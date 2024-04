El Cabildo de Tenerife recibe el primer módulo del gran anillo peatonal de la rotonda del Padre Anchieta que mejorará el tráfico en la TF-5

Tenerife/ La presidenta de la Corporación Insular, Rosa Dávila tilda de 'histórica' la llegada de la infraestructura viaria que obliga a realizar uno de las operaciones de traslados más complejas en la Isla.

El Cabildo de Tenerife recibirá este jueves (4 de abril) el primer módulo del gran anillo peatonal de la rotonda del Padre Anchieta que, en estos momentos, está siendo trasladado por vía marítima procedente del Puerto de Sevilla y cuyo objetivo es descongestionar los atascos que se producen en uno de los puntos más críticos de la autopista del Norte (TF5) y proporcionar seguridad a los peatones que transitan por esta zona. El desplazamiento y la instalación de esta infraestructura no tiene precedente en la isla y ha obligado a montar un dispositivo especial por mar y tierra, ya que el modulo pesa 10 toneladas, mide más de 30 metros y tiene forma curvilínea.



La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, señala que "se trata de un día histórico para Tenerife porque desembarca una infraestructura que es vital para la movilidad de una isla y supone toda una revolución para el tráfico en la zona norte. Desde el Gobierno hemos apostado por una solución nunca antes empleada en la red de carreteras isleña como es este gran anillo peatonal con el que daremos agilidad al tráfico que utiliza a diario la rotonda del Padre Anchieta al mismo tiempo que mejoramos la seguridad de los peatones.

Rosa Dávila apunta, además, que no hay que olvidar que supone una obra largamente esperada y que junto con otras intervenciones que están contempladas por este gobierno, van a dar fluidez al tráfico en una zona crucial para la mejora de la movilidad". Añade que su intención es que esta obra promovida por el Cabildo de Tenerife, cuya adquisición se produjo el pasado mes de noviembre por un importe de 1,8 millones de euros, esté en marcha antes de final de año.

Por su parte, el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, explica que "el traslado y la instalación de esta infraestructura no tiene precedentes en la isla y demandará la puesta en marcha de un operativo especial que se pondrá en marcha desde primeras horas de la noche del jueves y las obras de ensamblaje comenzarán la próxima semana. Del mismo modo, Arteaga indica que el módulo, que pesa 10 toneladas, está siendo trasladado en estos momentos, vía marítima y procedente del Puerto de Sevilla, por el buque Andalucía Exprés. Se trata de un barco de 12.000 toneladas, un calado de 7,20 metros y está operado por la naviera CMA-CGM. La llegada de la carga al Puerto de Santa Cruz de Tenerife está estimada para las 22:00 horas de este jueves. Allí, se cargará en un camión de 38 metros de largo y 47 toneladas.

El traslado del módulo será muy lento debido al gran tonelaje de la carga y el transporte que sumarán 128 toneladas. El camión partirá desde la TF-11 en la zona de la Glorieta de Las Olas continuando por el Túnel de la Vía Litoral; TF-1; Túnel de Juan Amigó Lara (Tres de Mayo) para finalmente subir por la TF-5 hasta el enlace de Padre Anchieta, concretamente en hasta la rotonda en donde se depositará el módulo. El traslado del módulo de la pasarela obligará a cortes puntuales de tráfico y de corta duración.

Datos del proyecto

Las obras en esta importante rotonda de La Laguna comenzaron en noviembre de 2021, y los trabajos de construcción fueron adjudicados a la empresa Obras Huarte Lain S.A por valor de 8,8 millones de euros. El proyecto consiste en una viga curva continua en forma de anillo de aproximadamente 100 metros de diámetro, sustentada mediante un sistema de soportes puntuales, con una plaza anexa al actual aparcamiento de la Facultad de Biología, de la Universidad de La Laguna, y la longitud total del anillo será de unos 314 metros.

La Pasarela Peatonal del Padre Anchieta mejorará las condiciones de seguridad vial en una zona muy frecuentada por los universitarios que se desplazan hasta las facultades de Ciencias ubicadas en la zona. Además, se trata de un proyecto de vital importancia en el plan del gobierno insular de acabar con los atascos no solo en este punto de máxima circulación, que enlaza con el centro de La Laguna o el municipio de El Rosario, sino en toda la TF-5.