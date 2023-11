El Cabildo suma nueve empresas de transporte y recepción de mercancías en el compromiso de mejorar la movilidad en la Isla

Tenerife/ El acuerdo supone la sacar de las autopistas alrededor de 100 camiones de gran tonelaje en las horas punta.

El Cabildo de Tenerife ha logrado sumar a nueve empresas de transporte y recepción de mercancías en el compromiso de mejorar la movilidad en la Isla. Así se ha puesto de manifiesto, en el acto de firma, celebrado este martes (21 de noviembre) en el Salón de Noble, de un acuerdo de colaboración entre la Corporación insular y las empresas Martínez Cano Canarias; Ewaste Canarias; Trec, SL; Limpieza Apeles; Multicentro Comercial El Trompo; Transportes Interinsulares Carballo; Grupo Fumero Operadores Logísticos y las entidades dependientes del Cabildo como son Simpromi y el Área de Residuos ECIT.



En la firma estuvo presente la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, acompañada por la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias; Blanca Pérez; la consejera de Movilidad Eulalia García y representantes de las mencionadas empresas.

"Se trata de un acuerdo en el que las empresas se comprometen directamente con su Isla. En un principio fuimos nosotros quienes, dando ejemplo tomamos la iniciativa retirando los vehículos de residuos del Cabildo y seguidamente lo han hecho otras empresas que entre todas ellas suman unos 100 vehículos que se multiplica por el número de trayectos", explicó Rosa Dávila.

Por su parte, la consejera de Movilidad, Eulalia García se sumó al agradecimiento de la presidenta del Cabildo e incidió en que "el compromiso para aliviar los problemas de movilidad debe ser colectivo y con esta iniciativa no solo las empresas ganan en eficiencia y productividad, sino que también contribuyen a la mejora de la calidad del medio ambiente".

Tras la firma, algunos de los representantes de las empresas mostraron su apoyo a la iniciativa de regular el tráfico pesado en las horas puntas. De esta forma, el gerente de Martínez Cano, Francisco Alberto Medina, recordó que su empresa fue la primera en adherirse a la iniciativa del Cabildo y aseveró que desde que se ha implantado la medida "no solo se ha mejora la conciliación familiar de los empleados, sino que se beneficia en el medio ambiente al reducir la huella de carbono", señaló Medina.

En la misma línea, desde Ewaste Canarias, Íñigo Núñez agradeció la iniciativa ya que "no siempre somos las empresas las que solicitamos las cosas sino también desde la administración pública y estamos encantados". Una postura que fue compartida por el responsable de Dormitorum, Jesús del Amo, quien recalcó que la colaboración pública privada es muy importante y vamos a apoyar esta iniciativa al cien por cien".

El acuerdo suscrito entre el Cabildo de Tenerife compromete a las empresas firmantes a regular los horarios de salida de tráfico pesado de sus instalaciones con el objetivo minimizar los problemas de tráfico en la autopista del Norte (TF-5) y del Sur (TF-1) en el horario de mayor afluencia de vehículos, entre las 6:00 horas y las 10:00 horas así como establecer un calendario de reuniones de seguimiento que permita valorar la medida adoptada, su resultado y plantear nuevas que contribuyan al objetivo marcado.

Además de las empresas especializadas en transportes, también ha unido al acuerdo entidades como el Centro Comercial El Trompo. Su responsable, Ambrosio Jiménez explicó que han decidido recibir la mercancía antes de las 7;00 horas y acudir a los muelles de carga a partir de las 10.00 horas, lo que "supone una medida ecosostenible dado que los camiones están menos tiempo en la carretera y también gastan menos combustible".

