El Cabildo toma el control de Teide con cupos, ecotasa y lanzaderas eléctricas

Tenerife/ La ecotasa para no residentes entrará en vigor en 2026, se desplegarán lanzaderas eléctricas, se intensificará la vigilancia y se reformarán infraestructuras clave.

Rosa Dávila anuncia una batería de medidas que revolucionan la gestión ambiental de la isla, respaldadas por el mayor presupuesto de la historia del Cabildo: 219 millones de euros destinados a impulsar acciones estructurales frente al cambio climático, los incendios forestales, la gestión de residuos, la transición energética y la seguridad hídrica.



Tenerife ha emprendido una transformación sin precedentes en su modelo de protección del medio natural. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, anunció durante el segundo Debate sobre el Estado de la Isla que, desde el pasado 1 de enero, la gestión del Parque Nacional del Teide es competencia insular. "Queremos ocuparnos de lo que es nuestro", afirmó. Antes del verano se culminará el decreto de transferencia y a partir de 2026 se implantará una ecotasa para los visitantes no residentes que accedan al pico, cuyos ingresos se destinarán íntegramente a la conservación.

"Hasta hace un año no se hablaba en Tenerife ni de ecotasas, ni de cupos, ni de lanzaderas eléctricas, ni de policía ambiental. Hoy, muchas de esas ideas ya son una realidad", dijo Dávila, quien destacó que la movilidad sostenible será una de las claves del nuevo modelo de acceso al Teide. "Vamos a limitar la carga de vehículos con un sistema de transporte público con lanzaderas eléctricas. A esto se sumarán más agentes de medio ambiente y un nuevo Plan Rector de Uso y Gestión que estará adaptado a la realidad del Parque y a la presión humana que soporta".

La presidenta del Cabildo subrayó que esta estrategia no es aislada, sino parte de una batería de más de una decena de políticas activas que están transformando la forma de gestionar los espacios naturales en Tenerife. Como ejemplo, mencionó el sistema de acceso implantado en Masca, con ecotasa, control de visitantes y transporte público obligatorio para descender el barranco. "Ha reducido la presión a la mitad y recaudado 600.000 euros. ¿Saben cuánto pagan los tinerfeños? Nada. Y lo más importante: ya no hay rescates por imprudencias".

Acuerdo con el transporte turístico para reducir impactos

También anunció un acuerdo histórico con la patronal del transporte para reducir el tamaño de las guaguas turísticas en zonas como Anaga y Masca, y establecer un sentido único de circulación para evitar atascos y proteger el entorno. "La movilidad es parte de la conservación. Menos guaguas, más control y más respeto por los espacios protegidos", afirmó.

Más vigilancia y nuevas sanciones ambientales

En paralelo, se reforzará la vigilancia con la participación del SEPRONA, las policías locales y autonómica y los agentes medioambientales. "La colaboración ciudadana está siendo fundamental para detectar infracciones. Por eso, anunciaremos una reforma legal para endurecer las sanciones contra quienes atenten contra nuestro patrimonio natural, algo que el anterior gobierno ni siquiera tramitaba cuando los infractores eran extranjeros".

Infraestructuras al servicio de la conservación

Respecto a las infraestructuras, Dávila confirmó que el Refugio de Altavista estará reabierto antes de fin de año, tras años de cierre. "Ya están en marcha las obras de remodelación. El Teide merece instalaciones a la altura". Además, el Teleférico del Teide, el primero del mundo que funciona con energía fotovoltaica, renovará todas sus cabinas en 2026.

La mejora de estas infraestructuras no es solo una cuestión de modernización tecnológica, sino también de seguridad, experiencia del visitante y sostenibilidad. "Queremos que el Teide ofrezca una experiencia segura, moderna y respetuosa con su valor ecológico y patrimonial. Subir al pico debe ser un privilegio ordenado, no un riesgo para el entorno", recalcó Dávila.

Reforestación histórica

Otra medida destacada es la ampliación del vivero Wolfredo Wilpret, que ha duplicado su capacidad para producir especies autóctonas. "Estamos haciendo la mayor reforestación de pino canario de la historia de Tenerife. También se recuperarán zonas degradadas como la Rambla de Castro, La Caleta o Montaña Roja", explicó.

En el ámbito marino, se trabaja con el Instituto Español de Oceanografía para recuperar las praderas de sebadal y se avanza en la declaración de las Reservas Marinas de Anaga y Teno-Rasca. "Queremos proteger también lo que no se ve: el océano", añadió.

