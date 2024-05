Aprobado el proyecto de repavimentación de varios viales municipales en Arico

Arico/ El gobierno municipal de Arico ha aprobado hoy un ambicioso proyecto de repavimentación de vías municipales que contempla intervenciones en diversas calles de Arico Viejo, La Sabinita y Teguedite. Este proyecto, cuyo importe asciende a 263.000 euros, marca un paso significativo hacia la mejora de la infraestructura vial de nuestro municipio y se espera que las obras correspondientes se liciten en las próximas semanas.



La alcaldesa de Arico, Olivia Delgado, ha destacado la importancia de este proyecto para el municipio: "En estos primeros meses de gobierno, no solo estamos dando respuestas a las graves deficiencias que hemos encontrado, sino que también estamos desarrollando los proyectos con los que nos comprometimos con nuestros vecinos y vecinas. La mejora de las calles era una prioridad absoluta y hoy damos un paso firme hacia su realización".

El primer teniente de alcalde, Andrés Martínez, subrayó el compromiso del equipo de gobierno con la mejora de los servicios públicos: "Este proyecto de repavimentación es solo el comienzo. Estamos decididos a seguir trabajando incansablemente para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, y la modernización de nuestras infraestructuras es fundamental en este proceso".

Ariam Álvarez, segunda teniente de alcalde y responsable de Obras y Servicios, agregó: "La mejora del acceso al contador y la licitación para la Calle Nueva de Arico Viejo son actuaciones importantes que se suman a este proyecto de repavimentación. Es una prioridad para el área de Obras y Servicios el mantenimiento de las calles, pero hay que recordar que todas las infraestructuras están en un estado de abadono y colapso absoluto y esto no es ajeno a los vecinos/as, debido a que los anteriores gobiernos de CC no hizo ninguna intervención necesaria para mantener el asfaltado de las calles en buenas condiciones.

Continuaremos trabajando para intervenir en otras calles del municipio, asegurándonos de que todos los núcleos reciban la atención y el mantenimiento que merecen". Finalizó la edil.

Con la aprobación de este proyecto, el gobierno local demuestra su compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora continua de sus infraestructuras. El equipo de gobierno seguirá informando a la ciudadanía sobre el progreso de las obras y las futuras intervenciones planificadas para el municipio.

