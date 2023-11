Ayuntamiento de Arona y Gobierno de Canarias acuerdan valorar si es viable incrementar las Viviendas de Protección Oficial previstas en Estrella Marazul

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) del Gobierno de Canarias ha confirmado al Ayuntamiento de Arona que se están dando las condiciones para que las viviendas sociales en régimen de alquiler previstas en el plan parcial Estrella Marazul estén terminadas este mandato. Además, el director del ICAVI, Antonio Jesús Ortega, ha dado visto bueno a la propuesta de la Concejalía de Vivienda de Arona de estudiar la posibilidad de incrementar el número de Viviendas de Protección Oficial (VPO) planteadas, pasando así de las 45 inicialmente previstas y de las 60 propuestas en la actualidad, a varios inmuebles más.

El proyecto se enmarca en un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Arona y el Instituto Canario de la Vivienda y se ha incluido en el programa de ayuda a la construcción de viviendas en régimen de alquiler en edificios energéticamente eficientes. Cuenta con un presupuesto de 5,3 millones de euros, se ejecutará por sistema de cooperación e irá enclavado en una parcela de 5.103 metros cuadrados cedida por el consistorio aronero.

Fátima Lemes ha remarcado al respecto que la puesta en uso de viviendas sociales es una prioridad tanto para ella como para el equipo de gobierno de Arona, pues de ese recurso depende la calidad de vida de muchas familias del municipio y de sus hijas e hijos menores. La alcaldesa de Arona ha recordado que en este municipio se han disparado los precios de la vivienda, con lo que hay un alto porcentaje de población que no puede costearse el acceso a un techo digno o lo hace sacrificando otros gastos esenciales. "Es imprescindible que trabajemos para mejorar ya la situación de la vivienda. Por eso, no solo hay que ponernos a trabajar a nivel municipal, sino tener un apoyo contundente a nivel regional y estatal para que este problema no repercuta como lo está haciendo a nivel social, que son preocupantes las cifras de población que está totalmente desprotegida", destacó Fátima Lemes.

La alcaldesa de Arona considera que "es vital que municipios que movilizan tanto empleo y tanta actividad como Arona necesitan dar respuesta a la demanda de viviendas que deberíamos de tener ya a disposición de la ciudadanía. Por lo tanto, es un tema prioritario para nosotros y nos alegramos de que podamos conseguir a corto plazo buenas noticias como la de Estrella Marazul".

Por su parte, Sebastián Roque, concejal de Vivienda de Arona, ha explicado que aunque es una muy buena noticia que la previsión sea construir 60 viviendas en lugar de 45, durante la reunión que ha mantenido recientemente con el director del ICAVI, el responsable autonómico informó que la redacción de ese proyecto está a punto de salir a licitación y que será durante ese trámite cuando se valore si es técnica y legalmente viable incrementar aún más el número de inmuebles previstos en la parcela cedida por el Ayuntamiento aronero en Estrella Marazul.

En caso de que se confirme la viabilidad de la propuesta, como ha apuntado Roque, el compromiso de Ortega ha sido apoyar el incremento de viviendas planteado por los técnicos municipales tras comprobar que la superficie de suelo destinada a aparcamiento supera la exigencia legal de plazas. "Y si finalmente no fuera posible incrementar el número de viviendas, al menos nos quedaría la tranquilidad de haber hecho todo lo posible en ese sentido", advirtió.

El edil ha destacado la buena predisposición de Ortega para dar respuesta a la imposibilidad de muchas familias aroneras para acceder a una vivienda digna en el mercado libre de alquiler y compra. En este municipio en el que están empadronadas 110.000 personas, como ha indicado Roque, existe el problema añadido de que la puesta a disposición de viviendas sociales está bloqueada desde el siglo pasado, "por lo que urge poner remedio a ese bloqueo y resulta particularmente relevante la afirmación de Ortega de que quiere darle prioridad al proyecto planteado en Arona", aseguró Roque.

Otro hándicap para la construcción de VPO en Arona es la disponibilidad de suelo urbano de titularidad municipal, "motivo por el que cobra especial importancia la buena predisposición del director general de Vivienda para sacar el máximo partido posible a la parcela cedida en Estrella Marazul", concluyó el concejal aronero.