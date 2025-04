Santa Cruz inicia las obras de rehabilitación de 140 viviendas del programa ERRP "Añaza II"

Santa Cruz de Tenerife/ El alcalde, José Manuel Bermúdez, acompañado por la concejala de Viviendas, Belén Mesa, y con la asistencia de vecinos de los bloques I-21 1 e I-21-2, de la parcela común en este barrio capitalino, firmaron hoy el comienzo de la actuación, financiada con fondos Next Generation y adjudicada por 3,6 millones de euros. El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, acompañado por la concejala de Viviendas, Belén Mesa, y con la presencia de vecinos de los bloque contenidos en la actuación "Añaza II", que rehabilitará 140 viviendas de los bloques I-21 1 e I-21 2, de la parcela en la que se encuentran, firmaron esta mañana el acta de "inicio de las obras que contemplan un plazo de ejecución de 13 meses y cuyo presupuesto de adjudicación supone una inversión de 3.662.597,43 euros, financiados por fondos europeos Next Generation, que mejoraran los edificios y los entornos comunes y la calidad de vida de sus residentes", apuntó el regidor.



Bermúdez recordó que "gracias a estos proyectos, incluidos en la financiación europea, y que en su momento fueron presentados a los vecinos y vecinas de las diferentes parcelas y edificios, podrán ver renovadas sus viviendas, con criterios de eficiencia energética, pero también van a ver mejorada la accesibilidad a sus hogares" y añadió que "ahora es el momento de iniciar la actuación, por lo que pedimos a las vecinas y los vecinos que tengan paciencia, ya que las obras se padecen, sobre todo si se vive en estos edificios, pero que darán lugar a un entorno más habitable, rehabilitado y mejorará su calidad de vida".

Belén Mesa, concejala de Viviendas, sostiene que "el compromiso del alcalde y del área de Viviendas Municipales no es otro que mantener informados en todo momento a los vecinos y las vecinas y hacerles llegar, también, cómo se van desarrollando las distintas fases" y avanza que "por ello, hemos tenido reuniones, en las que ha estado presente también el concejal, del distrito Suroeste, Javier Rivero, por lo que ahora se formaliza el inicio de las obras el último paso para avanzar en la rehabilitación y renovación de dos edificios".

Javier Rivero, por su parte, señala que "en las diferentes reuniones informativas con los vecinos de estas parcelas, cuyo primer encuentro lo realizamos en la plaza del Escenario Cultural de Añaza, detallamos que el primer objetivo residía en la constitución de las comunidades de propietario, algo que ya concluyó, lo que ha permitido acceder a las ayudas" y argumenta que "de esta manera, los fondos Next Generation podemos llevarlos a los barrios y las zonas del distrito donde las viviendas requieren una actuación de rehabilitación y mejora integral, que sin duda beneficiará a todos los residentes de estos dos bloques".

Debe recordarse que las obras de rehabilitación y modernización de las viviendas contempladas en el proyecto "Añaza II", que comprende las ejecuciones en 140 viviendas, de las que 70 de ellas se encuentran situadas en la parcela I-21 1 y otras tantas en la parcela I-21 2, se incluyen actuaciones que tienen que ver con la mejora de la eficiencia energética, que permitirá la reducción del 60% del consumo de energía primaria no renovable; además de la impermeabilización, aislamiento y pavimento de las cubiertas; sustitución de los calentadores por los de doble efecto, y la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas.

Además, en el terreno de la accesibilidad está prevista la instalación de y colocación de nuevos ascensores, de los que diez de ellos se instalarán en el hueco de las escaleras de todos los portales del edificio I-21 1, mientras que en el otro edificio, el I-21 2, por razones de estructura deberán ir situados en el exterior en número de seis; al mismo tiempo, se crearán rampas de acceso a los portales y zonas comunes, y se mejorarán las acometidas y las baterías de contadores, así como se procederá a la rehabilitación de bajantes y acoples de la red exterior.