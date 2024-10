Tenerife/ El Cabildo de Tenerife, junto a los municipios de La Orotava y Santiago del Teide, ha sido el anfitrión de la XXVIII Asamblea de la Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales (Amuparna), que representa a 171 ayuntamientos. El Cabildo de Tenerife, junto a los municipios de La Orotava y Santiago del Teide, ha sido el anfitrión de la XXVIII Asamblea de la Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales (Amuparna), en un evento que ha contado con la participación de más de 100 representantes de 50 localidades de toda España. Este encuentro coincide con la celebración del 70 aniversario de la declaración del Parque Nacional del Teide, que ha sido el marco incomparable para debatir y reflexionar sobre el futuro de estos espacios naturales.



Para la presidenta del Cabildo, Rosa Davila, la celebración de este foro es un "hito para Tenerife que se convierte en el epicentro de los Parques Nacionales en el marco del 70 aniversario del Parque Nacional del Teide, que ha servido no solo para poner en valor el patrimonio natural de Tenerife, sino también para reforzar la cooperación y el intercambio de experiencias entre los municipios españoles comprometidos con la conservación de la naturaleza".

La inauguración oficial de las jornadas se celebró en el Centro de Visitantes Telésforo Bravo, en La Orotava, y corrió a cargo de la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, el presidente de Amuparna, Ángel Pérez y el concejal de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Lucha contra el Cambio Climático de La Orotava, Luis Perera.

Durante el foro, se abordaron temas de máxima actualidad como el impacto de la contaminación lumínica en los ecosistemas o la influencia de la actividad volcánica en la gestión de los parques. Además, los asistentes participaron en talleres y visitas técnicas que profundizaron en las particularidades y retos de cada uno de los 171 municipios que forman parte de Amuparna.

En su intervención, Blanca Pérez elogió la labor de la Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales y llamó la atención sobre el peso que tienen los ayuntamientos en la gestión de estos espacios. "La mayor parte de estos municipios son pequeños y asumen responsabilidades que van mucho más allá de sus capacidades, sin recibir un apoyo sólido que reconozca esta labor".

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias del Cabildo también explicó la necesidad de equilibrar la protección de estos espacios con su desarrollo sostenible: "La gestión de un parque trasciende el ámbito local y, sin embargo, no siempre reciben los recursos adecuados. Los municipios deben brindar servicios a estos territorios sin verse justamente recompensados. Desde el Cabildo defendemos una mayor cooperación y un respaldo específico para estos municipios, especialmente tras la pandemia, que ha acentuado el desequilibrio en la gestión y la seguridad de estos espacios. Nuestro paisaje es nuestro mayor atractivo turístico, y debemos encontrar un punto de equilibrio entre su conservación y su promoción. Este desafío no puede recaer exclusivamente en los municipios".

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Lucha contra el Cambio Climático de La Orotava, Luis Perera, agradeció a Amuparna la elección de Tenerife para esta edición: "Es un honor acoger las XXVIII Jornadas y la Asamblea en el 70 aniversario del Parque Nacional del Teide. La Orotava ha tenido el privilegio de celebrar la inauguración y las ponencias, mientras que Santiago del Teide fue el escenario de la asamblea final. Hemos aprovechado la ocasión para mostrarles a los participantes no solo la riqueza del Parque, sino también otros tesoros naturales como los cetáceos en el sur de la isla".

Perera recordó además la evolución de la gestión desde que Tenerife acogiera la misma asamblea en 2003: "Desde entonces, muchas cosas han cambiado, pero siguen existiendo retos comunes. En esta edición se han tratado temas importantes para nuestro Parque, como la necesidad de inversiones en las zonas de influencia de La Orotava, y la búsqueda de nuevas soluciones para las cuestiones específicas que cada parque enfrenta".

Finalmente, el presidente de Amuparna, Ángel Pérez, valoró el nivel de las ponencias y el enriquecedor intercambio de ideas que se produjo durante el evento: "Estas jornadas han sido una oportunidad única para debatir sobre desafíos actuales como la contaminación lumínica en los parques, el impacto volcánico en el entorno del Teide y las dificultades de financiación para mantener estos espacios de forma adecuada. También hemos analizado cómo desarrollar proyectos de sostenibilidad que garanticen un futuro equilibrado para nuestros parques y los municipios que los acogen. Es esencial que sigamos trabajando juntos para superar estos retos y asegurar la preservación de nuestros valiosos entornos naturales".

El evento culminó en Santiago del Teide con la celebración de la Asamblea General, en la que se destacaron los esfuerzos conjuntos de las entidades locales para asegurar la sostenibilidad y preservación de los parques nacionales, un legado natural de valor incalculable. Asimismo, se discutieron nuevas fórmulas de financiación para optimizar la conservación de las infraestructuras y la movilidad en estos espacios protegidos.