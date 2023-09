El Cabildo coordina las actuaciones en las carreteras afectadas por el incendio

Tenerife/ El punto de corte en el Parque Nacional del Teide se traslada del Teleférico al Portillo Alto para facilitar el acceso a los restaurantes de la zona.

El Cabildo de Tenerife ha mantenido una reunión hoy (jueves 31) con los responsables de la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil para coordinar las actuaciones en las principales carreteras afectadas por el incendio. El encuentro contó con la presencia de la presidenta de la Corporación insular, Rosa Dávila, los consejeros Blanca Pérez (Medio Natural), Dámaso Arteaga (Carreteras) y Eulalia García (Movilidad) y los directores insulares, Iván Martín (Seguridad y Emergencias) y Pedro Millán (Medio Natural), así como técnicos de las mencionadas áreas.



Durante el encuentro se realizó una evaluación de la TF-21 y TF-24, que se han visto seriamente afectadas por el incendio y que continuarán cerradas al tráfico en su acceso al Parque Nacional del Teide para garantizar la seguridad de las personas y facilitar los trabajos de extinción. En ese sentido, hay que recordar que el incendio está estabilizado, pero no está controlado. Además de esas vías, permanece cerrada la TF-523 (Subida Los Loros). De esta forma, el acceso al Parque Nacional del Teide se puede realizar por Vilaflor (TF-21) y Chío (TF-38) y se ha decidido modificar el corte del Teleférico, trasladándolo hasta el Portillo Alto, de tal forma que las personas puedan acceder a los restaurantes que se ubican en la zona.

El operativo desplegado por el Cabildo hoy (jueves 31) está formado por 131 personas sobre el terreno, a los que hay que añadir el personal de coordinación y logística. En las tareas de extinción se centran principalmente en combatir los puntos calientes del incendio. El Cabildo recuerda que sigue activado el Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN) y ha emitido una serie de resoluciones para la población que se detallan a continuación:

Municipios afectados por el incendio.-

En los municipios de Güímar, Arafo, Fasnia, Candelaria, El Rosario, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, La Orotava y Los Realejos se mantienen activadas medidas de grado 3, lo que supone la prohibición de hacer fuego en las áreas recreativas y de transitar por las pistas y senderos forestales. También se mantiene la prohibición de estancia en el monte y realizar fuego en exteriores (hogueras, fogones, barbacoas, cocinas de gas); las exhibiciones pirotécnicas y la utilización de maquinaria y herramientas que provoquen chispas. Además, no se podrá circular con vehículos a motor en las pistas forestales con finalidad recreativa.

La actividad cinegética está prohibida en los municipios afectados por el incendio, salvo en Güímar y Fasnia, donde sí se permitirá.

Por otra parte, las siguientes áreas recreativas y zonas de acampada permanecerán cerradas: Chanajiga (Los Realejos), Hoya del Abade (La Victoria), La Caldera (La Orotava), La Laguneta Chica (Santa Úrsula), Las Calderetas (El Sauzal), Las Raíces (El Rosario), Lomo La Jara (Tacoronte), Los Frailes (Arafo) y Ramón El Caminero (La Orotava).

Municipios no afectados por el incendio.-

El Cabildo ha activado medidas de grado 1 en los municipios no afectados por el incendio forestal. Así, continúa prohibido hacer fuego en las áreas recreativas (hogueras, fogones, barbacoas, cocinas de gas), las exhibiciones pirotécnicas y los trabajos con maquinaria y herramientas que provoquen chispas.

Está permitida la actividad cinegética, los aprovechamientos forestales y la circulación de vehículos a motor en la red de pistas forestales con finalidad recreativa. De igual forma, se puede transitar por las pistas y senderos forestales y utilizar las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos (sin usar fogones ni gas), así como los eventos deportivos y romerías en pistas y senderos forestales y campo a través.

En cualquier caso, se ruega a la población que extreme las precauciones en todo el territorio insular con cualquier actividad que pueda generar incendios (tabaco, uso de grupos electrógenos, material eléctrico y pirotécnico).

Servicios de Titsa.-

En cuanto al transporte público, la única línea de Titsa que continúa suspendida es la Línea 348 Puerto de la Cruz-Orotava-Parque Nacional del Teide. Por su parte, las Líneas 345 y 346 Puerto de la Cruz-Orotava-Aguamansa llegarán solo hasta el Velo, mientras que la Línea 342 Costa Adeje-Cristianos-Vilaflor-Parque Nacional del Teide llegará sólo hasta el Teleférico.

Senderos del Parque Nacional del Teide.

Los siguientes senderos del Parque Nacional del Teide se encuentran cerrados en su totalidad: Sendero nº 1 La Fortaleza, Sendero nº 2 Arenas Negras, Sendero nº 8 El Filo, Sendero nº 14 Alto de Guamaso, Sendero nº 17 Igueque, Sendero nº 20 Volcán de Fasnia, Sendero nº 21 Corral del Niño a La Yegua Blanca, Sendero nº 25 Recibo Quemado, Sendero nº 29 Degollada del Cedro, Sendero nº 34 Montaña Limón, Sendero nº 36 Alto de La Fortaleza y Sendero nº 37 Cerrillar-Carnicería.

Por su parte, el Sendero nº 4 Siete Cañadas está cerrado parcialmente: desde el inicio por el Centro de Visitantes de El Portillo hasta su contacto con el sendero nº30 Los Valles (Risco de La Papelera), mientras que el Sendero nº 22 Lomo Hurtado está parcialmente cerrado desde el inicio en contacto con el sendero nº1 La Fortaleza hasta su contacto con el sendero nº33 Montaña Negra).

