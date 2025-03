Victoria del Fedes Ascensores La Laguna en el derbi tinerfeño y a un pasito del objetivo

El primer set comenzó con un intercambio de golpes entre ambos conjuntos, pero el CV Aguere no tardó en demostrar su superioridad en el juego y en el marcador hasta colocarse con una ventaja de seis puntos (2-8). Pese a los intentos locales, el Fedes Ascensores siguió realizando su juego para llegar casi al ecuador del primer set con un 7-12 a su favor.Las aroneras ejercieron una gran presión, llegando a recortar la ventaja de las visitantes a solo dos tantos (11-13). Dicha reacción despertó a las jugadoras dirigidas por Renzo Sánchez, que pisaron el acelerador y demostraron el motivo por el que van líderes de su grupo. Al final, triunfo lagunero en el primer set (14-25).El comienzo del segundo periodo volvió a estar marcado por la igualdad entre ambos equipos. No obstante, el Fedes Ascensores La Laguna supo manejar los nervios del encuentro y tomó ventaja conforme pasó el tiempo (8-17).Las locales trataron de meterse en el partido con algunos puntos consecutivos, aunque la diferencia ya era demasiado grande. Sin confiarse ni un segundo, el CV Aguere no tuvo piedad y terminó sentenciando el set con un 14-25, mismo resultado que en el primero.El Arona Less4More arrancó mejor la cuarta manga (5-2), aunque las aurinegras no tardaron en igualar la contienda (6-6). Fue entonces cuando llegó el mejor momento sureño, sumando punto tras punto sin que el Fedes Ascensores pudiera evitarlo (16-9).Manteniendo la iniciativa hasta un claro 20-14, la respuesta visitante llegó, pero puede que demasiado tarde. El CV Aguere logró recuperar su juego y se colocó con 23-20, obligando al técnico local a pedir tiempo muerto. Llegando incluso a estar 24-22, finalmente las sureñas remataron el triunfo (25-22) y recortaron distancias en el electrónico.Si bien parecía que las laguneras aprendieron la lección del set anterior y comenzaron con buen pie el cuarto (1-3), las de Arona vendieron cara su piel (7-7). El intercambio de golpes duró hasta el 14-14, el punto de inflexión del partido.

A continuación, el CV Aguere tomó la iniciativa y no solo la mantuvo, sino que se separó de su rival hasta tener encarrilada la victoria (16-20). Con todo, las de Renzo Sánchez siguieron concentradas hasta el definitivo 19-25..

Con este resultado, el Fedes Ascensores sigue como líder del Grupo A, aunque con una mínima ventaja sobre sus dos inmediatos perseguidores. Para estar en la Fase de Ascenso solo vale ganar en la última jornada, la cual será el próximo sábado en el Ríos Tejera ante el RGC Covadonga.

FICHA TÉCNICA

ARONA LESS4MORE (1): Oriana Díaz (L), Auxilia Monteiro (1), María Van Iersel (10), Alessia Fonseca (-), Selene Pérez (18), Laura Fernández (-), Marlen Martín (-), Alexia Vejrup (3), Teresa Torwie (8), Alba Palenzuela (6), Juana Benedetti (L) y María Díaz (1).

Entrenador: Christian Lanza Sánchez.

FEDES ASCENSORES LA LAGUNA (3): Lauren Janok (1), Natalia Binimelis (1), Andrea Chinea (-), Emma Ordóñez (11), Daniela Baum (16), Daniela Palacín (2), Selena Gómez (3), Lucía Barri (9), Agos Beltramino (11), Marta Llamedo (L), Inés Rivas (8) y Gisela Martín (-).

Entrenador: Renzo Sánchez.

Parciales: 14-25, 14-25, 25-22 y 19-25.

Árbitro: Luis Rafael Martínez García

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoprimera jornada de la Superliga Femenina 2, disputado en el Pabellón Jesús Domínguez Grillo, Arona, ante 185 espectadores.