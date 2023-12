La Laguna buscará alternativas a la subida de tarifa propuesta por la parte privada de Teidagua

La Laguna/ Luis Yeray Gutiérrez aboga por soluciones intermedias para garantizar la viabilidad económica del servicio y que no suponga un perjuicio para la ciudadanía. El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha anunciado este viernes, 1 de diciembre, que los servicios jurídicos y financieros del Ayuntamiento ya están analizando y buscando soluciones alternativas a la propuesta de la parte privada de Teidagua de una posible subida del 12,48% en la tarifa del servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas que se presta en el municipio.



El primer edil avanzó que "desde el Grupo de Gobierno apostamos por otras alternativas que garanticen la estabilidad y sostenibilidad económica de esta prestación a medio y largo plazo, sin que esto suponga un perjuicio del 100% para los bolsillos de los laguneros y laguneras".

Luis Yeray Gutiérrez remarcó que esta propuesta anunciada ayer en el Consejo de Administración "se encuentra aún en una situación muy embrionaria, por lo que aún queda mucho margen por delante para buscar vías de entendimiento y, en caso de registrarse algún tipo de incremento, que no lo asuman en su totalidad los usuarios y usuarias del servicio".

Asimismo, Luis Yeray Gutiérrez anunció que "desde el Ayuntamiento de La Laguna se analizarán todos los costes que conllevan estas labores, los recursos disponibles y las distintas vías que manejamos para evitar esta subida al alza".

"Todos somos conscientes y compartimos la preocupación por los prolongados episodios de falta de lluvias y sequía que hemos padecido en Tenerife durante los últimos años, y que se prolongarán en el tiempo fruto del cambio climático, pero las soluciones no pueden basarse en subidas de precio desmedidas del servicio, con el perjuicio que ello conlleva para nuestra ciudadanía", aseveró el alcalde.

El alcalde lagunero recordó que por parte del Ayuntamiento se están acometiendo distintos proyectos para mejorar los recursos hídricos del municipio y que, en la actualidad, "disponemos de un bono hídrico que ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad a hacer frente a los pagos de estas tarifas". En este sentido, señaló que, en caso de registrarse algún tipo de incremento en la tarifa, se ampliarían los fondos destinados a este fin para que este sector de la población no se vea afectado.

Hay que recordar que esta propuesta de la parte privada de Teidagua, además de ser analizada por la Corporación local, también deberá someterse a votación en un pleno municipal por parte del Grupo de Gobierno y del resto de partidos políticos con representación.