A la venta las entradas para las Finales de la Kings & Queens League del próximo 21 de diciembre en Tenerife

Tenerife/ El evento, que se celebrará en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuenta con Turismo de Tenerife como principal patrocinador. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso; y el exjugador de fútbol y fundador, CEO y presidente de Kosmos, Gerard Piqué, han presentado hoy, 17 de octubre, en el exterior del Auditorio de Tenerife los detalles de las Finales de la Kings League InfoJobs y la Queens League Oysho, que tendrá lugar en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife el próximo 21 de diciembre, y cuyas entradas ya están a la venta en https://kingsleague.pro/.



Estas finales se celebran en la Isla con Turismo de Tenerife como principal patrocinador.

En una emocionante rueda de prensa en el Auditorio de Tenerife, Gerard Piqué, CEO de Kosmos y fundador de la Kings League, junto a Rosa Dávila y Lope Afonso anunciaron oficialmente el inicio de la venta de entradas y revelaron los primeros detalles de las finales de la Kings League InfoJobs y la Queens League Oysho.

El evento estuvo lleno de sorpresas, y ante numeroso público, culminando con la revelación estelar de Maikel Delacalle, quien se suma al cartel de artistas junto a La La Love You e Isabel Aaiún. Además de los emocionantes partidos, las Finales prometen ser una experiencia inolvidable, con una jornada llena de fútbol, música y diversión tanto dentro como fuera del campo.

Posteriormente, dos de los futbolistas más brillantes de la competición: Roger Carbó, jugador de xBuyer Team, y Mar Serracanta, jugadora de PIO FC, fueron los encargados de amenizar la tarde junto a Gerard Piqué. Los asistentes tuvieron la oportunidad de recibir regalos de merchandising exclusivo, participar en concursos y posar junto a sus ídolos, así como con la copa de las Finales. También se sortearon entradas entre el público presente.

Rosa Dávila señala que "Tenerife está de moda y en marcha. La Isla está en el mapa de los grandes eventos y estas finales de la Kings League InfoJobs y la Queens League Oysho son un claro ejemplo de ello. Felicidades a los organizadores y al equipo del vicepresidente Lope Afonso".

Lope Afonso destaca que "las Kings es algo más que deporte, más que fútbol 7, que es novedoso y genera muchos impactos para la marca Tenerife. Y este evento lo hace gracias a grandes referencias en el ámbito deportivo, así como estrellas de otros ámbitos como el mundo de la música. Es una combinación difícilmente resistible y un destino como Tenerife debía poner toda la carme en el asador para sacarlo adelante, como así ha sido. Nuestra isla se sitúa en el mapa internacional".

Gerard Piqué comenta que "esperamos que el Heliodoro se lleve para las finales del día 21 de diciembre, y estamos convencidos de que mucha gente acudirá al estadio y muchos otros la seguirán a través de las televisiones y las redes sociales. Es un placer venir siempre a Tenerife". Piqué destacó la importancia de estas finales no solo como una celebración del fútbol, sino como una oportunidad para disfrutar de la cultura y el ambiente de la Isla, y añadió que es "tradición que después de las finales celebremos una pequeña fiesta, o no tan pequeña. Invitamos a toda esta gente a disfrutarlo con nosotros. Queremos disfrutar de esta tierra, que es maravillosa", dijo el ex futbolista del FC Barcelona.

Kings League

Creada y organizada por Kosmos, la Kings League se ha convertido en un fenómeno global que ha revolucionado la forma en la que se entiende el fútbol y el deporte. Es una nueva liga de fútbol 7 con equipos presididos por los mejores streamers y creadores de contenido del mundo, con reglas revolucionarias que buscan unir lo mejor del fútbol con las últimas tendencias de los e-sports y nuevas formas de comunicarse y entender el mundo. En este sentido, Kosmos no solo ha logrado "reimaginar el juego", sino que también ha elevado el deporte y el entretenimiento a una nueva dimensión, haciéndolos más accesibles para todos los públicos.

Hasta el momento, todas las finales de las King League han registrado lleno absoluto de público en los campos y espacios en los que se han celebrado: Camp Nou de Barcelona (92.522 asistentes), Estadio Metropolitano de Madrid (57.326); La Rosaleda de Málaga (30.044), Palau Sant Jordi de Barcelona (12.061); WiZink Center de Madrid (12.459) y Estadio BBVA Monterrey de Nuevo León, México (51.237). Una afluencia que se ve reforzada con la repercusión en los diferentes perfiles de la Kings League, que cuentan con más de 20 millones de seguidores.