Cabrera rechaza las declaraciones de Díaz, que considera que los locales no deberían estar abiertos hasta la madrugada por el bienestar de los trabajadores, y asegura que "es perfectamente posible compaginar unos horarios de apertura amplios y el respeto por los derechos de los trabajadores".

"Tenemos que poner el foco en cuestiones como la jornada laboral, la regularización de los contratos y la calidad del empleo, más allá de limitar una actividad económica que genera grandes beneficios cada año al Archipiélago y, me atrevería a decir, a toda España", añade. Además, expone que la hostelería en 2023 supuso un 5,8% del PIB, constituyéndose como un sector fundamental para la vida del país.

Desde el CEST, recuerdan que se trata de una de las principales puntas de lanza del mercado laboral nacional: "Solo en el último año, este sector ha generado unos 87.000 puestos de trabajo, duplicando la media de todo el mercado laboral; por eso la solución no es limitar sus horarios, sino dar garantías de que estos puestos están ocupados por profesionales debidamente cualificados y con unas condiciones de trabajo dignas".

"Es sencillo, una matemática muy simple: a mayor número de horas de actividad empresarial, mayor número de trabajadores necesitaremos", aclara.

El líder de los empresarios del sur considera que con esta propuesta "no se está pensando en Canarias, un territorio en el que el 90% del sector empresarial corresponde a pymes que se valen de una amplia disponibilidad horaria como elemento distintivo respecto a otros destinos".

Además, Cabrera señala que "estos ritmos" son propios de la idiosincrasia Canaria y un reclamo para los turistas. "Es importante no olvidarnos de que somos una potencia turística mundial, cuestiones como las de los horarios nos dan personalidad y generan un ecosistema diferente a los mercados emisores de turistas en los que la vida nocturna prácticamente no existe", señala.

"Según datos, un 23% de los turistas elige España por su amplia oferta en el sector del ocio nocturno. Una cifra de la que estoy seguro que buena parte se decanta por Canarias, donde la calidad de nuestros servicios de ocio y nuestra gastronomía se convierten en un emblema", añade.

En palabras de Javier Cabrera, con esta propuesta se deja de lado la autonomía del empresario "que, finalmente, moldea los servicios que ofrece en base a las características que los clientes demandan".