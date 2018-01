Los servicios municipales han emitido informes técnicos, jurídicos y económicos desfavorables para ambos PMM, con análisis de los que, tal y como se manifestó en la sesión plenaria, se desprende que estos planes no tienen una base técnica sólida, carecen de programa económico concreto de ejecución, condicionan la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento y el futuro económico del municipio, suponen un incremento de la superficie comercial en decenas de miles de metros cuadrados, con el consiguiente daño para las pymes y comercios del municipio, además de que hace una legalización de facto de situaciones en fuera de ordenación.

Otro de los aspectos destacados en la sesión es la inclusión de un Consorcio gestor de ambos planes, una figura que solo existe en un municipio y que no consta que se haya impuesto en ningún PMM de Canarias. Se concluyó que aprobar estos PMM incluirá el reconocimiento a que este órgano dirija, promueva y gestione las intervenciones, concesiones y licencias de cualquier acto administrativo en Los Cristianos y Las Américas.

El concejal de Urbanismo y portavoz del grupo socialista, Luis García, explicó que "la aprobación de estos PMM lleva implícita la creación del Consorcio", aunque la creación de la figura no haya sido siquiera planteada en reunión alguna o en documentos anteriores. De hecho, la referencia solo aparece en el artículo 66.3 del Tomo V de Normativa, de manera idéntica en ambos planes que, "hasta tanto se constituya el Consorcio, deberá ser el Ayuntamiento, a través del órgano correspondiente establecido al efecto, el encargado de realizar la labor de gestión del presente PMM". A este respecto, se recuerda que, conforme a la legislación autonómica, no exista figura alternativa para la gestión de consorcios hasta su constitución.

No se incluyen las alegaciones

Por otro lado, los análisis técnicos, legales y económicos señalan que estas terceras versiones de los PMM no mejoran los documentos que ya fueron rechazados por el Pleno en noviembre de 2016 ni solucionan, incluyen o corrigen las alegaciones ya formuladas en los informes remitidos respecto a la segunda propuesta, de 2016.

Asimismo, los análisis recogen que los planes propuestos cuentan con carencias técnicas que imposibilitan su implantación y que "desvirtúan" el concepto de este tipo de planeamiento, que "pasa de abordar los ámbitos de manera estructural, a centrarse en la visión pormenorizada y se conforma como un plan para el desarrollo de proyectos individuales que soluciona problemas particulares".

Así lo valoró el concejal de Urbanismo, quien explicó los detalles de los informes emitidos por los servicios municipales sobre dos PMM que, consideran, unifican estos dos núcleos bajo un concepto de ciudad única. De hecho, analizadas ambas Memorias de Información y Diagnóstico de los Planes relativos a Los Cristianos y Las Américas, los servicios municipales concluyen que "son la misma memoria (duplicada, no desglosada)", donde "lo único que cambia es la alternancia entre los términos Las Américas y Los Cristianos".

Movilidad

Insistió en que "no podemos respaldar unos documentos que, en lugar de aportar soluciones y promover el desarrollo de estos núcleos, comprometen el futuro de nuestro municipio". En este sentido, además de las cuestiones de estabilidad presupuestaria, lamentó que "no se propongan mejoras al grave problema de movilidad en la zona y que no se busquen soluciones a esta situación ni a opciones de conexión de estos ámbitos con la TF-1".

Apoyo a las pymes

"Una de las mayores preocupaciones que nos suscitan estos PMM son la grave afección que supondrían para los comercios y los pequeños y medianos empresarios del municipio, con un incremento notable de la superficie comercial que no estamos dispuestos a aceptar. Estas propuestas, supondrían un exceso comercial insostenible para el mantenimiento de un sector que supone creación de empleo y desarrollo para nuestro municipio. El sector tiene nuestro apoyo absoluto en el rechazo frontal a esta propuesta".

Además, puso de manifiesto que la no aprobación de estos PMM "no supone incertidumbre o paralización para un municipio cuya situación urbanística ha cambiado notablemente en los últimos meses".

Renovación en marcha

"La propia dinámica del destino está dando lugar a actuaciones y obras de renovación y modernización, que es lo que vendría a proponer el PMM, y que haya vuelto a la senda de la normal actividad, con lo que un Plan de estas características no es un imperativo necesario para impulsar una renovación hotelera, tal y como estamos viendo".

En este sentido, recordó que el nuevo Plan General de Ordenación se encuentra ya en fase de licitación, que el Plan Parcial de El Mojón está en previsión de desbloquearse a corto plazo tras muchos años (un ámbito que cuenta con su propio instrumento de ordenación aprobado, por lo que no depende del PMM y, de hecho, se está concluyendo las mejoras en la urbanización) y que, pese a la anulación judicial del PGO, se han aprobado más de 40 millones de euros en licencias de obra durante dos años, con una previsión de inversiones destacadas a medio plazo, como los más de 70 millones para la renovación de un único complejo.

Claves económicas

El informe económico emitido por Intervención de fondos establece que "resulta imposible valorar la sostenibilidad financiera del documento ni analizar el posible incumplimiento del Plan Económico Financiero (PEF) municipal al desconocerse de forma fiable el importe del gasto a realizar, ni los ejercicios concretos de realización del mismo. Tampoco se puede acreditar qué parte corresponde a inversión privada" y que "se desconoce cuál será la Administración responsable de la ejecución de las distintas actuaciones"

Aprecia, además, que "se pone de manifiesto que en ninguna de las actuaciones es preciso obtener suelo, pero no consta acreditación de que el suelo en el que se realizarán las actuaciones es de titularidad pública", y que los dos planes carecen de "un sistema de indicadores que permita el seguimiento periódico de su grado de ejecución y resultados obtenidos."

En los propios estudios económicos de ambos PMM se indica que "sus especificaciones se entienden como meramente estimativas en lo que respecta a las previsiones de inversión pública o privada y a la evaluación de costes". Por ello, el informe municipal concluye que "el coste establecido en el estudio como de ejecución no resulta adecuado a la realidad".

Cálculos incompletos

En este sentido, observa que los módulos de valoración se han calculado exclusivamente sobre el presupuesto de ejecución material, sin incluir el beneficio industrial y los gastos generales del contratista, ni los honorarios profesionales por redacción de proyectos y dirección de obras. En base a ello, el importe a que se hace referencia no resulta real, por cuanto al mismo debe adicionarse entre un 13-16% en concepto de gastos generales, un 6% en concepto de beneficio industrial y el IGIC del 7%. A este coste de ejecución habría que sumar también los proyectos de obra y la dirección de obra que no se encuentran cuantificados.

Por todo ello, señala que, "tomando en consideración los datos arrojados por la liquidación presupuestaria y la inconcreción de los gastos que supondrá la ejecución de los PMM, podría concluirse que la conjunción de las inversiones previstas, en un escenario de evolución negativa, podría implicar que este Ayuntamiento incumpla los principios básicos de Estabilidad Presupuestaria y Regla del Gasto, así como el PEF vigente para los ejercicios 2017-2018".

El informe municipal recuerda que el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, dispone que la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, deberá llevar a cabo un análisis económico en el que se determinen tanto los gastos de inversión por la construcción de infraestructuras y equipamientos, como los gastos corrientes de mantenimiento y conservación de las nuevas infraestructuras y los derivados de la prestación de los nuevos servicios o la ampliación de los existentes.