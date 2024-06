El Cabildo presenta a los finalistas de la XIII edición del Concurso de Jóvenes Diseñadores de Tenerife

Rosa Dávila resalta la importancia de "volver a recuperar la Feria Internacional de la Moda de Tenerife, con todo su esplendor gracias al Cabildo y al Gobierno de Canarias y con una inversión muy importante que permite a Tenerife, situarse en el centro de la moda internacional, con este certamen de jóvenes diseñadores que vienen de todo el planeta y es fundamental que se permita la diversificación de la economía con el desarrollo de sectores como este".Efraín Medina agradeció la apuesta de la presidenta de la Corporación insular a al evento y destacó el mensaje de cada uno de los participantes de "un mundo más justo y diverso, y el Cabildo de Tenerife le está dando una importancia muy importante a la biodiversidad y el apoyo a los grandes talentos que han venido de todo el mundo".Por su parte, el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, David Mille destacó resaltó la importancia de "celebrar un encuentro y una feria como esta, por la que hemos apostado y colaborado entre las dos instituciones".Por su parte, el consejero de Industria, Manuel Fernández, declaró que para el Recinto Ferial es "un honor el acoger la Feria y hemos puesto a disposición de este evento la caja negra y una zona de butacas de 532 butacas".El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, subrayó la relación existente entre el municipio y la Feria Internacional de la Moda y con "un sector que genera más de mil empleos directosLa XIII edición del Concurso de Jóvenes Diseñadores de Tenerife, certamen organizado por el Cabildo, se celebrará este jueves, 6 de junio, a partir de las 21.30 horas, en el Recinto Ferial de Santa Cruz, tras el cual dará comienzo la Feria Internacional de la Moda. Siete finalistas, seleccionados de entre un total de 65 aspirantes procedentes de diversas partes del mundo, serán los encargados de mostrar sus colecciones en la gran pasarela de la Caja Negra, en un espectáculo de tendencias y efectos visuales que, además, contará con la polifacética marca invitada It-Spain, que pondrá el broche final al certamen con la presentación de su nueva colección.David Pérez Martínez (Guadalajara) con la colección 'Blossom XXYYZZ'; Eva Gómez Martínez (Vitoria) con 'Anti-Cosmos'; Leonardo Mena (México) con la propuesta 'Zoo Ilógico'; Alejandro Niño (Colombia) que presenta 'Coffee'; Diego Barroso (La Gomera) que apuesta con 'Glorius'; Michelle Abad Hernández, Andrea Rodríguez Pérez y Alejandro Pérez, bajo la firma Ama Studio (Tenerife) que concurre con 'Cybermorphosis' y Nazaret Quesada Pineda (Tenerife) con 'La Malquerida' han sido los elegidos para optar a los galardones: dos ganadores, a los que se concederá un premio de 5.000 y 3.000 euros, respectivamente, y además se otorgará otro premio de 2.000 euros a la colección más comercial.Los concursantes mostrarán sus diseños ante un jurado integrado por relevantes personalidades del mundo de la moda, la belleza, el sector empresarial, el espectáculo, la comunicación o el deporte, entre las que destacará una madrina de excepción, la actriz y modelo Bibiana Fernández. Asimismo, el cantante Falete; el diseñador de las celebrities, Juan Carlos Pajares; el actor y modelo Iván Sánchez; y el periodista y director del programa Flash Moda de TVE, Jesús María Montes-Fernández, también integrarán los reconocidos rostros que formarán parte de los invitados como jurado a esta nueva edición del certamen.El Concurso Internacional de Jóvenes Diseñadores de Tenerife va más allá del espectáculo que implica la puesta en escena de los diseños en pasarela, pues representa una oportunidad empresarial para estos creadores que buscan en la moda su medio de emprendimiento, tal y como ha ocurrido con los premiados en ediciones anteriores, entre los cuales muchos ya cuentan con su propia firma o trabajan para grandes marcas del sector.

Por ello, la Caja Negra del Recinto Ferial volverá a ser el espacio elegido para presentar las colecciones noveles, una moda de vanguardia que desfilará bajo una cuidada puesta en escena, en una pasarela dirigida por Daniel Pages. En la que se mostrarán las propuestas de los finalistas, que ya se encuentran en la Isla junto a los 70 prototipos inéditos (diez por cada diseñador) que recorrerán la pasarela. Un espectáculo de creatividad e innovación que será conducido por la periodista Yaiza Díaz y que será emitido en directo por streaming para todo el mundo a través de la web oficial de Tenerife Moda (www.tenerifemoda.com).