Un presupuesto récord para un reto sin precedentes

Dávila recordó que se ha aprobado el presupuesto ambiental más elevado de la historia insular, con 219 millones de euros, un 27% más que en 2023. Parte de estos fondos se destinarán a mitigar el cambio climático con acciones como el Plan de Las Galletas, que restaurará el frente litoral, renaturalizará la playa y recuperará humedales. "Será el primer plan de mitigación climática de Canarias", apuntó. La iniciativa involucra a varias consejerías del Cabildo y representa una fórmula de trabajo transversal basada en la cooperación entre áreas.

En prevención de incendios, el Cabildo ha activado un plan de medianías, autorizado el pastoreo para reducir combustible vegetal y reactivado fincas mediante el Banco de Tierras. También se ha firmado con Defensa la renovación de la Operación Prometeo para incorporar helicópteros nocturnos. "Hemos abierto nuevos retenes en Guía de Isora y pronto en Arona, con un despliegue de 600 efectivos forestales y nuevos medios técnicos", detalló.

En este ámbito, la presidenta anunció la aprobación de una nueva oferta de empleo público que permitirá la incorporación de 52 nuevos efectivos para los equipos de extinción, reforzando y estabilizando los recursos humanos especializados en la lucha contra incendios forestales. "La protección del monte también se hace con estabilidad laboral y profesionalización del personal", señaló.

Céntimo Verde, financiación estructural para el medio ambiente

La presidenta anunció además la aprobación del Céntimo Verde, una tasa que permitirá recaudar hasta 10 millones de euros anuales para inversiones forestales y climáticas. "Será un fondo estructural con el que podremos planificar a largo plazo sin depender exclusivamente de los ciclos presupuestarios. Es una apuesta firme por la financiación estable de la lucha contra el cambio climático".

En materia de residuos, se invertirán 60 millones de euros, un 34 % más que en el último mandato socialista. "Hemos creado diez nuevos puntos limpios y se proyectan tres más. Tratamos un 14% más de residuos de forma separada y renovamos la flota de transporte", explicó. Además, se están impulsando proyectos de investigación en colaboración con la Universidad de La Laguna para valorizar residuos y fomentar la economía circular. "El residuo es un recurso si se gestiona con inteligencia y con innovación", subrayó.

Emergencia hídrica: soluciones urgentes y efectivas

Sobre el agua, recordó que la emergencia hídrica declarada hace un año ha permitido acelerar 75 actuaciones que ya aportan 26.400 m³ diarios adicionales y permitirán alcanzar los 63.000 en seis meses. "Estamos dando la mayor respuesta hídrica de la historia de Tenerife. Y lo estamos haciendo a tiempo", señaló. Las actuaciones incluyen la puesta en marcha de desaladoras portátiles, nuevas conexiones entre municipios y mejoras en la eficiencia de impulsiones y redes de distribución. "La seguridad hídrica no es un lujo. Es una condición para la vida, para el campo y para el desarrollo económico", dijo.

Transición energética

En cuanto a energía, destacó la adjudicación de potencia de respaldo ante emergencias, el avance en los primeros sondeos de geotermia y la expansión de comunidades energéticas. "Gracias al esfuerzo inversor, el Complejo Ambiental será autosuficiente energéticamente este año y empezará a verter excedentes a la red. Esto también es sostenibilidad".

La apuesta por la energía limpia también incluye una red insular de puntos de recarga eléctrica para vehículos, con especial atención a zonas rurales y turísticas. A través de la Oficina de Transición Energética, el Cabildo está acompañando a ciudadanos, empresas y ayuntamientos en el impulso de comunidades energéticas locales. "Estamos democratizando la energía. Queremos que cualquier persona, en cualquier rincón de la isla, pueda producir y compartir energía limpia", afirmó Dávila.

En el ámbito de las emergencias, la presidenta anunció el refuerzo del CECOPIN con nuevos puestos técnicos y científicos, además de una mayor cooperación con el ejército y cuerpos especializados. "Después del verano realizaremos un simulacro de evacuación por riesgo volcánico en Garachico. Las emergencias no se pueden evitar, pero sí gestionar. Y eso es lo que estamos haciendo: prepararnos, entrenarnos y estar listos".

Un compromiso firme con la ciudadanía

Para finalizar, Rosa Dávila quiso dirigirse directamente a la ciudadanía: "Hace un año prometí que la protección del medioambiente sería un eje central de nuestro mandato. Hoy, las medidas hablan por sí solas. Los hechos están ahí. Y lo están porque creemos que esta tierra lo merece todo".