrayar que "hemos diseñado 'Puntagorda Coemprende' como elemento clave para contribuir a generar actividad económica con parámetros sostenibles en favor de la lucha contra el cambio climático, para profesionales autónomos, freelancers o micro empresas y, en general, cualquier trabajador itinerante que pueda escoger, gracias a este espacio colaborativo, no someterse a complicadas infraestructuras para desempeñar su labor". "Se trata de compartir un mismo espacio físico o virtual, con la finalidad de reducir gastos y donde pueden germinar otras iniciativas y alianzas empresariales en paralelo y relaciones comerciales", detalló Mederos.

'Puntagorda Coemprende', abre sus puertas como único Centro Colaborativo existente en la Comarca Noroeste de La Palma, lo que para el municipio supone un importante avance como reclamo para potenciales emprendedores, respaldo para medianas y pequeñas empresas y para autónomos evitando los sobre costes del alquiler de un espacio físico, de gastos corrientes y ofreciendo un espacio para reuniones, charlas y conferencias.

El grupo de Gobierno que preside Vicente Rodríguez confía en que el proyecto pueda generar una interconexión entre empresas, autónomos y emprendedores potenciales, dando lugar a la generación de sinergias de las que podrían surgir proyectos novedosos y el intercambio de conocimientos y experiencias. Cualquier persona podrá hacer uso de este espacio, que ha supuesto una inversión de 81.000 euros.

'Puntagorda Coemprende' generará además un estímulo de trabajo a las asociaciones del municipio, que dispondrán de espacios y herramientas digitales de las que hasta ahora no disponían y que ahora abre la puerta a múltiples actividades.

"A partir de ahora y con la puesta en servicio de este espacio, no solo serán beneficiarios los usuarios del municipio -recuerda Martín Mederos- sino de toda la comarca, donde existen grupos organizados así como múltiples asociaciones de diferente naturaleza que solicitan espacios disponibles para desarrollar y dinamizar su actividad".