Los siete finalistas y sus propuestas para la XIII edición de Jóvenes Diseñadores de Tenerife son las siguientes:

David Pérez Martínez, Guadalajara

Con la colección 'Blossom XXYYZZ', este guadalajareño de 34 años, conocido profesionalmente como David Moss, concurre a Jóvenes Diseñadores de Tenerife con una propuesta femenina en la que el volumen, los volantes y extravagancias, basados en el arte y la vanguardia, son su seña de identidad. Un estilo propio donde el elemento principal es la autoexpresión, con la que da forma a siluetas oversize repletas de sensualidad. La colección apuesta por el tull, el raso, el mikado y las organzas para crear múltiples capas de volumetría y estructuras acampanadas que envuelven el cuerpo femenino bajo grandes lazos o pompones, en una paleta cromática en la que predominan los tonos pastel como el rosa, el verde menta, el lila o el azul baby.

David Mossa estudió fotografía y estilismo para, finalmente, especializarse en Diseño de Moda en la Escuela Superior de Diseño Madrid (ESDM). Desde entonces ha trabajado en la realización de vestuario para artistas y para formatos de televisión e Internet como 'Drage Race España', emitido en ATRESplayer, o 'Élite', una serie de Netflix. En 2002 fue elegido para desfilar en la pasarela de jóvenes diseñadores de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid.

Eva Gómez Martínez. Vitoria

La joven vitoriana Eva Gómez se abre camino en el mundo de la moda con tan solo 22 años. Graduada en Estilismo y Diseño de Moda en Bilbao presenta en la pasarela de Tenerife su colección 'Anti-cosmos', inspirada en la naturaleza para transmitir un mensaje sobre los desastres que el propio ser humano le ha causado. Belleza visual a través de piezas que invitan a reflexionar sobre nuestra conexión con el planeta.Los colores y las texturas de esta propuesta cuentan la historia de atardeceres que se despiden y amaneceres llenos de promesas, dando nacimiento a prendas femeninas que se transforman en lluvia, tornados, tormentas, terremotos o tsunamis a través de capas asimétricas y sensuales vestidos, pantalones y blazers oversize que envuelven la silueta entre lentejuelas, pedrería, plumas y materiales innovadores.

La diseñadora, al frente de su marca Elysea Studio, apuesta por prendas únicas y elegantes pensadas para eventos especiales como una alfombra roja. Glamour con guiños ecofriendly en el que destacan las volumetrías y los cortes desestructurados en texturas en las que predominan gasa, seda, organza, guipour, lana, crepe o nuevos materiales con escayola. La paleta de color abarca los tonos de la naturaleza, desde el blanco al imponente negro, pasando por los tonos tierra y azules que asemejan al agua.

Leornado Mena. México

Los sentimientos humanos se transforman en arte para dar vida al 'Zoo ilógico' de formas y colores que presenta el diseñador mexicano Leonardo Mena. Una colección que el propio autor afirma nace desde el amor para sanar episodios de su infancia como el bulling o la auto represión sexual que durante años sufrió ante su familia.El creador apuesta por un zoológico peculiar integrado por animales reales, fantásticos y hasta algunos inventados, como los alebrijes (seres fantásticos arraigados en la cultura mexicana), que cobran vida a través de prendas puramente femeninas repletas de colorido y originalidad.

A través de la mezcla de estampados, texturas y volúmenes, insectos como el ajolote o el chapulín, junto a reptiles como el camaleón o aves como el cuervo o el mítico fénix sirven de inspiración para dar forma a una colección que simboliza una auténtica revolución emocional. Piezas en las que predominan las volumetrías en forma de monos, pantalones acampanados, blusas oversize o vestidos vaporosos con asimetrías. Todo en una paleta cromática en la que destacan los tonos tierra, rojos, azules, verdes, rosas y negro. A sus 39 años, Leonardo Mena es licenciado en Comercio Internacional y autodidacta en su pasión por el diseño de moda. En 2013 fue ganador de la portada Elle México, luego participó en el Epson Digital Couture del New York Fashion Week y en 2018 presentó su colección 'Naughty Gaysha' en el Concurso de Jóvenes Diseñadores de Tenerife Moda, donde obtuvo el segundo premio.

Alejandro Niño. Colombia

Desde Bogotá, el joven Alejandro Niño presenta su colección 'Coffee', inspirada en esta popular bebida, símbolo distintitivo de Colombia. Se trata de una propuesta masculina en la que destacan prendas de sastrería, ilustraciones y bordados que, a través del diseño de texturas propias, narran cómo alrededor de una taza de café suceden miles de historias.El café es el elemento principal de esta apuesta que sirve de expresión métrica de amores, desamores y planes que sólo se desvanecen en gotas que caen sobre un mantel blanco, donde la mancha se extiende sobre la tela revelando una expresión abstracta. Aplicaciones de pintura de forma descontrolada para salpicar de lujo siluetas oversize que visten a un hombre cosmopolita e informal.

