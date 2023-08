Tenerife/ En los municipios afectados se aplican medidas de grado 3, entre las que se prohíbe hacer fuego y trabajos con maquinaria y herramientas que generan chispas.

El Cabildo de Tenerife ha autorizado la vuelta a sus viviendas de las 20 personas de Santa Úrsula que continuaban evacuadas por precaución con motivo del incendio forestal. Asimismo, se ha autorizado el acceso a la zona de Las Lagunetas (El Sauzal, El Rosario y La Matanza), La Orotava y los núcleos de Los Pelados y Las Dehesas (Güímar) a los propietarios de fincas, instalaciones agrícolas y cuartos de apero, aunque con las restricciones de grado 3 en las que se prohíbe hacer fuego y la utilización de maquinaria y herramientas que provoquen chispas, entre otras medidas.



El Cabildo mantiene un operativo de 135 personas sobre el terreno afectado por el incendio forestal, a los que hay que unir los cuatro helicópteros –dos del Cabildo y dos del Estado-, junto al personal de coordinación y logística que continúa trabajando en la emergencia. Los efectivos de tierra pertenecen a las Brigadas Forestales y personal de los Cabildos de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, el Consorcio de Bomberos de Tenerife y las empresas Tragsa y Gesplan.

El Cabildo ha actualizado la situación del Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN) y emitido una serie de resoluciones para la población que se detallan a continuación:

Municipios afectados por el incendio.-

En los municipios de Güímar, Arafo, Fasnia, Candelaria, El Rosario, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, La Orotava y Los Realejos se mantienen activadas medidas de grado 3, lo que supone la prohibición de hacer fuego en las áreas recreativas y de transitar por las pistas y senderos forestales. También se mantiene la prohibición de estancia en el monte y realizar fuego en exteriores (hogueras, fogones, barbacoas, cocinas de gas); las exhibiciones pirotécnicas y la utilización de maquinaria y herramientas que provoquen chispas. Además, no se podrá circular con vehículos a motor en las pistas forestales con finalidad recreativa.

La actividad cinegética está prohibida en los municipios afectados por el incendio, salvo en Güímar y Fasnia, donde sí se permitirá.

Por otra parte, las siguientes áreas recreativas y zonas de acampada permanecerán cerradas: Chanajiga (Los Realejos), Hoya del Abade (La Victoria), La Caldera (La Orotava), La Laguneta Chica (Santa Úrsula), Las Calderetas (El Sauzal), Las Raíces (El Rosario), Lomo La Jara (Tacoronte), Los Frailes (Arafo) y Ramón El Caminero (La Orotava).

Municipios no afectados por el incendio.-

El Cabildo ha activado medidas de grado 1 en los municipios no afectados por el incendio forestal. Así, continúa prohibido hacer fuego en las áreas recreativas (hogueras, fogones, barbacoas, cocinas de gas), las exhibiciones pirotécnicas y los trabajos con maquinaria y herramientas que provoquen chispas.

A partir de hoy (martes 29) se permite la actividad cinegética, los aprovechamientos forestales y la circulación de vehículos a motor en la red de pistas forestales con finalidad recreativa. De igual forma, se puede transitar por las pistas y senderos forestales y utilizar las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos (sin usar fogones ni gas), así como los eventos deportivos y romerías en pistas y senderos forestales y campo a través.

En cualquier caso, se ruega a la población que extreme las precauciones en todo el territorio insular con cualquier actividad que pueda generar incendios (tabaco, uso de grupos electrógenos, material eléctrico y pirotécnico).

Carreteras y servicios de Titsa.-

Las carreteras de acceso al Parque Nacional del Teide por La Esperanza (TF-24) y La Orotava (TF-21) continúan cerradas, así como la TF-523 (Subida a Los Loros). Los accesos al Teide por Vilaflor (TF-21) y Chío (TF-38) se encuentran abiertos, pero sólo hasta el Teleférico. Además, se está estudiando la posibilidad de abrir

En cuanto al transporte público, la única línea de Titsa que continúa suspendida es la Línea 348 Puerto de la Cruz-Orotava-Parque Nacional del Teide. Por su parte, las Líneas 345 y 346 Puerto de la Cruz-Orotava-Aguamansa llegarán solo hasta el Velo, mientras que la Línea 342 Costa Adeje-Cristianos-Vilaflor-Parque Nacional del Teide llegará sólo hasta el Teleférico.

Senderos del Parque Nacional del Teide.

Los siguientes senderos del Parque Nacional del Teide se encuentran cerrados en su totalidad: Sendero nº 1 La Fortaleza, Sendero nº 2 Arenas Negras, Sendero nº 8 El Filo, Sendero nº 14 Alto de Guamaso, Sendero nº 17 Igueque, Sendero nº 20 Volcán de Fasnia, Sendero nº 21 Corral del Niño a La Yegua Blanca, Sendero nº 25 Recibo Quemado, Sendero nº 29 Degollada del Cedro, Sendero nº 34 Montaña Limón, Sendero nº 36 Alto de La Fortaleza y Sendero nº 37 Cerrillar-Carnicería.

Por su parte, el Sendero nº 4 Siete Cañadas está cerrado parcialmente: desde el inicio por el Centro de Visitantes de El Portillo hasta su contacto con el sendero nº30 Los Valles (Risco de La Papelera), mientras que el Sendero nº 22 Lomo Hurtado está parcialmente cerrado desde el inicio en contacto con el sendero nº1 La Fortaleza hasta su contacto con el sendero nº33 Montaña Negra).