El Cabildo pide unidad de acción para conseguir la movilidad sostenible en Tenerife

Tenerife/ La presidenta insular, Rosa Dávila, presenta el Plan de Movilidad en el marco del Foro de Movilidad Sostenible y Conectividad. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha reiterado el llamamiento a la "unidad de acción" para lograr acabar con los atascos en la isla y conseguir la movilidad sostenible. Dávila participó en la clausura del Foro de Movilidad Sostenible y Conectividad organizado por el Gobierno de Canarias y El Día- Prensa Ibérica.



La presidenta insular presentó un resumen del Plan de Movilidad Sostenible de Tenerife (PIMSIT), actualmente en fase de exposición pública, que contempla cinco grandes bloques en los que se aborda el diagnóstico de las infraestructuras y movilidad; transportes públicos; financiación del transporte y actuaciones previstas y propuestas de ordenación.

"El Plan de Movilidad Sostenible que pone el foco en aquellas actuaciones que podemos poner en marcha de manera inmediata. Hay datos que avalan que esas decisiones, y es que una parte muy importante de la movilidad de la isla de Tenerife, en concreto un 80 por ciento, se hace en vehículo particular y la ocupación media está en 1,3 pasajeros, por lo tanto tenemos que trabajar de forma intensa en propiciar otras maneras de movernos en transporte público y colectivo, de ahí la apuesta que ha hecho el Cabildo por impulsar el transporte en guagua, la gratuidad y el refuerzo del transporte con las guaguas lanzaderas; el refuerzo de líneas que estaban saturadas y otras actuaciones que hemos llevado a cabo de la mano e otros agentes económicos y sociales", señaló Rosa Dávila

Por otra parte, la presidenta recalcó la importancia de retomar "la construcción de las infraestructuras de la mano y en colaboración con el Gobierno de Canarias, pero también se hace necesaria y fundamental impulsar las políticas de movilidad".

Por su parte, el consejero de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, mostró su apoyo a las políticas de movilidad emprendidas por el Cabildo de Tenerife para trabajar no solo en la construcción de las necesarias infraestructuras sino también poner en marcha políticas efectivas de movilidad. " Al final construir carreteras, además de costoso, tiene una temporalidad importante. No se construyen carreteras en un día y por lo tanto las políticas de movilidad como las que hoy presenta el Cabildo de Tenerife sí cambia la forma y el paradigma de pensamiento sobre cómo nos movemos desde criterios de sostenibilidad", señaló Rodríguez.

La consejera de Movilidad, Eulalia García, valoró el PIMSIT como una herramienta fundamental y recalcó que la consecución de la movilidad sostenible pasa por cambio en la mentalidad en la ciudadanía a la hora de moverse. "Podemos construir infraestructuras viarias que, es cierto que son insuficientes, y poner en marcha todas las políticas de movilidad necesarias, pero es un asunto y responsabilidad de todos".

