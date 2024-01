El Ayuntamiento de Arona procede a la destrucción de dos cayucos

Arona/ El consistorio cumple con la orden judicial sobre las dos embarcaciones llegadas a Las Galletas en el primer semestre del año pasado. El Ayuntamiento de Arona ha procedido a la destrucción de dos cayucos en cumplimiento de una orden judicial. Las dos embarcaciones tomaron tierra en Las Galletas en el primer semestre del año pasado por lo que la competencia legal corresponde al municipio de Arona -en contrapunto a los que son rescatados en alta mar que son competencia del Estado-. Así, el consistorio inició los procedimientos judiciales pertinentes para la destrucción y desecho de los dos cayucos. Una vez que el Juzgado emitió la orden se procedió a la demolición de las dos embarcaciones bajo la supervisión de agentes de la Policía Local.



Fátima Lemes, alcaldesa de Arona, subrayó que "desde el primer momento que llegamos al Gobierno, en la primera semana, ya me acerqué a conocer el estado de la patera en abandono que llegó a Las Galletas el pasado mes de mayo del 2023 para comenzar los trámites que no se habían iniciado de su destrucción o su traslado a otro puerto con el objetivo que no se vieran perjudicados los bañistas. Al ser una prueba judicial que no podía retirarse ni destruirse, lo que hicimos fue trasladarla a un lateral para evitar esas molestias a los bañistas y usuarios de la Playa de las Galletas".

"En este sentido, también existe la preocupación por esta crisis que se mantiene desde hace tantos años de recibir en el municipio de Arona a tantos inmigrantes ilegales. Nuestra primera preocupación son las personas, por el estado de la llegada de las mismas, tanto por el Puerto de Los Cristianos en su mayor parte, como los que llegan a Las Galletas", manifestó la primera regidora aronera, para luego destacar que "la destrucción de estos cayucos es uno de los pasos imprescindibles para deshacernos de esas pruebas, que también representan una visión no muy agradable y un recordatorio del lamentable hecho que están sufriendo los inmigrantes que llegan de manera ilegal. Por ello, era un objetivo importante y está cumplido y esperemos que no tengamos que realizar esta tarea en más ocasiones".

Por su parte, Alexis Gómez, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Arona, aseguró que "lo primero que hicimos al llegar al Grupo de Gobinero fue trasladar la situación de los cayucos a la autoridad judicial y, una vez que se han resuelto los trámites legales, hoy hemos cumplido con la orden del Juzgado. Para ello se activó a la Policía Local de Arona y a los servicios municipales para el despiece, destrucción y traslado de los restos de los cayucos llegados a Las Galletas en el primer semestre del año pasado, dejando la playa en su estado natural".