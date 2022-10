Los afectados por el volcán se hacen fuertes y recogen casi 2.000 firmas en solo unas horas

La iniciativa la tomó la Asociación de Vecinos de Las Manchas, en colaboración con las de Todoque, La Laguna, La Bombilla y El Remo, y cuenta con el apoyo de otros colectivos, como la Plataforma de Afectados por la Erupción el Volcán en Cumbre Vieja 2021.

En domingo 23 fue un continuo desfilar de personas, muchas de ellas damnificadas pero también amigos, familiares y gente solidaria que quiere respaldar esta acción, que pasaron por el campo de fútbol de Las Manchas, en el que se instaló la mesa con los pliegos de reivindicaciones (hasta 15 diferentes), donde fueron estampando su rúbrica.

La imagen de las personas firmando era emotiva e impresionante, por la convicción con la que lo hacían, en defensa de los derechos de los damnificados, y por tener de fondo el imponente y destructivo volcán que desde el pasado año preside el paisaje de Las Manchas, y que sigue humeante, por la desgasificación, más de 10 meses después del fin de la erupción. Un paisaje nuevo, destruido, pero a la vez la forma en que se construye la isla, y con el que ahora deben convivir los habitantes de la zona, en la que falta aún mucho por hacer para recuperar la normalidad quienes tuvieron la suerte de salvar su casa, negocio y terrenos.

Las asociaciones de vecinos que han puesto en marcha esta recogida de firmas han mostrado su agradecimiento a quienes se animaron a participar, al tiempo que han anunciado que en los próximos días anunciarán los lugares donde continuará esta actividad, en otros puntos del valle y de la Isla. Porque advierten de que van «a por todas».

Hace unas semanas, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se reunió con 11 asociaciones de la zona afectada y les dijo que había recibido pocas quejas relacionadas con esta catástrofe y que se quejaran más.

Un mensaje de Gabilondo que varios colectivos asistentes se han tomado al pie de la letra, de manera que el movimiento vecinal ha pasado a la acción para recogerlas, ya que, en cualquier caso, que esta institución no hubiera recibido reclamaciones no implica que la población de la zona machacada por este fenómeno eruptivo no esté sufriendo un auténtico calvario de problemas no resueltos desde que estalló el volcán el 19 de septiembre de 2021.

Son muchas las reivindicaciones y quejas de las asociaciones de afectados, pues a estas alturas, ni están restablecidos todos los servicios ni han llegado todas las ayudas necesarias, las de emergencia, incluidas todas las viviendas provisionales de madera y contenedores; no existe certidumbre alguna sobre cómo será la hoja de ruta para rehacer sus vidas, pues aún no se sabe qué parte de las coladas se protegerá, cuáles podrán albergar de nuevo agricultura, sector vital para la isla; de qué manera se compensará a los propietarios del suelo por haber perdido su uso original y a qué precio el suelo; dónde concretamente se podrán rehacer las viviendas -aunque se han definido posibles bolsas de nuevo suelo urbanizable fuera del nuevo malpaís-, y muchas otras incógnitas para quienes sufren la peor catástrofe volcánica del último siglo en Europa.

