El Rosario ya tiene Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Incendio Forestal

El municipio de El Rosario es el primero de Canarias en contar con su propio Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Incendio Forestal, que fue aprobado hoy, jueves, por unanimidad en sesión plenaria. "Cuando no ha transcurrido todavía un año del gran incendio forestal del pasado mes de agosto, el Ayuntamiento de El Rosario dispone ya de de un protocolo para garantizar una respuesta pública cada vez más eficaz y eficiente ante una emergencia concreta, en este caso un incendio forestal", ponderó el alcalde Escolástico Gil. Previamente al comienzo del pleno, el doctor en Geografía y miembro de la cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres. Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna (ULL), Jaime Díaz-Pacheco, realizó una exposición general del nuevo documento, que se enmarca en los trabajos de actualización del Plan de Emergencias Municipal (PEMU), que lleva a cabo la citada cátedra.

El primer edil valoró que "este Gobierno municipal se toma muy en serio la seguridad de nuestros vecinos y vecinas y este documento demuestra nuestro compromiso por garantizar una respuesta pública cada vez más eficaz y eficiente, así como por avanzar hacia una coordinación total de los recursos públicos y privados orientados a la gestión de las emergencias que puedan producirse". El documento también planificará las intervenciones asociadas a evacuaciones; con sus rutas, puntos de recogida y de reunión, inventario de albergues, etc.; y la operatividad de todos los posibles servicios municipales intervinientes (Servicios Sociales, Aguas, Parque Móvil, Oficina Técnica, Transición Ecológica, Policía Local, Protección Civil, etc.).

Además, Escolástico Gil recordó que "ya aprobamos en el pasado pleno del mes de abril la ordenanza de limpieza, vallado y cerramiento de solares y parcelas, con especial atención a la zona de interfase, y también acordamos con los pastores del Municipio, previo acuerdo con los propietarios de parcelas, que tuvieran en cuenta los núcleos urbanos más pegados al monte para llevar a pastar a sus cabras-bombero, como se les suele llamar". Todo ello, medidas que fomentan la prevención y la reducción del riesgo de incendio.

El Pleno también aprobó una modificación presupuestaria de 1.393.000 euros para sufragar varios proyectos municipales, como la renovación de ocho calles de Tabaiba Media y Alta, la reforma de la Tenencia de Alcaldía de Llano Blanco o la financiación del contrato de telefonía del Consistorio. Fue aprobada con el voto favorable del Gobierno local (9) y la abstención de los ediles de la oposición presentes (7). Asimismo, otra modificación menor, por importe de poco más de 334.300 euros, para dotar el pago de bienes y servicios a diferentes proveedores salió adelante con el voto a favor del Gobierno local de IR-Verdes (9), la abstención de PSOE y CC (4) y el voto contrario de PP y Vox (3).

En cuanto a las cuatro mociones presentadas fueron rechazadas por el Gobierno local por distintos motivos. La propuesta socialista para dotar de sombra a los parques infantiles no fue aprobada debido a que la Concejalía de Parques y Jardines ya prevé este tipo de actuaciones, tal y como especificó el edil Yeray Gutiérrez, que se irán ejecutando progresivamente y a medida que el presupuesto municipal lo permita.

Referente a la moción defendida por el PP para facilitar la práctica de los deportes subacuáticos, el edil de Transición Ecológica, Fidel Vázquez, mostró su sorpresa debido a que ya existe regulación al respecto en la Ordenanza de Uso y Gestión de actividades del Espacio Litoral del municipio de El Rosario aprobada en agosto de 2022 "tras un proceso participativo realizado durante más de un año y que, además, el PP no votó a favor".

La propuesta de CC para retirar de las vías públicas los carteles informativos de obras ya ejecutadas, el alcalde Escolástico Gil, aclaró que "no se pueden retirar hasta que recibamos las subvenciones que el Gobierno nos ha concedido y que no hay manera de que terminen de pagar porque tienen unos problemas de gestión de fondos, como los Next Generation, que deberían hacerse mirar". Asimismo, detalló que una vez justificadas las subvenciones de las obras serán las empresas contratadas las que deberán retirar los carteles informativos.

Por último, la moción del edil de Vox para conocer las quejas y reclamaciones que los vecinos y vecinas realizan al Consistorio, el primer edil expuso que "no pongo en duda la buena intención de su propuesta, pero contraviene las políticas de privacidad y de protección de datos y cada queja se traslada únicamente al área que le corresponde solucionarla". La portavoz del Gobierno local, Fátima Gutiérrez, especificó que "todos los concejales disponen de mi teléfono móvil y el del resto de concejales del Gobierno para interesarse por cualquier queja o sugerencia que nos hayan trasladado".