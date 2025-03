El Cabildo abre el acceso al Teide por Chío y mantiene cerradas las carreteras de La Esperanza y La Orotava por la presencia de hielo en la calzada

Tenerife/ También continúan cerradas las pistas forestales del Cabildo y los senderos que dan acceso al pico del Teide.

Se solicita a la población que evite desplazamientos innecesarios mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas.



4 de marzo de 2025. El Cabildo de Tenerife ha reabierto en la mañana de hoy (martes 4) la carretera TF-38 (Chío) que da acceso al Parque Nacional del Teide y mantiene cerrados los accesos por La Esperanza (TF-24) y La Orotava (TF-21) por la presencia de placas de hielo en la calzada. Además, la TF-445 de Buenavista al Faro de Teno también se encuentra cerrada como medida preventiva. El cierre de las mencionadas vías permanecerá vigente hasta que las condiciones sean seguras para la circulación.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, explica que "hemos podido reabrir por el sur, pero hay que pedir a la población que extremen las precauciones a la hora de transitar. La previsión es que pueda seguir lloviendo y nevando hoy y mañana, aunque con menor intensidad, por lo que los accesos por La Esperanza y La Orotava continuarán cerrados por motivos de seguridad".

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, y técnicos de Protección Civil, mantuvieron hoy (martes 4) una nueva reunión con los responsables del Gobierno de Canarias para hacer un seguimiento del fenómeno meteorológico adverso.

Blanca Pérez indica que la previsión para hoy es que haya lluvia "pero no será tan virulenta como las que hubo ayer (lunes 3). Va a llover por la zona norte, con posibles chubascos, y también por el este y el sur y está nevando en el Teide". Al respecto, destacó los casi 80 litros acumulados en Tegueste y 90 litros acumulados en El Sauzal.

"La intensidad irá disminuyendo y la AEMET tiene previsto quitar los avisos amarillos esta noche (a las 21:00 horas), pero hay que seguir haciendo un seguimiento. No se darán las precipitaciones que hemos tenido estos días, pero sí hay posibilidad de nevada y lluvias mañana. En la medida que vayan desapareciendo estas circunstancias, iremos desactivando todo el preventivo que tenemos", indicó Pérez. Asimismo, señaló que "la previsión es que en los próximos días haya frío y lluvia, pero no en situaciones de prealerta".

Sobre la situación en Santa Cruz y los actos del Carnaval previstos para hoy, Pérez indica que "le hemos trasladado la previsión meteorológica de la AEMET al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la que se prevén lluvias y la previsión es que tiendan a remitir durante la tarde".

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, con base en la predicción de AEMET, ha decretado la prealerta por lluvias y nevadas el domingo 2 de marzo, por lo que el Cabildo ha adoptado diversas medidas preventivas. Así, el Cabildo activó el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) a las 00:00 horas del domingo 2 de marzo debido al fenómeno meteorológico adverso que afecta a lsla. Además, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas, desde las 16:00 horas del sábado 1 de marzo se cerraron las pistas forestales del Cabildo y se prohíbe el tránsito por los senderos del Parque Nacional del Teide que dan acceso al pico

El Cabildo de Tenerife recomienda a los municipios que valoren la adopción de medidas preventivas acordes a la situación advertida y recomienda a la población seguir las indicaciones de autoprotección emitidas por las autoridades de Protección Civil.

Medidas preventivas en el Parque Nacional del Teide

Se prohíbe el acceso a partir de las 16:00 horas del sábado 1 de marzo de 2025 en los siguientes senderos o tramos de los mismos:

Sendero nº 7: Montaña Blanca-Pico Teide, el tramo comprendido entre la cima de Montaña Blanca y el punto de contacto entre los senderos nº 7 y nº 11 Mirador de La Fortaleza.

Sendero nº 9: Teide - Pico Viejo – carretera TF-38, el tramo comprendido entre la confluencia de dicho sendero con el sendero nº 38 (Cuevas Negras) hasta su contacto con el sendero nº 12 (Mirador de Pico Viejo).

Sendero nº 10: Telesforo Bravo. [en su totalidad]

Sendero nº 11: Mirador de La Fortaleza. [en su totalidad]

Sendero nº 12: Mirador de Pico Viejo. [en su totalidad]

Sendero nº 23: Regatones Negros. [en su totalidad]

Sendero nº 28: Chafarí. [en su totalidad]

Restricción de acceso a zonas forestales

Las prohibiciones entrarán en vigor desde las 16:00 horas del sábado 1 de marzo de 2025. Así, se prohíbe la circulación y acceso a las pistas forestales y senderos como consecuencia del incendio forestal de Arafo en el año 2023, ya que persiste un elevado riesgo de desprendimientos, a las que además se suma la prohibición de acceso y circulación por el mismo motivo, en las siguientes vías:

1.- Pista del Lomo Atravesado, VM 2.1, en el tramo desde la carretera TF-24 en el PK hasta el GR-131.

2.- La pista de Siete Fuentes, VM 2, en el tramo que permanecía abierta.

3.- El Camino a Candelaria (Tramo de Aguamansa a la Crucita) desde el GR-131 hasta la TF-24.

4.- La pista del pk 29, VM-17, en el tramo desde la carretera TF-21 hasta la Piedra de los Pastores.

En el caso de que se produzca la prohibición de libre circulación por determinados tramos de carretera, como medida preventiva por la ocurrencia del Fenómeno Meteorológico Adverso que está anunciado, se establece asimismo la prohibición de circular por aquellas pistas forestales que entroncan con estos tramos de carretera donde esté prohibida la libre circulación de vehículos.

Esta restricción tiene como destinatarios a la ciudadanía, las empresas y otros órganos o Administraciones distintos del Área del Cabildo que tiene las competencias de gestión de los montes, de los espacios naturales protegidos y de prevención y extinción de incendios forestales. Las indicadas restricciones no impiden a sus titulares o clientes el acceso y estancia en viviendas, fincas, explotaciones y establecimientos abiertos al público y sus zonas de aparcamiento interiores.