El concepto Roots, una iniciativa que celebra el rico patrimonio cultural y artesanal de Colombia fusionando el arte tradicional con la moda contemporánea de alta gama, también se traslada a esta sofisticada colección. Destacan las materias primas naturales como algodón, lino, lana de alpaca, cuero y fibras vegetales, que se fusionan con la artesanía que aporta la estrecha colaboración con las comunidades indígenas.

Alejandro Niño, profesor y diseñador innovador, está al frente de la marca colombiana M0m7, especializada en diseños que apuestan por la moda slow-fashion. Defensa de la sostenibilidad que se traduce en una colección en la que priman blazers, chaquetas bomber, pantalones holgados, abrigos extra largos y camisetas. La paleta de color se define por tonalidades neutras, desde colores tierra, al verde oscuro, junto al gris y el negro.

Diego Barroso. La Gomera

Desde La Gomera, el joven diseñador Diego Barroso presenta 'Glorius', una propuesta trasgresora en recuerdo de aquellas mujeres de antaño que convertían su hogar en un museo personal de vivencias y emociones. El creador se inspira en un estilo kitsch para fusionar lo barroco, lo religioso, lo moderno y lo extravagante en prendas de estilo genderfluid presentada en hombres.

La combinación de cuadros barrocos, vírgenes, flores plásticas y elementos modernos en cada look crea una armonía visual que celebra la individualidad y la creatividad sin límites. Una oda a la diversidad y una declaración de libertad y expresión que se traduce en prendas oversize entre las que destacan chaquetas acolchadas, monos de pata ancha, pantalones acampanados, corset o kimonos.

Piezas confeccionadas en gasa, satén, tul, guipur o tela brocado con apliques de perlas, plumas y pedrería en una paleta de color en la que destacan los rosa, lilas, verdes, rojos y amarillos. Todos los complementos han sido realizados a mano, desde colgantes a collares, así como los bolsos en 3D para conseguir un efecto de porcelana junto a las asas en forma de marco de cuadro. Con tan solo 26 años, Diego Barroso lleva consigo las raíces de su tierra natal. Se formó en Vestuario a Medida y de Espectáculo en el CIFP Las Indias y en Creación de Empresa de Moda en ELLE Education, lo que le ha proporcionado una sólida base para desarrollar su talento creativo.

Michelle Abad Hernández, Andrea Rodríguez Pérez y Alejandro Pérez. Tenerife

Bajo la marca Ama Studio, los tinerfeños Michelle Abad Hernández, Andrea Rodríguez Pérez y Alejandro Pérez llegan a la final de Jóvenes Diseñadores para presentar su colección 'Cybermorphosis', la cual tiene como inspiración los impactos negativos de la Inteligencia Artificial (IA) en la sociedad. Diseños que reflejan la evolución del ser humano hacia la máquina, destacando los peligros de la pérdida de identidad y la dependencia tecnológica a través de prendas que muestran una fusión de elementos orgánicos y líneas futuristas.

La propuesta, ideada para la mujer, apuesta por vestidos vaporosos con capucha, tops, chalecos, faldas, monos y pantalones fluidos que se adornan de hilos a modo de cables de ordenador. Asimetrías y descosidos que crean looks arriesgados y urbanitas para la mujer actual. Destacan materiales como el tul, el neopreno y el charol en tonalidades blancas y marrones que se combinan con rojo y negro.Los tres jóvenes creadores han unido sus conocimientos en el sector, tras trabajar para otra reconocida firma de la Isla, y ahora lanzan su nueva marca conjunta con la que intentan revolucionar el diseño novel.

Nazaret Quesada Pineda (Tenerife) con 'La Malquerida'

Desde La Orotava, en Tenerife, la joven Nazareth Quesada Pineda, con su firma Nanna, presenta su colección 'La Malquerida', inspirada en la intrincada dualidad de la vida para explorar la coexistencia de elementos opuestos. Fusión entre la delicadeza de las rosas y la rebeldía de las calaveras para tejer un relato estilístico en el que belleza y oscuridad dan vida a looks que rompen estereotipos.

La propuesta apuesta por diseños alternativos como forma de expresar valores y creencias. Elecciones estilísticas específicas, como la inclusión de símbolos culturales o declaraciones en la ropa, que comunican aspectos de la identidad personal, tanto social como de género o emocional.

Prendas que desafían las reglas en base a volumetrías y cortes asimétricos a través de monos, maxicapas, abrigos oversize y faldas y pantalones XXL. La paleta de color tiene como protagonistas el negro, blanco y rojo que sirven de hilo conductor a una propuesta de narrativa estilística que busca trancender los límites convencionales. La creadora, graduada en Diseño de Moda en la EASD Fernando Estévez, participa por segundo año consecutivo en Jóvenes Diseñadores de Tenerife. En la anterior edición impactó con su colección masculina 'Cádaveres exquisitos'. Ahora vuelve a repetir suerte.