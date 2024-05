El Gobierno de Guía de Isora desmiente las informaciones vertidas con respecto a la subvención para la construcción de vivienda pública

El Ayuntamiento de Guía de Isora, a través de la concejalía de Vivienda que dirige Acerina González, ha querido desmentir las acusaciones vertidas por la oposición desde el PSOE con respecto a la subvención para la construcción de vivienda pública. Una subvención que, explica, no se ha perdido, como ha indicado la portavoz del partido socialista, sino que obedecía a una serie de criterios con los que, lamentablemente, el municipio no cuenta".

"Lamento profundamente que se quiera hacer política con esto cuando ellos estuvieron 28 años sin hacer nada en materia de nueva vivienda pública, y más cuando estamos realizando esfuerzos para conseguirlo", expresa González. "A sabiendas de que no cumplíamos con los requisitos para la obtención de dicha subvención, el Ayuntamiento decidió presentarse a esta convocatoria con el fin de dar a conocer las circunstancias especiales de nuestro municipio. Aunque no haya podido ser esta vez, no paramos en nuestra intención de conseguir una mejoría para nuestros vecinos y vecinas".

La concejal establece que "intentamos conseguir la subvención, pero las propiedades de las que disponíamos no se ajustaban a las características de la misma. No se deja de conseguir por motivos de falta de esfuerzo o interés: es que directamente no teníamos posibilidades dado que las condiciones exigidas no se adaptaban a las características de nuestras propiedades". Aún así, valora el esfuerzo realizado desde el Área de Vivienda para intentar conseguirla.

La edil municipal comenta que se está trabajando activamente para la consecución de nuevas viviendas públicas, que alivien el mercado del alquiler y den nuevas alternativas habitacionales a la población del municipio. De hecho, relata que se ha conseguido recuperar una de las viviendas públicas cerradas por la anterior corporación. "Desde el 2022, y tras la conclusión de un programa específico en una de las viviendas públicas, este inmueble se encontraba en desuso. Lo rehabilitamos con el ICAVI y se asignó de manera objetiva a una familia necesitada. También estamos trabajando para recuperar la vivienda que se quemó en El Pinillo para su reutilización social. Ambas ubicadas concretamente en 2 urbanizaciones de viviendas sociales construidas hace más de 30 años".

Acerina González explica que "nos hemos encontrado con un asombroso déficit en materia de vivienda. Estamos intentando conseguir subvenciones en el marco de la adquisición de inmuebles y ampliación de nuestro parque de vivienda pública, para tratar el problema habitacional que vive, como el resto de Canarias, nuestro municipio". Para ello, la edil municipal comenta que "estamos trabajando estrechamente desde el Área de Vivienda con Cabildo y Gobierno de Canarias para agilizar los trámites burocráticos en la construcción de viviendas sociales".

El parque de vivienda pública del municipio espera verse aumentado notoriamente a lo largo de estos próximos años. La corporación isorana está incluida dentro del 'Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025', por el que se prevé la construcción de 54 viviendas en Guía de Isora por parte de Visocan, con un régimen de alquiler privado, y 24 dentro del 'Plan 20.000' del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Un incremento del 50% sobre el total de viviendas de propiedad municipal.

Este incremento del 50% previsto en el parque de vivienda pública del consistorio isorano supone un impulso capital en la lucha contra esta problemática. Las ubicaciones de las parcelas municipales valoradas hasta el momento están situadas en la calle La Vendimia, y en el término de la calle Norte.