El Ayuntamiento de Arona ha abierto el plazo de solicitud de ayudas para rehabilitación de viviendas

Arona/ Esta línea de subvenciones de primera necesidad ha sido dotada con 200.000 euros y estará abierta hasta el 16 de febrero. La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Arona ha abierto el plazo de solicitud de ayudas para la rehabilitación de viviendas de primera necesidad, convocatoria que estará activa hasta el próximo 16 de febrero y que ha sido dotada con una partida total de 200.000 euros.



Las ayudas tienen un tope máximo de 4.500 euros por solicitante e irán destinadas a la realización de obras para la reparación, mantenimiento y conservación de la vivienda habitual de las personas solicitantes, siempre y cuando mejoren las condiciones de habitabilidad de inmueble, no supongan ampliación ni sean de simple ornato.

Fátima Lemes, alcaldesa de Arona, ha manifestado que "tan importante es la creación de nuevas viviendas como la rehabilitación de aquellas que lo necesitan. Con esta línea de subvenciones vamos a llegar a colectivos necesitados, que de otra manera no podrían acometer las mejoras en sus domicilios. Además, es un compromiso adquirido por el Grupo de Gobierno porque este tipo de ayudas es algo que en Arona no se hacía desde hace mucho tiempo".

Las ayudas también podrán emplearse para financiar obras de adaptabilidad cuando vayan dirigidas a personas dependientes, con discapacidad o a mayores de 65 años. La convocatoria admite los trabajos destinados a garantizar la salubridad, higiene y habitabilidad de viviendas que no estén declaradas en ruina.

Juan Sebastián Roque, concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Arona, ha destacado la importancia de estas ayudas que no se convocaban en el municipio desde la pandemia "y que van destinadas a las familias con menos recursos, las que pasan mayores apuros para salir adelante y se ven obligadas relegar a un segundo plano el bienestar en sus viviendas en pro de otros gastos prioritarios".

Este programa destinado a rehabilitación de viviendas de primera necesidad, como ha remarcado el concejal, posibilita que todas las familias de Arona, sea cual sea su nivel de ingresos, vivan en inmuebles que reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, de adaptabilidad para casos de movilidad reducida, así como de salubridad e higiene. La importancia social de estas ayudas, añade, "cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que en las viviendas que se benefician de este programa de rehabilitación, a menudo residen menores, así como personas mayores y personas con dependencia".

También ha destacado que el desbloqueo de estas subvenciones era una de las prioridades del actual grupo de gobierno, "y hemos logrado completar el proceso tramitación y convocatoria en seis meses, no solo por insistencia política, sino gracias al trabajo del personal técnico municipal, algo digno de reconocimiento tratándose de un asunto tan importante".

Requisitos generales

Entre los requisitos para optar a estas subvenciones que se concederán por concurrencia competitiva figura ser mayor de 18 años; residir y tener empadronamiento en Arona con una antelación mínima de 6 meses a la solicitud (salvo en casos de traslado por violencia de género); que el cómputo total de los ingresos anuales de los miembros del núcleo de convivencia no exceda 15.000 euros brutos anuales por persona y, entre otros, tener la propiedad o usufructo de la vivienda que se quiere rehabilitar, que la misma sea domicilio habitual de quien solicite la ayuda y que sea el único bien inmueble de su unidad de convivencia.

Quedarán excluidas de esta convocatoria las personas que tengan acceso a ayudas o subvenciones de otras administraciones públicas o recursos propios que cubran la totalidad de la actuación que pretenden financiar con estos fondos municipales.

Las ayudas se pueden solicitar on line vía sede electrónica del Ayuntamiento de Arona, de forma presencial a través de las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) previa petición de cita, y por las demás formas previstas en la legislación. Más información disponible en el portal web municipal: www.arona.org.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)