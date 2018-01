Santa Cruz de Tenerife/ La responsable de Seguridad trabaja en la aplicación de medidas coordinadas con la Subdelegación del Gobierno para restablecer el orden y la tranquilidad. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife garantizó hoy a los vecinos de Residencial Anaga que adoptará todas las medidas precisas para restablecer el orden en los hogares de esta área de la capital donde se ha perpetrado en las últimas semanas distintos robos en las viviendas.



La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Zaida González, acompañada por el quinto teniente de alcalde y concejal del distrito Centro-Ifara, José Carlos Acha, visitaron hoy personalmente esta zona residencial para escuchar a los vecinos y conocer de primera mano su inquietud ante la comisión de delitos que se ha producido.

"El Ayuntamiento de Santa Cruz no va a tolerar que se sigan produciendo robos en las viviendas, en ocasiones con los propietarios en su interior, y ya estamos trabajando para aplicar las medidas necesarias para recuperar la tranquilidad y la seguridad desde la Policía local y en coordinación con la Subdelegación del Gobierno", comentó.

Zaida González comprobó que "los vecinos, con razón, están muy preocupados y me he comprometido con ellos a organizar un encuentro con la Subdelegación a la mayor celeridad para atajar esta situación".

La primera teniente de alcalde ha aplaudido "la colaboración y la unidad vecinal es absolutamente fundamental en residencial Anaga y en cualquier barrio de la ciudad donde sucedan situaciones semejantes, para cooperar con las fuerzas de seguridad a la hora de frenar los delitos".

El presidente de la asociación de vecinos de Residencial Anaga, Francisco Miranda, agradeció el compromiso y la respuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y confió en que con la colaboración de las administraciones y de los propios vecinos y comerciantes de la zona se pueda restaurar la seguridad en la zona.