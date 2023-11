Rosa Dávila celebra el consenso para la declaración por el Cabildo de Tenerife del Aeropuerto del Sur como área sensible

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila ha celebrado el consenso alcanzado para la declaración de zona sensible el aeropuerto del Sur. La medida, acordada con el sector y los ayuntamientos de Granadilla y San Miguel, permitirá que taxis de otros municipios cuando haya picos de demanda y los taxis de estos dos municipios no puedan prestar el servicio con las licencias de estos municipios. Así lo adelantó Rosa Dávila tras una reunión mantenida en la tarde de este miércoles (22 de noviembre) con el alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González, concejal de transporte del Ayuntamiento de Granadilla de Abona Carmen Rodríguez y los representantes del sector del taxi de ambos municipios junto al presidente de la Federación de Taxis de Canarias, Juan Artiles y de Tenerife Francisco Cabrera.

Tras el encuentro, Dávila mostró su satisfacción tras la decisión tomada basada en una propuesta consensuada por la mencionada federación y que cuenta con el acuerdo de todo el sector del taxi y a los ayuntamientos. "Hemos coincidido que lo más importante es que lo primero es poder atender a los visitantes y clientes. La situación requiere que se haga con premura la declaración del procedimiento por urgencia", señaló Rosa Dávila quien añadió que a partir de ahora se abrirá un trámite de audiencia y periodo de información pública para que todo este "perfectamente garantizado".

Por su parte, el presidente de la Federación de Taxi de Canarias, Juan Artiles, valoró la predisposición del Cabildo a llevar a cabo el acuerdo ya que "hay otros aeropuertos de Canarias en donde no ha habido dialogo y se han hecho las cosas de forma distinta y por desgracia, en vez de solucionar un problema, hemos tenido dos. Aquí lo hemos hecho al revés". En este sentido, Artiles explicó que la "propuesta es que los taxis de Granadilla y San Miguel son los que van a prestar el servicio de forma continua y, excepcionalmente, cuando se registren puntas de demandas" este régimen entrará en funcionamiento una vez aprobado el reglamento declarando el área sensible se aplicará esto y no antes. Posteriormente habrá unos responsables en el aeropuerto que serán los encargados el tiempo de espera y evaluar cuándo los taxis de otros municipios puedan cargar pasajeros una vez que hayan llegado para descargar pasajeros".

En tanto se proceda a la declaración del Aeropuerto como área sensible el departamento de Movilidad del Cabildo se ha comprometido a buscar transitoriamente un procedimiento en tanto entra en vigor el nuevo reglamento regulador del área sensible.