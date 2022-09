Los ganadores del sorteo 'Tapas por La Palma' y la doble Estrella Michelin, Andoni Luis Aduriz, visitan la Ecofinca Nogales

Puntallana/ El pasado fin de semana recibimos en la Ecofinca Nogales a la pareja que ganó el sorteo "Tapas por La Palma" acompañados del presidente de Euro-toques, Andoni Luis Aduriz, considerado como uno de los chefs más influyentes del mundo y creador del proyecto Mugaritz con dos Estrellas Michelin.

El sorteo creado por Saborea España perseguía dos objetivos, recaudar fondos para las personas afectadas por el volcán y dar visibilidad a los frutos de los productores locales, la hostelería insular y agentes de turismo local. El premio incluía un viaje a la isla para dos personas acompañados por Andoni Luis Aduriz, que además de chef ostenta la presidencia de Euro-toques, la Asociación Internacional de cocineros que integra a más de 3.000 profesionales de 18 países (en su mayoría de Europa) fundada por Pierre Romeyer (Bélgica), Paul Bocuse (Francia) o Juan Mari Arzak (España) en el año 1986. Además, Saborea La Palma les obsequiaba con un recorrido con visitas a productores y restauradores de la isla.



En su paseo por la finca ecológica pudieron descubrir las más de 60 variedades de plantas que se cultivan a través de las explicaciones de su fundador, Rubén Piñero. Árboles frutales, plataneras, caña de azúcar, plantas de café, flores comestibles, setas o hierbas aromáticas son algunos de los cultivos que pudieron apreciar los visitantes. Siempre contando con la peculiaridades de ecológico, sostenible y autoabastecimiento.

La visita finalizó con una cata de las diferentes frutas de temporada y con la impresión del chef Aduriz, 'los lugares y sabores como este son los que me hacen recordar que no me lo sé todo y por eso aprendo' y la promesa de regresar a la isla más pronto que tarde.

