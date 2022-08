La Asociación Agua para La Palma exige descartar definitivamente la "aberración" del "caro" cierre del anillo hídrico insular y retomar el Túnel de Trasvase para dar agua de calidad y barata al oeste de la isla tras la erupción

La Palma/ Este colectivo ciudadano sale al paso de las recientes declaraciones de CC y de José Luis Perestelo en favor de desempolvar el cierre del anillo hídrico insular, que supondría enormes dificultades técnicas y elevados costes de energía para impulsar el agua, frente a la continuación de la perforación a demanda del Túnel de Trasvase del este al oeste, del que ya está ejecutada una parte, y que, pese a sus grandes beneficios, se encuentra en un "irresponsable estado de abandono del que son corresponsables todos los partidos que han gobernado en el Cabildo".



Para la Asociación, entre la larga lista de "despropósitos y derroches" en la política hidrológica insular está el "dispendio de la desalación de agua marina como solución para una isla que en realidad tiene en sus acuíferos cuatro veces más agua que la que consume".

La Asociación Agua para La Palma reivindica descartar de forma definitiva el proyecto del cierre del anillo hídrico insular, que siguen defendiendo los grandes partidos de la isla que han gobernado o gobiernan en el Cabildo.

Tal acueducto, para este colectivo ciudadano, sería una "aberración" por sus enormes costes de construcción (9 millones de euros), energéticos (40.000 euros diarios para el bombeo) y de mantenimiento, y no constituye, por tanto, la mejor solución ni para la situación que existía antes de la erupción volcánica ni mucho menos para la recuperación del sector agrario tras esta catástrofe en la zona afectada.

En su lugar, esta asociación defiende que se termine el Túnel de Trasvase entre las vertientes este y oeste de la isla, que destacan como "la mejor obra hídrica hecha en Canarias, pues, su acondicionamiento, perforación gradual según demanda y otras medidas complementarias, permitiría resolver las necesidades de agua de riego con un significativo menor coste económico para las arcas públicas y los agricultores, mientras sucede que en realidad está en un irresponsable estado de abandono, con alevosía y premeditación por parte del Consejo Insular de Aguas". El coste de construirlo podría ascender a 3 millones € y no habría costes importantes de bombeo porque se usaría fundamentalmente la presión natural.

La Asociación del Agua sale así al paso de las declaraciones en prensa hechas la pasada semana por Coalición Canaria (CC) y, en 7.7 Radio por el expresidente del Cabildo, José Luis Perestelo, de ese mismo partido, en las que criticaban la gestión actual del agua y elogiaban el proyecto del cierre del anillo como la panacea para solucionar los problemas del sector agrario en el oeste de la Isla.

Advierte este colectivo ciudadano de "la enorme elevación o bombeo de agua que ya se realiza desde Aduares, con un elevado coste energético que todos pagamos", y además, previene de que los partidos que defienden el cierre del anillo insular, "ocultan las dificultades técnicas que ofrecen los terrenos inestables sobre los que se hace imposible fijar la tubería que pretenden de sur al oeste; y tal es así que habían pensado hacer un by-pass bajando a la costa dicha

tubería para luego volver a subirla, un absurdo que repetiría el elevado coste del bombeo que se hace en Aduares". Por otra parte plantearon también los defensores de esta solución "cara e innecesaria" llevar el tubo bajo el mar pegado a la costa y se encontraron con impedimentos por la Reserva Natural Marina. Y finalmente, subraya la asociación, "no han pensado que Fuencaliente perdería agua, pues el mismo caudal se lo tendrían que repartir también con el Valle de Aridane".

Discursos como el de Perestelo y CC recientemente, "olvidan una y otra vez que ya tenemos parte del cierre del anillo hídrico insular hecho por el oeste, por medio del Túnel de Trasvase, abandonado, cuando lleva dando agua de calidad y barata a la isla desde hace más de 20 años por sus dos bocas"

Por tanto, y máxime tras la situación que ha creado la catástrofe volcánica, la Asociación Agua para La Palma propugna que "lo racional" sería llevar el caudal desde el Túnel de Trasvase a todas las medianías y a la costa del oeste al suroeste, sin excepción, "dando agua a todos esos agricultores que agonizan ante la falta de soluciones eficaces, y que ahora ven peligrar sus cosechas y sus recientes inversiones en replantar sin tener garantías de suministro".

Pero la asociación no sólo pone el foco en CC por esas recientes declaraciones públicas, sino que considera que el actual consejero presidente del Consejo Insular de Aguas, Carlos Cabrera, del PP, "lleva a la incompetencia y el desprestigio a este organismo, en una carrera desbocada, al promover obras improvisadas que agotan y endeudan las arcas públicas sin resolver nada; haciendo lo mismo que sus predecesores".

