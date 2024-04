El pleno del Ayuntamiento de Adeje aprueba solicitar al Gobierno de Canarias que declare el municipio zona tensionada

Adeje/ La moción, presentada por el grupo socialista, ha sido aprobada con los votos favorables de Coalición Canaria, Partido Popular y Unidas Podemos. El pleno del Ayuntamiento de Adeje en su sesión ordinaria, celebrada en la mañana de hoy miércoles 3 de abril, ha aprobado solicitar al Gobierno de Canarias que inicie los trámites para declarar el municipio zona tensionada acogiéndose a la "Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda" que aprobó el Gobierno de España. La moción, presentada por el grupo socialista, ha tenido el voto favorable de Coalición Canaria, Partido Popular y Unidas Podemos, con el voto en contra de Vox.



El pleno ha acordado añadir la enmienda propuesta por Unidas Podemos que incluye instar al Estado Español a inventariar y analizar el patrimonio de la Administración y de los Organismos Públicos; instar al Gobierno de Canarias a que ponga los medios necesarios para el correcto desarrollo del índice de referencia de precios de alquiler de viviendas en la comunidad; y dar a conocer a la FECAM los acuerdos.

El alcalde de Adeje ha comentado que "queremos acogernos a esa medida porque es una herramienta más dentro de un paquete de medidas que queremos implementar para intentar paliar de alguna manera el problema de la vivienda. Estamos ante un problema complejo, que lleva tiempo y en el que estamos explorando las posibilidades que nos da la ley nacional con esta medida, como también el decreto Ley del Gobierno de Canarias. Tenemos que crear marcos que posibiliten el acceso de los trabajadores a la vivienda dentro de sus posibilidades salariales y económicas".

Se inicia de esta manera el procedimiento para que el Gobierno de Canarias realice los estudios necesarios para medir los parámetros socio-económicos que permitirían llevar a efecto esta declaración de zona tensionada. Una de las preguntas recurrentes en el pleno ha sido si la medida de bajar el alquiler sería de obligado cumplimiento u opcional. El alcalde de Adeje ha dejado claro que estas medidas son opcionales para las personas propietarias de inmuebles que podrán adherirse a ellas o no. Las personas que se acojan a las medidas podrán tener hasta un 90% de beneficios fiscales en la declaración de la renta.

Otro de los puntos clave que ha querido dejar claro el primer edil adejero es que esta medida no resolverá el problema de la vivienda en Adeje, sino que se articula dentro de un plan ambicioso, complicado y que debe contemplar muchos puntos. Entre ellos la construcción de viviendas de protección oficial, la adquisición de suelo para la construcción de esas viviendas, la bonificaciones o incentivos a la empresa privada para el desarrollo de viviendas asequibles, etc.

Qué supone declararse zona tensionada

El estudio arrojará datos estadísticos oficiales sobre si los habitantes de Adeje dedican el 30% de sus ingresos a la vivienda o, también, si el precio de compra o alquiler ha sufrido aumentos que superan en 3 puntos el IPC en los cinco años anteriores, existiendo la posibilidad de realizar este estudio por zonas o núcleos poblaciones dentro del propio municipio.

El estudio determinará en primer lugar la zona, zonas o si es todo el municipio el afectado. A partir de ahí se articula la posibilidad de que, en un área tensionada, los arrendatarios que quieran acogerse a la medida deberán rebajar un 5 % las rentas del alquiler a cambio de bonificaciones fiscales que podrían ascender hasta el 90%. La deducción sería del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años o si en el inmueble ha sido rehabilitado o mejorado, la bonificación será del 60%. Además, las personas propietarias que firmen un contrato de al menos 10 años podrán librarse de la congelación de los precios y podrán incrementar el alquiler hasta en un 10% a cambio de ampliar la duración del contrato.

Otras medidas para la vivienda

Adeje ya ha proyectado, con la cesión de parcelas al Gobierno de Canarias, la construcción de 45 viviendas en la zona de Armeñime y está preparando la habilitación de más suelo para multiplicar esa cantidad. En las últimas tres décadas, ya ha acometido planes de vivienda que han tenido como resultado la puesta en el mercado de más de mil casas para personas trabajadoras, "es un camino que ya hemos recorrido y que podemos volver a andar porque sabemos cómo hacerlo y, lo primero, junto a esta medida que vamos a aprobar, es habilitar suelo que permita desarrollar proyectos de este tipo", aseguró el alcalde.

