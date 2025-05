El Cabildo rechaza la construcción de dos parques eólicos que ponen en riesgo el patrimonio natural de Tenerife

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, manifiesta que "defendemos con firmeza el desarrollo de energías limpias y renovables, pero no a costa de la naturaleza. La sostenibilidad no puede construirse destruyendo aquello que precisamente queremos proteger".

El Cabildo respalda a los ayuntamientos de Fasnia y Güímar, que también han mostrado su rechazo a los proyectos

Según el informe elaborado por la Dirección Insular de Planificación Territorial, Patrimonio Histórico y Paisaje, tanto la ubicación prevista para los aerogeneradores como el trazado de las líneas eléctricas de evacuación inciden negativamente en los valores ambientales, paisajísticos y faunísticos del enclave. En particular, se señala el riesgo para especies protegidas, la alteración del hábitat natural y la pérdida de calidad visual del paisaje, aspectos especialmente sensibles en un espacio protegido de este nivel.

El informe ha sido trasladado hoy (miércoles) al Consejo de Gobierno del Cabildo, que ha tomado conocimiento de su contenido, y será remitido en los próximos días a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, dentro del procedimiento de evaluación ambiental y autorización administrativa que gestiona el Ejecutivo regional.

A raíz de esta evaluación, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha sido contundente al expresar el rechazo institucional a estos proyectos. "Hoy hemos dicho no a un proyecto que pone en riesgo un espacio natural que debemos cuidar y proteger. Rechazamos esta ubicación porque invade un entorno con un altísimo valor ecológico y paisajístico", ha declarado.

La presidenta ha insistido en que la isla debe avanzar hacia un modelo energético más limpio, pero sin que eso signifique hipotecar el territorio, "Defendemos con firmeza el desarrollo de energías limpias y renovables, pero no a costa de la naturaleza. La sostenibilidad no puede construirse destruyendo aquello que precisamente queremos proteger".

Desde el Cabildo se recuerda que el Barranco de Fasnia y Güímar no es solo un elemento del paisaje. Alberga una importante biodiversidad, incluidas especies endémicas, y cumple funciones ecológicas esenciales como corredor natural y espacio de refugio para aves protegidas. Su protección no es decorativa ni simbólica: responde a criterios científicos, técnicos y legales que deben ser respetados.

En este sentido, Rosa Dávila también ha querido mostrar el respaldo expreso del Cabildo a los ayuntamientos de Fasnia y Güímar, que han manifestado su desacuerdo con el planteamiento actual de los parques eólicos. "Apoyamos su posición y compartimos su preocupación. No se puede tomar una decisión de este calado sin tener en cuenta a los municipios afectados ni al entorno natural que se vería directamente perjudicado", afirmó.

Además, el Cabildo subraya que la transición energética es una prioridad, pero que debe realizarse con planificación, participación y con un firme compromiso de respeto al medio natural.