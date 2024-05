Preocupación creciente por la falta de seguridad en el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife

Los efectivos de seguridad privada designados para cubrir las necesidades de la instalación, controlar el tránsito de usuarios, transeúntes, cualquier incidencia, etc., se ven desbordados por la gran afluencia de usuarios que utilizan estas instalaciones diariamente y las dimensiones de la propia instalación, la cual hace difícil la correcta vigilancia o seguridad. Esta situación no solo pone en riesgo la integridad física de los pasajeros, sino que también perjudica la imagen y la funcionalidad del transporte público en nuestra ciudad, al igual que pone en grave riesgo la seguridad física de los profesionales de seguridad privada ante la falta efectivos de los que disponen para la custodia de dicha instalación.

Los usuarios del intercambiador han reportado quejas de comportamientos antisociales en los baños públicos, generando un ambiente de inseguridad que afecta a miles de personas que utilizan estas instalaciones diariamente, si, a esta inseguridad y/o quejas, aumento de usuarios añadimos el nivel 4 de antiterrorismo, consideramos insuficiente la asignación de servicio de seguridad implementado en el Intercambiador de Guaguas de Santa Cruz de Tenerife.

La FTSP-USO-CANARIAS insta a las autoridades competentes a tomar medidas inmediatas para mejorar la seguridad en el intercambiador. Entre las acciones sugeridas se incluyen:

• Incremento de la seguridad privada: La presencia visible de agentes de seguridad disuade la actividad delictiva y proporciona una respuesta rápida en caso de incidentes y ayudaría a garantizar que esté adecuadamente protegida durante la noche, proporcionando tranquilidad tanto para el público, trabajadores/as y propietario de la instalación.

• Mejora de la iluminación y cámaras de vigilancia: Un sistema de vigilancia adecuado y una iluminación adecuada son esenciales para prevenir y registrar actividades delictivas.

• Programas de concienciación y educación: Iniciativas para informar a los usuarios sobre las medidas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia pueden contribuir a un entorno más seguro.

"Es imprescindible que nuestros intercambiadores sean lugares seguros para todos los usuarios. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que actúen de manera decisiva y rápida,".

La seguridad de los ciudadanos es una prioridad y no debe ser comprometida. La FTSP-USO-CANARIAS continuará monitoreando la situación y colaborará con las autoridades para asegurar que se implementen las medidas necesarias y solicitando una evaluación exhaustiva de la instalación para determinar cuántos vigilantes adicionales se necesitaría. Esto puede basarse en factores como el tamaño del lugar, el número de accesos, el valor de los activos a proteger y los posibles riesgos, y el elevado porcentaje de usuarios en estos años, etc.

FTSP-USO-CANARIAS