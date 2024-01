CCOO pide al Ayuntamiento de Arona y al Cabildo de Tenerife que expliquen por qué no activaron los planes de emergencia durante el incendio

Tenerife/ Planes de Emergencia Incendio de Arona La Agrupación de Bomberos y Bomberas de Comisiones Obreras Canarias solicitará formalmente y por escrito a las administraciones competentes la aclaración y razones por las que el Ayuntamiento de Arona no activaron el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) y el Cabildo de Tenerife no activó el Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN).



Ambas administraciones conforme el sistema nacional de protección civil, Ley 17/2015, están obligadas a activar sus planes de emergencias en estos casos y, sin embargo, no se activó ningún plan en el incendio ocurrido en una planta de compostaje del municipio de Arona.

Se trata de una intervención que requirió la actuación de muchos recursos y que su humo tóxico afectaba a la población. En este caso, según entiende la agrupación que coordina a bomberas y bomberos de toda Canarias de la FSC-CCOO, se deberían activar los planes de emergencias según cada rango administrativo. Si esto no fue así, deberá ser aclarado por ambas administraciones, debido a que puede haber sido motivado para no crear alarma social, lo cual supone incurrir en una actuación altamente irresponsable de ambas administraciones, algo que deberá ser aclarado y, en su caso, depurarlas responsabilidades correspondientes.

Según fuentes citadas, el propio Gobierno de Canarias instó a la activación de ambos planes pero en ningún caso se produjo por otro lado, la Agrupación de Bomberos y Bomberas lamenta el negacionismo del Cabildo de Tenerife y del Consorcio de Bomberos de Tenerife sobre la toxicidad del humo, lo cual hace ver "el alto grado de desconocimiento en la materia por parte de las autoridades competentes de la isla".

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)