Icod de los Vinos/ El Pleno aprueba conminar a la Consejería de Turismo a que tenga la mayor diligencia posible para cumplir con los pasos y no perder la financiación. El pleno celebrado el pasado martes en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos aprobó solicitar a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias que se incorpore la presencia y representación técnica del Consistorio icodense en los trabajos de redacción del proyecto de recuperación de la playa de San Marcos, dado que ha estudiado el problema en un largo proceso de análisis y discusión, que ya dura años, en el que se han tenido en consideración todas las circunstancias del caso.



En esta línea, se exige que, dada la situación en la que se encuentra la playa en la actualidad, y la petición unánime de la ciudadanía, que pide, tras años de espera, que se ponga en condiciones de uso mínimamente aceptable a la mayor brevedad la redacción del proyecto en el menor plazo de tiempo posible, y que no se espere al plazo máximo disponible de seis meses para ello.

Para el grupo de Gobierno es importante que "se realice cuanto antes una primera reunión entre los responsables de la Consejería de Turismo y del Ayuntamiento de Icod de los Vinos para iniciar de la manera más inmediata posible los pasos indicados anteriormente". Además, se requiere a la Consejería de Turismo que "no se demoren los trámites de inicio de los estudios para evitar el riesgo de que se pueda perder la partida presupuestaria, pero sobre todo, dar a conocer a la Consejería, un agente nuevo por la parte autonómica en la cuestión –anteriormente lo era Puertos Canarios- la firme voluntad del Ayuntamiento de Icod de estar presente en todo lo que tenga que ver con la Playa de San Marcos".

Por último, el Gobierno local tiene claro que "es responsabilidad del Ayuntamiento de Icod, y en último lugar del Pleno de la Corporación, atender el clamor de la petición de la población de abordar de una vez la situación actual de la Playa de San Marcos, para lo que estamos ante una oportunidad única con unos importantes fondos procedentes de los presupuestos del estado que no pueden perderse, a los que, si son debidamente aprovechados, seguirán otros para resolver de manera definitiva el problema, si fueran necesarios".

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)