El Cabildo y el Ayuntamiento de Garachico solicitan a Costas que estudie la construcción de un dique exterior para evitar los daños del mar

Tenerife/ La presidenta, Rosa Dávila, y el alcalde, José Heriberto González, visitaron el municipio norteño, que ha sido el más afectado por el fenómeno costero.

El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Garachico solicitan a la dirección de Costas y Medio Marino del Gobierno de España que estudie la posibilidad de construir un dique exterior para evitar los daños que provocan los fenómenos costeros. Así lo pusieron de manifiesto la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; y el alcalde, José Heriberto González, durante una visita realizada hoy (martes 18) para comprobar los daños producidos en el litoral –principalmente en la Avenida Adolfo Suárez- en un acto al que también asistieron el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, y el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín.



La presidenta de la Corporación insular, Rosa Dávila, explica que "en este punto en Garachico es frecuente que el mar rebase el litoral y la carretera e incluso en ocasiones ha llegado hasta el interior del pueblo, con lo cual a lo largo del tiempo se han ido tomando medidas de contención en el lado tierra. Lo que planteamos con el alcalde es solicitar a Costas que estudie la posibilidad de hacer un dique exterior que permita contener la fuerza del mar en esta zona de Garachico. Se trataría de un dique de contención que, aunque se rebase, contenga la fuerza del mar, de tal forma que cuando llegue el mar a esta zona no produzca daños. Es algo que ya se ha hecho en otros puntos como en San Andrés (Santa Cruz) y ha funcionado bien".

Dávila dijo que "cuando se produce el fenómeno costero hay riesgo para las personas, los vehículos, las viviendas y el mobiliario. El objetivo de ese dique exterior de contención sería evitar, en la medida de lo posible, ese riesgo y que no se produzcan daños en el litoral". En ese sentido, en la jornada de ayer se registraron olas de hasta nueve metros que afectaron a parte del mobiliario ubicado en la Avenida Adolfo Suárez de Garachico.

Sobre la afección del fenómeno costero en el resto de la isla, Rosa Dávila indicó que "desde que el Gobierno de Canarias emitió la alerta nos coordinamos con todos los ayuntamientos para que desplegaran todos los equipos de prevención. Los ayuntamientos atendieron a esas medidas colocando banderas rojas en las playas, cortando el acceso a la costa de las personas y, afortunadamente, apenas ha habido incidencias".

Por su parte, José Heriberto González indicó que "hay que hacer algo para evitar los daños. Hemos tomado medidas en tierra como que el mobiliario no se extraiga tan fácilmente y que los edificios pongan unas protecciones para que no les entre el mar. Pero creo que es necesario poner defensas marítimas, que son complicadas aquí porque las profundidades son importantes, pero creo que hoy en día la tecnología permite muchas cosas y que se puede plantear al Estado, a Costas, que estudie la posibilidad de un dique externo que amortigüe los efectos de la crecida del mar".

"Creo que es un buen momento para hacerlo porque todos sabemos los efectos del cambio climático. La previsión es que el nivel del mar siga subiendo en los próximos años y teóricamente los temporales marítimos aquí serían mayores de los que hay ahora. Tenemos que proteger a las personas y también los bienes, ya que estamos hablando de un conjunto histórico importante de Tenerife que se ve afectado por el mar", explicó José Heriberto González.

Cierre de la Avenida Adolfo Suárez

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, indicó que "la principal afección se produjo en la Avenida Adolfo Suárez, que es una vía insular. Desde primera hora de hoy hemos estado limpiando y ahora ya se encuentra en perfectas condiciones, pero vamos a mantenerla cerrada porque tenemos una previsión de pleamar al mediodía. Vamos a mantener cortada la vía hasta aproximadamente las siete de la tarde y en función de la situación, se procederá a su apertura".

Sin apenas incidencias en el resto de Tenerife

El director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, indicó que "desde que el Gobierno de Canarias emitió la alerta por fenómeno costero y riesgo de inundación nos pusimos en contactos con los ayuntamientos. En total, el oleaje ha afectado a 18 municipios, sin que se hayan producido grandes desperfectos, más allá de alguna barandilla. El más afectado ha sido Garachico, con daños en algunas vallas y el muro que está junto la avenida".