De ahí que, para este colectivo ciudadano, PP, PSOE y Coalición Canaria son "corresponsables" de la mala gestión de los recursos hídricos en La Palma, "porque cuando han podido no han corregido las políticas anteriores y porque estando en la oposición callan, pendientes de la política de pactos y de garantizarse el sillón".

INVERSIONES DERROCHADAS Y DESPRECIO A LAS MEJORES SOLUCIONES

Con unas políticas diferentes, subraya la asociación, "no se derrocharían dinero público en desalación en una isla que tiene cuatro veces más agua de la que consume; ni invertirían en resucitar pozos privados inyectando dinero con subvenciones para meter en el mercado agua escasa, mala y cara."

Por el contrario, "de pensar en buena gestión e interés público en sus planes hidrológicos establecerían la obligación de realizar cierres o tranques hidráulicos que eviten perder agua y generen reservas, pero en cambio sólo existen en una de cada diez galerías; no contemplan esta solución técnica en sus planes hidrológicos, ni articulan normas y herramientas para llevarlos a cabo".

Sin embargo la efectividad de los cierres de las galerías la tienen en los realizados en sus siete galerías los Heredamientos de Argual y Tazacorte, que en época estival los abren aumentando su caudal con las reservas que captaron durante el invierno.

Gestionar bien el agua, pone como ejemplo este grupo de ciudadanos, "es no invertir más millones en impermeabilizar el canal Barlovento-Fuencaliente, sino sustituirlo por tubos que eviten el 50% de las pérdidas que tienen a pesar de haberse gastado ya millones en láminas de plástico que no han servido de nada; no han resuelto el problema e insisten en las mismas soluciones".

Otro ejemplo de mala gestión que pone la asociación es "construir balsas a diestro y siniestro que se rompen o pierden agua", y en este sentido se pregunta "qué sucede en el embalse de Las Cuevas o en la balsa de Cuatro Caminos (basta mirar su bajo nivel de agua almacenada)". A ello se une una obra "mal planteada y mal ejecutada", como la Charca de Barlovento, planteada para recoger agua de escorrentía, "cuando se les había dicho a las autoridades insulares que era más el agua que se infiltraba y que había que invertir en sacar agua subterránea; pero no escucharon, emplazaron mal la charca y ahora la llenan con agua de galerías, subterránea, un sinsentido".

Para la asociación, "se trata de una larga lista de despropósitos y despilfarro en torno a la política que llevan y han llevado del agua; y no hay responsables, nadie pide responsabilidades, por eso han entendido que pueden seguir así". Añade que "no se le puede echar siempre la culpa a los agricultores, al cambio climático o al volcán; ni se puede hacer depender un recurso como el agua de factores que la encarecen como el petróleo y la electricidad, menos en el contexto actual en que se paga tan caro".

La Asociación Agua para La Palma -que sobre todas estas cuestiones asegura que ha puesto soluciones sobre la mesa, pero no han sido atendidas- pone de relieve la importancia estratégica de una buena política hidráulica, porque la agricultura "ha supuesto el 70% del PIB de nuestra isla y de ella dependen otros muchos sectores (transportistas, comercio, autónomos de gestión y muchos más), y la deriva económica actual no deja mejores previsiones al turismo, pues no comemos bloques".

Comentan además "que actualmente los agricultores que han resembrado se quejan de que se les muere planta o de que crecen disparejas por falta de agua, no les están dando el agua que necesita la resiembra, y no saben qué hacer; la incertidumbre es abrumadora".

La asociación advierte de que "los agricultores que están desesperados viendo peligrar su actividad y su economía, y que sufren amenazas de mantener el silencio o bien se quedan sin el agua que les reparten; por otro lado se une a ello la forma en la que la Administración hace depender a los agricultores de las subvenciones, que son también un modo de coaccionarles además de empobrecer al Estado".

Desde esta perspectiva, la asociación advierte que no se puede jugar con las cosas del comer, al ser la agricultura el principal sector de la economía palmera, y por ello este colectivo alienta a todos los agricultores a que se sumen a estas reivindicaciones "porque es preciso sacar adelante, todos juntos, proyectos basados no en intereses políticos ni económicos sino en el bien común de las miles de personas que viven del sector primario en la isla, y que lo deben poder seguir haciendo en el futuro".

Pedro Monzón Vega.

Presidente de la Asociación Agua para La Palma.