Los informes del director del Parque Nacional del Teide, del agente de Medio Ambiente que acompañó al director insular y del Teleférico señalan que no se cometió ninguna irregularidad en la subida al pico de David Cánovas.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, aseguró hoy que el Teide "es la joya de la corona de Tenerife y por eso hemos duplicado la inversión en el parque nacional para este año 2024". Concretamente, Dávila explicó que, durante el año 2023 por parte del PSOE, se destinaron 3.505.721 millones de euros para inversiones, mientras que el nuevo gobierno insular de CC y PP "va a destinar para este ejercicio un total de 6.594.682 euros".

Durante la celebración de un pleno extraordinario sobre la subida al Pico del Teide de David Cánovas, la presidenta insular explicó además que "estamos en el proceso para reabrir este año el Refugio de Altavista, una instalación que el PSOE cerró y que ahora nosotros estamos en los trámites para volver a abrir este año".

"Mientras este grupo de Gobierno insular reabrirá el Refugio de Altavista, ha instalado un botón SOS y un punto logístico para garantizar la seguridad, ustedes (PSOE) pretendían cercenar los derechos de los tinerfeños y las tinerfeñas con el PRUG", aseveró Dávila.

La presidenta del Cabildo de Tenerife explicó que "no hay ningún tipo de irregularidad en la subida al Teide de David Cánovas, y así lo atestiguan los diferentes informes del director del Parque Nacional del Teide, del agente de Medio Ambiente que acompañó al director insular y de los informes del Teleférico".

"El PSOE ha querido celebrar este pleno para dar lectura a los informes que ya se han dado cuenta en las diferentes sesiones y comisiones plenarias", sentenció la presidenta del Cabildo de Tenerife, quién dejó claro que "no hay ningún tipo de inversión de dinero público en la visita de David Cánovas, en lo que sí hay un gasto de dinero público es en la celebración de este pleno extraordinario".

"Ustedes han tenido al Teide desprotegido durante 4 años", aseveró la presidenta, quién relató diferentes actuaciones que ocurrieron durante el anterior mandato, como una chuletada el 28 de junio de 2019, la pintada de un enorme graffiti el 26 de octubre del 2021, jugar al fútbol el 1 de enero de 2022, lo ocurrido con la empresa Asics que promovía correr por un espacio protegido o lo ocurrido con Carlos Checa".

El portavoz del Partido Popular, José Carlos Acha, aseguró que el Teide es una joya que debemos proteger y conservar. Hoy estamos aquí no para hablar de la conservación del parque, de la planificación futura, del Refugio de Altavista, sino que estamos aquí para hablar de un youtuber, estamos claramente a dos niveles de interés".

Asimismo, aseveró que "ya se ha demostrado que no hubo irregularidades y se ha repetido en las comisiones. El teleférico funcionaba, el Teide no estaba cerrado, no se había decretado nada del Plan Especial de Protección, se cumplió con los planes de explotación y planes de evacuación", dejando claro que "estamos aquí para hablar del lenguaje y del video de un youtuber con millones de seguidores".

Por su parte, el portavoz del Coalición Canaria, José Miguel Ruano, destacó que "estamos ante un asunto que no merece un pleno extraordinario para un tema que ya se ha tratado en comisiones plenarias y los plenos insulares". En este sentido, recordó que "podríamos hablar del PRUG del Teide, donde el PSOE tuvo una actitud pasiva o sobre la situación de abandono del Refugio de Altavista".

"No se ha invertido ni un solo euro público en esta actuación que, sin embargo, ha supuesto una promoción positiva del parque y del Teide. Todo lo demás es ruido y ficción y dice mucho de un grupo que ha gobernado este Cabildo. Es lamentable desde el punto de vista de los tinerfeños", indicó José Miguel Ruano.