El Cabildo modifica el acceso a la TF-5 desde Guamasa este miércoles para mejorar la movilidad en la zona

Tenerife/ La medida tendrá una duración de siete días en horario de 6:30 hasta las 9:00 horas de la mañana.

El Cabildo modificará el acceso a la TF-5 desde Guamasa este miércoles (25 de octubre) para mejorar la movilidad en la autopista en sentido Santa Cruz en aquellas horas de mayor afluencia de tráfico.



La medida consistirá en eliminar el acceso a la autopista TF-5 en sentido Santa Cruz en la salida 14, enlace de Guamasa (intersección tipo rotonda de la vía TF-235 en el punto kilométrico 2+270 y TF-5) y la reconducción del tráfico rodado a través de la vía insular TF-235, unos dos kilómetros, hasta la salida 12 de la TF-5, enlace El Portezuelo, desde donde se podrán incorporar a la autopista TF-5 con normalidad.

Para la ejecución de dichas medidas, han sido necesarias una serie de modificaciones y mejoras en la rotonda del aeropuerto de Los Rodeos, priorizándose el acceso de la vía TF235 dirección al enlace de la TF5 en sentido Santa Cruz.

Los días y horarios que comprenderán dichas pruebas, consensuados con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, son desde el miércoles 25 al viernes 27 de octubre y desde el lunes 30 de octubre al viernes 3 de noviembre. No realizará el corte del enlace los días 28 y 29 de octubre (sábado y domingo) y el 1 de noviembre (festivo). El horario durante el que se llevará a cabo dicho desvío será de desde las 6:30 hasta las 9:00 horas de la mañana.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga explica que dichas medidas contarán con el despliegue del dispositivo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, consistente en una patrulla móvil que ejercerá la regulación y disciplina sobre esos dos kilómetros de tramo afectado, prestándose especial atención a la rotonda de la intersección de la vía TF-235 con el puente a la altura de la antigua terminal del aeropuerto.

Por otra parte, Arteaga recordó que la medida se ha presentado a los vecinos de la zona, al Ayuntamiento de La Laguna incluso ha sido sometida a comisión plenaria del Cabildo, y se ha concluido que "es necesario poner en marcha iniciativas que estudien y mejoren la situación actual. Por supuesto la solución definitiva pasa por mejorar las infraestructuras, pero en lo que llegan esas inversiones podemos tomar medidas como la ampliación necesaria del tronco móvil a tres carriles".

Por último, el consejero de Carreteras indicó que, si tras los ocho días de prueba, los resultados son positivos "habría que implementar medidas de infraestructuras en la vía TF-235 y hasta que no se hagan no sería conveniente continuar".