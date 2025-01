El Cabildo reabre los senderos de Montaña Blanca y el Mirador de La Fortaleza tras retirar el hielo y la nieve

Tenerife/ La Corporación insular ruega precaución a la hora de transitar por los senderos del Parque Nacional del Teide, así como la necesidad de llevar el equipamiento adecuado.

El Cabildo de Tenerife ha reabierto hoy (viernes 31) los senderos nº 7 Montaña Blanca-Pico Teide y nº 11 Mirador de La Fortaleza del Parque Nacional del Teide tras culminar los trabajos de limpieza de hielo y nieve. En cualquier caso, se ruega precaución a las personas a las horas de transitar por los senderos.



El Cabildo recuerda que para acceder a los senderos nº 7 (concretamente desde lo alto de Montaña Blanca hasta su confluencia con el nº 11 Mirador de La Fortaleza), nº 9 (tramo comprendido entre su confluencia con el nº 32 Abeque y el final en su confluencia con el nº 12 Mirador de Pico Viejo), nº 23 (Los Regatones Negros) y nº 28 (Chafarí) es obligatorio realizar la reserva a través de la web y la aplicación Tenerife ON. De igual forma, se recuerda que para acceder al sendero nº 10 Telesforo Bravo, que comunica La Rambleta con la cumbre del Teide, se requiere de un permiso que se tramita en la central de reservas de Parques Nacionales.

Estos senderos son de alta dificultad, es decir, no aptos para personas sin experiencia en alta montaña o con problemas cardíacos, respiratorios o de movilidad. Así, no se puede acceder a ellos sin disponer de pantalón largo (puesto o en mochila) y abrigo polar e igualmente es obligatorio el uso de calzado especializado para la montaña, así como disponer de agua o líquidos hidratantes, de móvil, de linterna o frontal con baterías (especialmente si la actividad se realiza de tarde-noche o de madrugada). Además, en época de invierno también es obligatorio portar guantes y gorro.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)