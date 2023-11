Vecinos de Guamasa entregan al Diputado del Común 900 firmas contra el cierre del acceso a la TF-5

Tenerife/ La Asociación de Vecinos de Guamasa, en Tenerife, anuncia que mañana se concentrarán frente al Cabildo. El Diputado del Común, Rafael Yanes, recibió a los representantes de la Asociación de Vecinos de Guamasa, en Tenerife, quienes entregaron 900 firmas de vecinos y colectivos en contra del cierre del acceso 14 a la autopista TF-5.



El presidente de la Asociación, Jonay Luzardo, trasladó a Yanes que, "el objetivo es conseguir que el Cabildo de Tenerife no vuelva a cerrar el acceso a la autopista TF-5 que puso en práctica, a modo de prueba, durante 15 días". Luzardo añadió que "aunque la Institución hace un balance positivo de la prueba piloto, los vecinos de Guamasa no queremos el cierre de la vía bajo ningún concepto. Este acceso es fundamental para la fluidez del tráfico en el barrio. La isla tiene un gran problema de movilidad y se deben buscar soluciones cuanto antes, pero la solución no debe suponer un perjuicio para los vecinos de Guamasa".

Además, el presidente de la Asociación afirmó que "aunque nos han dado un plazo de un par de semanas, estamos esperando por las actuaciones que se pueden hacer en las dos vías paralelas a la TF5, la TF235 y la TF152. En el caso de que el cierre sea definitivo, la situación del barrio será un caos porque, aunque se alivió el tráfico durante la prueba piloto en la TF5, las colas se mantenían colapsando otros puntos como Los Rodeos, La Esperanza o Las Canteras".

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se comprometió a trasladar las firmas recibidas a la presidenta del Cabildo. Además, señaló que "la isla de Tenerife tiene un grave problema de movilidad. La Administración tiene que apostar por un modelo de transporte colectivo que sea puntual, rápido y económico".

