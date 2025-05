Rosa Dávila afirma que el compromiso es llegar al vertido cero y recuperar las banderas azules en las playas de Tenerife

Tenerife/ El Cabildo, a través del Consejo Insular de Aguas, impulsa una inversión histórica de más de 270 millones de euros para acabar con los vertidos y generar agua regenerada para el campo.

Las nuevas depuradoras de Guía de Isora y Granadilla permitirán eliminar los vertidos en zonas como Playa de San Juan y El Médano.

La EDAR comarcal del Valle de La Orotava comenzará a operar al 100 % del tratamiento terciario en junio y su agua se usará para riego agrícola en el norte de la isla.



El sistema Arona Este–San Miguel contará con 107 millones de euros de inversión para depurar y reutilizar todas las aguas residuales del sur.

El Cabildo financia con 17 millones la conexión de hogares a redes de saneamiento para frenar los vertidos irregulares.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha afirmado hoy (miércoles 21) que "hay una determinación absoluta por parte de esta institución para llegar al vertido cero y que todas las banderas ondeen en nuestras playas", acabando así con un problema histórico que ha afectado a la imagen y la salud ambiental del litoral tinerfeño.

Rosa Dávila explicó que este objetivo se está abordando con una inversión sin precedentes que supera los 270 millones de euros, canalizada a través de un plan ambicioso incluido dentro del Plan de Emergencia Hídrica de Tenerife, lo que ha permitido acelerar la puesta en marcha de infraestructuras clave en materia de saneamiento, depuración y gestión del agua.

"La eliminación de los vertidos y la puesta en marcha de todas estas infraestructuras son esenciales para que Tenerife se sitúe al nivel que exige Europa y que merece la ciudadanía. Estamos corrigiendo años de abandono con hechos y compromiso" indicó la presidenta del Cabildo.

A través del Consejo Insular de Aguas de Tenerife y en colaboración con el Gobierno de España y los ayuntamientos de la isla, el Cabildo está ejecutando un ambicioso plan para eliminar los vertidos de aguas residuales al mar, mejorar la calidad del agua, así como asegurar agua de riego para el campo.

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, señala que "estamos invirtiendo como nunca antes para arreglar lo que no se hizo en años. Esto no va solo de obras, va de cuidar nuestra tierra, de proteger la costa y de dejar de ver cómo se vierten aguas sucias al mar. Tenemos un plan claro y lo estamos cumpliendo paso a paso".

En este sentido, la presidenta del Cabildo detalló que actualmente están en marcha actuaciones estratégicas como la EDAR del Oeste en Guía de Isora, que recoge las aguas residuales desde las medianías hasta la costa mediante una red de colectores y siete estaciones de bombeo. Esta infraestructura permitirá eliminar vertidos desde Santiago del Teide hasta Playa de San Juan, incrementando en varios millones de metros cúbicos anuales la oferta de agua. También destacó la EDAR de Los Letrados en Granadilla de Abona, que permitirá poner fin a los vertidos que afectan a zonas como El Médano y Montaña Pelada, donde cada verano se han producido cierres de playas por contaminación.

En ambos sistemas ya se han dado las órdenes de puesta en marcha, lo que supone desplegar una serie de actividades de arranque en seco, instalación de membranas y otras tareas técnicas que pueden prolongarse al menos dos meses antes de que puedan comenzar a tratar agua residual.

Rosa Dávila, explica que "a estas infraestructuras se suma la EDARU del Polígono Industrial del Valle de Güímar, ya operativa, con una capacidad de tratamiento de hasta 7.500 m³ diarios, que beneficia a los municipios de Güímar, Candelaria y Arafo. El Cabildo, a través del Consejo Insular de Aguas, ha invertido 14,5 millones de euros en esta instalación y ha concedido subvenciones a los ayuntamientos para mejorar las redes de saneamiento y conexiones domiciliarias".

En relación con la EDAR comarcal del Valle de La Orotava, que trata las aguas residuales de los municipios de Puerto de la Cruz, La Orotava y Los Realejos, se prevé que el sistema de tratamiento terciario entre en funcionamiento al 100 % durante el mes de junio. Actualmente, dicho sistema terciario se encuentra operando parcialmente desde mayo. Esto permitirá que el agua residual tratada se incorpore de forma progresiva al sistema de riego asociado a la balsa de la Cruz Santa (Los Realejos), posibilitando así el suministro de agua a los municipios comprendidos entre Puerto de la Cruz e Icod de los Vinos, a través de la red gestionada por BALTEN y evitando su vertido por el emisario de Punta Brava.

Además, se ha aprobado una inversión de 20,8 millones de euros para la ampliación de la primera fase de la EDAR del Valle de La Orotava, que mejorará y ampliará la capacidad de tratamiento de la planta hasta 10.000 m³ al día desde los casi 7.000 actuales. Asimismo, está redactado y en fase de aprobación el proyecto de la segunda fase de dicha depuradora para llegar a los 20.000 m³ diarios, lo cual incrementará de manera notable las aguas de riego de los municipios mencionados.

Otro sistema que se prevé poner en marcha en 2026 es el de Arona Este–San Miguel, que recogerá, depurará y regenerará para el riego todas las aguas del municipio de San Miguel, así como los núcleos del oriente de Arona como Las Galletas, El Fraile, Guaza, Valle San Lorenzo, Costa del Silencio e incluso el propio casco de Arona. La inversión en este sistema es de 107 millones de euros.

Según apunta la consejera de Medio Natural, "todos estos sistemas persiguen un mismo objetivo, lograr el aprovechamiento total del agua residual tratada, al igual que ya se ha conseguido en los núcleos de la comarca del Nordeste —que agrupa a los municipios de Tacoronte, Tegueste y La Laguna—, donde el 100 % del agua residual que llega a la depuradora se regenera para su uso en riego".

Asimismo, Blanca Pérez explica que "lo mismo ocurre en el núcleo turístico de Adeje y Arona, donde, desde hace cuatro años, las aguas residuales se tratan y regeneran para riego, evitando su vertido a través del emisario comarcal, ubicado a más de un kilómetro de la costa, salvo en periodos de baja demanda. En cualquier caso, todo vertido que pudiera conducirse por el emisario comarcal representaría agua potencialmente aprovechable para riego y, por tanto, no contaminante".

El Cabildo, a través del Consejo Insular de Aguas, también ha destinado más de 17 millones de euros a los ayuntamientos de la isla para apoyar la conexión de las viviendas a la red de saneamiento, la mejora de redes municipales de saneamiento, minimizar fugas y optimizar el tratamiento de aguas residuales. Estas subvenciones permiten que los municipios, muchos de ellos sin recursos propios para afrontar estas inversiones, puedan mejorar sus sistemas y cumplir con los estándares ambientales.