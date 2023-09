El Cabildo abre los accesos al Teide por La Esperanza y La Orotava con restricciones

Tenerife/ En los tramos afectados por el incendio no se puede circular a más de 50 km/h y tampoco está permitido parar ni aparcar en las vías y miradores. No estará permitido el acceso a los vehículos de dos ruedas (motos y bicicletas) ni a los vehículos de más de 12 metros de longitud.



El Cabildo de Tenerife reabre las carreteras TF-24 (La Esperanza) y TF-21 (La Orotava) que dan acceso al Parque Nacional del Teide y la TF-523 (Subida Los Loros) con ciertas restricciones. La presidenta de la Corporación insular, Rosa Dávila, y el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, han informado hoy (martes 19) sobre las nuevas medidas entre las que se encuentra la reapertura de los tramos cerrados por el incendio, en los que ha establecido una serie de limitaciones para garantizar la seguridad de las personas.

Las restricciones establecidas en las carreteras están vigentes en los tramos afectados por el incendio. Así, la velocidad de los vehículos estará limitada a 50 km/h y no podrán circular vehículos de dos ruedas (motos y bicicletas). Asimismo, tampoco está permitido el tránsito de vehículos de más de 12 metros de longitud. En dichos tramos se prohíbe parar y aparcar a lo largo de la vía y en los miradores.

Las medidas de la TF-24 (La Esperanza) estarán vigentes entre el Cruce de Machado (preventorio de La Esperanza) e Izaña (entre el km 9 y el km 37,5). Por su parte, en la Carretera TF-21 (La Orotava) las medidas se aplicarán desde el acceso a La Caldera hasta El Portillo Bajo (entre el km 16 y el km 33).

Rosa Dávila indicó que "abrimos las carreteras con restricciones. Se ha hecho un esfuerzo de limpieza y para la señalización, pero hay un riesgo porque no se han podido colocar las biondas y quitamiedos y, por lo tanto, hay restricciones para el acceso, tanto con moto como con bicicletas y también para vehículos mayores de 12 metros. Queremos agradecer la colaboración de la Guardia Civil, que estará vigilando que se cumplan las normas, y de la Dirección Provincial de Tráfico".

"Son más de 17 kilómetros de carreteras y a medida que vayan llegando las biondas se irán colocando y esperamos que a finales de diciembre ya estén completamente instaladas y podamos abrirlo con toda la normalidad pues el acceso ya con todas las garantías de seguridad", explicó la presidenta del Cabildo.

Por su parte, Dámaso Arteaga indicó que "hemos hecho un esfuerzo importante desde Carreteras para abrir estas vías hoy y hay que agradecer la colaboración de la Guardia Civil y de la Dirección Provincial de Tráfico. Hemos hecho una contratación de emergencia con dos empresas que han estado eliminando el riesgo que entrañaba y el efecto del incendio sobre las protecciones que tenemos en las carreteras. Esos trabajos van a durar hasta el mes de diciembre.

"Hay que hacer un llamamiento a la prudencia tanto a los ciclistas como a los motociclistas, incluso aquellas empresas que vienen trayendo o desplazando a los turistas en guaguas grandes, que no podrán circular por estas carreteras. Tienen que esperar un poco para poder garantizar la seguridad de todos. Tráfico nos informa que en dos años ha habido unos 29 accidentes, de los cuales 24 han tenido una aportación muy importante las biondas y las defensas. Con lo cual, las carreteras no están exentas de riesgo. Por eso se ha establecido la limitación a 50 km por hora y las limitaciones en cuanto a las circulaciones de determinados vehículos como las motos, bicicletas y vehículos de más de 12 metros", explicó el consejero de Carreteras.

Arteaga aseguró que "iremos abriendo las vías de forma progresiva, de tal forma que en el mes de diciembre confiamos que estén terminados los trabajos. Están trabajando dos empresas y el suministro es semanal. Hablamos de las biondas de metal-madera que se integran en el paisaje y que juegan un papel fundamental en materia de seguridad".

Resto de medidas.-

El Cabildo de Tenerife sigue aplicando otro conjunto de medidas dirigidas a la población para garantizar su seguridad. Así, se mantiene la prohibición de transitar en la zona afectada por el incendio en los municipios de Fasnia, Güímar, Arafo, Candelaria, El Rosario, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, La Orotava y Los Realejos. Además, se mantiene la prohibición de uso del fuego en exteriores (hogueras, fogones, barbacoas, cocinas de gas) y las exhibiciones pirotécnicas en la zona que se encuentra dentro del Parque Natural de Corona Forestal de los municipios afectados por el incendio.

En el resto de las zonas de los municipios afectados por el incendio se permite el uso de maquinaria y herramientas, si bien se ruega extremar las precauciones a la hora de utilizarlas. Asimismo, se permite la actividad cinegética.

De igual forma, y por motivos de seguridad, las siguientes áreas recreativas y zonas de acampada se encuentran cerradas temporalmente: Chanajiga (Los Realejos), Hoya del Abade (La Victoria), La Caldera (La Orotava), La Laguneta Chica (Santa Úrsula), Las Calderetas (El Sauzal), Las Raíces (El Rosario), Lomo La Jara (Tacoronte), Los Frailes (Arafo) y Ramón El Caminero (La Orotava).

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)