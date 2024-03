El COA debate sobre el reto de la ordenación territorial y urbanística en el marco de la agenda urbana española

Esta jornada forma parte de un ciclo dedicado al análisis de los instrumentos de ordenación en el marco de las directrices de desarrollo sostenible, que nos sirva de referencia para plantear las modificaciones oportunas en la legislación canaria del suelo. El resultado de los debates que se desarrollarán en este ciclo, se trasladará para su consideración a la Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico del Gobierno de Canarias, patrocinadora de las jornadas.El objeto de estas jornadas organizadas por el Colegio Oficial de Arquitectos consiste en plantear los retos que debe afrontar de manera urgente la ordenación territorial y urbanística en Canarias a la vista de ese objetivo de la agenda urbana española; la mejora de los instrumentos de ordenación. Así, se proporcionará por los distintos ponentes una visión de los problemas jurídicos que afectan a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y de las distintas soluciones que se han propuesto desde otras comunidades autónomas, favoreciendo la simplicidad de los procedimientos y la seguridad jurídica. Para ello se va a contar con ponentes de reconocido prestigio a nivel nacional que nos intentarán aportar ideas para superar esta crisis del sistema de planeamiento.

La planificación estratégica y la agenda urbana española

La agenda urbana viene a atender los compromisos adquiridos por España en varios acuerdos internacionales, como la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea. Los objetivos de la agenda urbana son muy ambiciosos y vienen sintetizados en su Decálogo. El primero de estos objetivos pasa por ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo y el último, pero no menos importante, mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.

Así, podríamos decir que el urbanismo ya es, por sí mismo, un objeto de la agenda urbana española. Precisamente, cualquiera de las medidas que se pretenden implementar como el evitar la dispersión urbana, la revitalización de la ciudad existente, la economía circular, la movilidad sostenible, entre otros, requiere instrumentos de ordenación eficaces y, ante todo, seguridad jurídica. En el momento actual, resulta casi imposible conseguir la aprobación de un instrumento de planeamiento que no pueda ser impugnado y anulado ante los tribunales de Justicia con relativa facilidad.

En este sentido, podemos citar algunos casos recientes como el PGO de Santa Cruz de Tenerife o de Arona, el Plan de Modernización Turística de Costa Adeje, o el PGO de Yaiza en Lanzarote, entre otros. Precisamente, la inseguridad y la excesiva burocracia lleva a que municipios como San Cristóbal de La Laguna hayan acordado desistir de la tramitación de la revisión de su planeamiento general. Otro ejemplo lo encontramos en el procedimiento seguido para la aprobación de la denominada Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife, pues el informe ambiental estratégico se publicó el 7 de diciembre de 2022, el cual podría caducar si en cuatro años no se aprueba el planeamiento correspondiente. Precisamente, ese el procedimiento que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pretende poner en marcha para los terrenos de la Refinería, para su posible aprobación antes de 2030.

Ponentes de calado nacional

Esta primera jornada se divide en tres bloques, el primero está destinado a tratar la situación del planeamiento urbanístico, con la ponencia de apertura 'Los retos a los que se debe enfrentar la planificación de la ordenación territorial y urbanística en Canarias' a cargo de Elena Zárate Altamirano, Viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico del Gobierno de Canarias.

El segundo bloque aborda los problemas jurídicos y posibles soluciones a través de la interpretación de casos prácticos, como el de Andalucía. En este tomarán parte: José María Baño León, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid; Venancio Gutiérrez Colomina, secretario del Ayuntamiento de Málaga y profesor titular de Derecho Administrativo; Antonio Domínguez Vila, de la asesoría jurídica del COA; y Ángela de la Cruz Mera, licenciada en derecho y administradora civil del Estado.

El tercer y último bloque afronta los problemas técnicos y urbanísticos, y participarán Victoriano Sainz Gutiérrez, profesor titular del departamento de Urbanística y Ordenación de la Universidad de Sevilla; Belinda Pérez Reyes, secretaria delegada de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife; José María Ezquiaga Domínguez, arquitecto y sociólogo, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid; Ángel Marinero Peral, arquitecto, Secretario General de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León; Sonia Puente-Landázuri, Directora General de Ordenación del Territorio y Urbanismo Principado de Asturias; Jonathan Álvarez Rubio, técnico de administración general, del Servicio de Coordinación General y Recursos Humanos del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.